Хронология крупных железнодорожных катастроф в Индии

В результате крушения трех поездов 2 июня 2023 года в районе города Баласор погибли не менее 50 человек

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 июня 2023 года в районе города Баласор (штат Одиша на востоке Индии) в результате крушения трех поездов погибли не менее 50 человек. ТАСС подготовил хронологию крупных железнодорожных катастроф в Индии. С начала 2010 года зафиксировано в общей сложности шесть таких инцидентов, в которых погибли 50 и более человек (без учета ЧП 2 июня 2023 года).

28 мая 2010 года в 135 км от Калькутты (штат Западная Бенгалия на востоке Индии) пассажирский поезд Gyaneshwari Super Deluxe Express, следовавший из Калькутты в Мумбаи, сошел с рельсов, после чего в опрокинувшиеся на соседний путь вагоны врезался грузовой состав. Погибли 148 человек, ранения получили более 200. Министр железнодорожного транспорта Индии Мамата Банерджи заявил, что происшествие является террористическим актом, устроенным левыми мятежниками-маоистами, которые привели в действие взрывное устройство на пути следования экспресса, однако точная причина катастрофы установлена не была.

19 июля 2010 года на железнодорожной станции Саинтия в 200 км от Калькутты произошло столкновение пассажирских поездов Uttar Banga Express и Vananchal Express. В результате ЧП погибли 63 человека, пострадали более 160. Причиной катастрофы стало то, что машинист одного из составов проигнорировал сигнал, запрещавший движение.

10 июля 2011 года пассажирский поезд Kalka Mail, следовавший из Хаура (штат Западная Бенгалия) в Нью-Дели, потерпел крушение в 120 км от года Лакхнау (штат Уттар-Прадеш). После того как машинист на скорости 108 км/ч задействовал аварийное торможение, чтобы не врезаться в переходившее пути стадо коров, с рельсов сошли локомотив и 12 вагонов. Погибли 80 человек (в том числе двое граждан Швеции), более 350 человек были ранены.

20 марта 2015 года локомотив и два вагона пассажирского поезда Janata Express, следовавшего по маршруту Дехрадун - Варанаси, сошли с рельсов на станции Бахраван в округе Рай-Барели (штат Уттар-Прадеш на севере Индии). Погибли 58 человек, более 150 человек пострадали. По информации Министерства железных дорог Индии, катастрофа произошла из-за того, что поезд проехал на запрещающий сигнал светофора.

20 ноября 2016 года в 100 км южнее города Канпур (штат Уттар-Прадеш), в районе городка Пухрайан, сошли с рельсов 14 вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Индор - Патна. В результате погиб 151 человек и еще порядка 200 человек пострадали. В качестве вероятной причины катастрофы называлось повреждение рельса, вызванное разницей летних и зимних температур.

19 октября 2018 года на северо-западе Индии, в окрестностях года Амритсар (штат Пенджаб), пассажирский поезд врезался в толпу участвовавших в религиозном празднике. В результате погибли 62 человека, еще 57 получили различные травмы. По информации индийских СМИ, всего в момент катастрофы на железнодорожных путях находились от 300 до 700 человек. Они наблюдали за церемонией сожжения чучела Раваны, одного из персонажей эпоса "Рамаяна". ЧП произошло после захода солнца, поезд двигался на большой скорости в темноте. По словам очевидцев, участники празднества могли не услышать звук приближающегося состава из-за шума взрывавшихся петард.