История урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном с 2020 года

Ереван и Баку 25 мая 2023 года договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 мая 2023 года в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета, заявил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что есть возможность выхода на мирное соглашение между Баку и Ереваном с учетом того, что Армения признала Карабах частью Азербайджана.

Нагорнокарабахский конфликт

Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 2 сентября 1991 года была провозглашена Нагорно-Карабахская республика (НКР; не признана ни одним государством - членом ООН) в составе СССР, что положило начало вооруженному противостоянию между Азербайджаном и Арменией. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. По различным оценкам, потери азербайджанской стороны составили от 4 тыс. до 11 тыс. убитыми, армянской - от 5 тыс. до 6 тыс. Политический процесс урегулирования ситуации, который порядка 30 лет велся в рамках Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) и в ходе встреч лидеров Армении и Азербайджана, не принес результатов.

Эскалация конфликта в 2020 году

В сентябре 2020 года в регионе вновь начались активные боевые действия, которые были прекращены лишь после того, как 9 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян заключили соответствующее соглашение. Согласно договоренностям, стороны остались на занятых позициях, ряд районов Нагорного Карабаха перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. По данным властей Азербайджана, жертвами боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году стали порядка 3 тыс. военнослужащих ВС страны и 100 гражданских лиц. Власти Армении заявили, что с армянской стороны погибли около 4 тыс. человек.

В продолжение процесса урегулирования 11 января 2021 года в Москве состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана. На ней было подписано новое совместное заявление, которым, в частности, предусмотрено разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе.

Акции протеста в Армении в 2020-2021 годах

Подписание 9 ноября 2020 года Путиным, Пашиняном и Алиевым трехстороннего заявления о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе спровоцировало в Армении массовые акции протеста. Оппоненты армянского премьера назвали подписанный документ "капитуляцией". В результате Никол Пашинян подал в отставку. Однако летом 2021 года в стране прошли внеочередные парламентские выборы, по итогам которых его партия упрочила положение, получив абсолютное большинство в законодательном органе, а Пашинян вновь занял пост премьер-министра.

Иски в Международный суд ООН

16 сентября 2021 года Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде ООН в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В иске содержались обвинения в адрес Азербайджана в расовой дискриминации, продолжающейся на протяжении десятилетий и вышедшей на первый план в ходе эскалации конфликта в Карабахе в сентябре 2020 года. Азербайджан 23 сентября того же года подал встречный иск, в котором утверждалось, что Армения совершала и продолжает совершать ряд дискриминационных действий в регионе против азербайджанцев на основании их национального и этнического происхождения.

В рамках разбирательства обе стороны потребовали введения обеспечительных мер, которые устанавливаются судом для предотвращения эскалации напряженности между сторонами на время проведения разбирательства. Эти требования были частично удовлетворены 7 декабря 2021 года. Международный суд ООН потребовал от Азербайджана и Армении предотвратить разжигание расовой ненависти в качестве обеспечительной меры на время проведения разбирательства по существу. Согласно вердикту, обе стороны должны воздержаться от действий, которые могут усугубить или углубить разногласия или усложнить разрешение спора. Кроме того, две обеспечительные меры касаются исключительно Азербайджана, который должен "защитить от насилия всех лиц, взятых в плен в ходе конфликта 2020 года, которые остаются в заключении, и обеспечить их безопасность и равенство перед законом", и принять все необходимые меры, чтобы предотвратить акты вандализма в отношении армянского культурного наследия.

Предложения по делимитации границы и мирному договору

26 ноября 2021 года на переговорах в Сочи президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян условились предпринимать шаги для повышения уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и оговорили необходимость создания двусторонней комиссии по делимитации границы с последующей ее демаркацией.

10 марта 2022 года Баку через посредников Минской группы ОБСЕ направил в Ереван предложения по заключению мирного соглашения, содержащие пять базовых принципов для нормализации отношений. В их число входят взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ и политической независимости друг друга; подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу и обязательства не предъявлять подобные претензии в будущем; отказ от угроз применения силы. Предложения включают также проведение делимитации и демаркации границ и установление дипломатических отношений; открытие транспортных и других коммуникаций и налаживание сотрудничества в прочих сферах, представляющих взаимный интерес.

14 марта в МИД Армении заявили, что республика ответила на предложения Азербайджана и обратилась в Минскую группу ОБСЕ для организации переговоров о подписании мирного соглашения.

Никол Пашинян 31 марта подтвердил, что для Армении приемлем принцип взаимного признания территориальной целостности и нерушимости границ двух стран. Однако он подчеркнул, что Армения в своих публичных и дипломатических ответах Азербайджану заявила о существовании нагорнокарабахского конфликта и вопроса прав армян, который "должен решаться в контексте всеобъемлющего армяно-азербайджанского урегулирования". Азербайджан же, по мнению главы армянского правительства, пытается решить вопрос Нагорного Карабаха путем депортации живущих там армян.

6 апреля 2022 года в Брюсселе Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели встречу при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. По итогам переговоров лидеры Азербайджана и Армении поручили министрам иностранных дел своих стран начать подготовку к переговорам по мирному договору. Кроме того, была достигнута договоренность о создании до конца апреля текущего года совместной комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией (первое заседании комиссии состоялось 24 мая на границе двух стран).

13 апреля 2022 года Никол Пашинян, выступая в армянском парламенте, заявил, что международное сообщество требует от Армении "снизить планку" к требованиям о статусе Нагорного Карабаха, обещая при этом "создать сильную коалицию для обеспечения безопасности жителей" непризнанной республики. По его словам, "у Армении никогда не было территориальных претензий к Азербайджану, а вопрос Карабаха является не территориальным вопросом, а вопросом права".

Обострение в сентябре 2022 года

Несмотря на подготовку к заключению мирного договора, Армения и Азербайджан регулярно продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе двух стран. Новое серьезное обострение конфликта произошло в сентябре 2022 года.

13 сентября Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН в связи с артобстрелами населенных пунктов страны со стороны ВС Азербайджана. В Баку заявили, что это ответ на провокации со стороны Еревана. Позднее Азербайджан сообщал о достижении договоренностей о прекращении огня, однако Армения заявила о продолжении обстрелов. Вечером 13 сентября Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередной сессии в режиме видеоконференции по предложению президента РФ Владимира Путина решил направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем для оценки ситуации. 15-19 сентября в Армении работала передовая группа миссии организации во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым. 20 сентября в республику прибыл генсек ОДКБ. 29 сентября в Ереване Станислав Зась проинформировал премьер-министра Армении Никола Пашиняна о предварительных итогах миссии организации.

В Совбезе Армении заявили, что в результате обострения конфликта с Азербайджаном 13-14 сентября погибли и пропали без вести 207 человек. Минобороны Азербайджана сообщило о 80 погибших азербайджанских военнослужащих.

Дискуссии по вопросу миссии ОДКБ

23 ноября 2022 года на саммите ОДКБ в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "отсутствие четкой политической оценки ситуации <…> может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении".

20 января 2023 года армянский посол в Великобритании Варужан Нерсесян в интервью радиостанции Times Radio заявил, что Ереван не удовлетворен реакцией России на действия Азербайджана, поскольку надеялся на конкретные меры помощи со стороны Москвы в рамках ОДКБ. В то же время он отметил, что Армения высоко оценивает работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, которые "поддерживают мир и выполняют свой мандат".

29 марта 2023 года замглавы МИД РФ Михаил Галузин выразил надежду, что вредные дискуссии касательно характера взаимодействия Еревана с другими членами ОДКБ прекратятся, а возникающие в этой связи вопросы, включая размещение на территории Армении наблюдательной миссии организации, будут решаться конструктивно.

31 марта представитель Секретариата ОДКБ Юрий Шувалов подчеркнул, что Организация Договора о коллективной безопасности находится в постоянной готовности направить миссию на армяно-азербайджанскую границу в интересах обеспечения безопасности Армении.

20 апреля Никол Пашинян сообщил, что Армения готова разместить миссию ОДКБ на границе с Азербайджаном, однако желает, чтобы она была эффективной для страны и региона.

Продолжении дискуссии о заключении мирного договора

6 октября 2022 года в Праге по итогам четырехсторонней встречи с участием главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Франции Эмманюэля Макрона Никол Пашинян и Ильхам Алиев подтвердили приверженность своих стран Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Кроме того, они договорились, что с октября в течение двух месяцев на границе Армении и Азербайджана будет действовать гражданская миссия Евросоюза для помощи в делимитации границ двух стран.

Гражданская миссия ЕС в составе около 40 экспертов была развернута на армяно-азербайджанской границе 20 октября (завершила свою работу 19 декабря).

27 октября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия поддерживает идею заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. При этом Владимир Путин напомнил, что ранее Москва предлагала Еревану сохранить контроль над двумя из семи районов для связи с Нагорным Карабахом, а оставшиеся пять передать Азербайджану.

28 октября Никол Пашинян написал в своем микроблоге в Twitter, что Армения согласна установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, предложенным Россией, и готова подтвердить это на встрече лидеров трех стран 31 октября в Сочи.

В тот же день в режиме видеоконференции состоялся внеочередной саммит ОДКБ. Лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана выступили за разрешение противоречий между Баку и Ереваном политико-дипломатическими средствами. Кроме того, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил о работе миссии организации в Армении.

31 октября 2022 года в Сочи в ходе трехсторонней встречи Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласовали совместное заявление, в котором Азербайджан и Армения договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения, а также подчеркнули приверженность соблюдению ранее достигнутых договоренностей и важность подготовки мирного договора между странами. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование ситуации между Азербайджаном и Арменией. Однако "преждевременно говорить об основных составляющих" мирного договора.

18 апреля 2023 года, выступая в парламенте, Никол Пашинян заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном возможно в случае признания обеими странами территориальной целостности друг друга.

14 мая Пашинян и Алиев провели в Брюсселе переговоры с участием главы Евросовета Шарля Мишеля. По итогам встречи Мишель сообщил, что лидеры республик договорились возобновить диалог по делимитации границы.

19 мая в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Азербайджана и Армении. По итогам трехсторонних переговоров Лавров заявил, что Азербайджану и Армении удалось приблизить понимание к общему видению по теме мирного договора.

Ситуация с Лачинским коридором

12 декабря 2022 года обострилась ситуация в районе Лачинского коридора - единственной дороги, связывающей Армению и Нагорный Карабах. Группа, представившаяся активистами экологических неправительственных организаций Азербайджана, начала акцию протеста на дороге Лачин - Шуша против незаконной эксплуатации природных ресурсов на территориях, где временно размещен российский миротворческий контингент. Они установили палатки и заявили, что не намерены уходить, пока их не допустят к рудным месторождениям Гызылбулаг и Дамирли, где "наблюдается активизация незаконной эксплуатации". В результате коридор оказался заблокирован. В Ереване расценили данный шаг как провокацию официального Баку, направленную на создание гуманитарной катастрофы в непризнанной республике.

14 декабря Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Также премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил недовольство действиями российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие в регионе.

22 декабря армянская сторона отказалась от участия в намеченных на 23 декабря в Москве переговорах глав МИД трех стран по поводу подготовки мирного договора между Ереваном и Баку. Выступая на заседании правительства в Ереване, Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе де-факто не выполняет своих обязательств по обеспечению "безопасности передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору", достигнутых 9 ноября 2020 года. При этом Пашинян уточнил, что "это происходит в результате незаконных действий Азербайджана", но "не меняет ситуации".

Никол Пашинян сообщил также, что Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному соглашению, на основе которых Ереван готов подписать договор.

В тот же день, 22 декабря, Ереван призывал ООН, ОБСЕ и Минскую группу ОБСЕ отправить оценочную миссию в Лачинский коридор.

29 декабря Армения обратилась в Международный суд ООН с тем, чтобы обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор в качестве обеспечительной меры в рамках разбирательства между двумя странами.

5 января 2023 года в Международный суд ООН обратился Азербайджан. Баку добивается от Еревана прекращения деятельности по минированию территорий в Нагорном Карабахе и предоставления информации о нахождении, количестве, типе и характеристиках мин, мин-ловушек и любых других уже установленных взрывных устройств.

10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам азербайджанских телеканалов заявил, что акция азербайджанских экологов на дороге в Лачинском коридоре продолжится, пока не будет открыт доступ к рудным месторождениям, расположенным в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе. По его словам, требования азербайджанской стороны вполне справедливы - мониторинг, прекращение эксплуатации месторождений. Алиев подчеркнул, что "по меньшей мере бессовестно" называть эти события блокадой, так как менее чем за месяц акции по дороге проехало около 400 автомобилей российских миротворцев с различными грузами для живущих там армян.

22 февраля Международный суд ООН постановил, что Азербайджан должен принять все меры, чтобы обеспечить свободное передвижение людей, транспорта и грузов по Лачинскому коридору.

21 мая Армения во второй раз обратилась в Международный суд ООН в связи с установкой Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре.

Гражданская миссия Евросоюза в Армении

23 января 2023 года главы МИД стран Европейского союза утвердили создание гражданской миссии в Армении (EUMA) для "содействия урегулированию на Кавказе". Ее задачей было заявлено "повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном". Мандат миссии рассчитан на два года и предусматривает проведение "постоянного патрулирования и докладов [Брюсселю] о ситуации". В российском МИД отметили, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза лишь обострит ситуацию в регионе и привнесет в него геополитическое противостояние.

20 февраля Евросоюз запустил работу гражданской миссии в Армении. В состав EUMA входит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценивает миссию ЕС в Армении как попытку выдавить Россию из региона.