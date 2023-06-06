Что известно о притеснениях Украинской православной церкви с 2022 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 июня 2023 года министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что комиссия ведомства, проводившая опись имущества в Киево-Печерской лавре, накануне завершила свою работу. Он также заявил, что монахи Киево-Печерского монастыря Украинской православной церкви (УПЦ) должны покинуть территорию обители в течение трех дней.

Статус православных религиозных объединений на Украине

В октябре 1990 года Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) учредил из более 20 епархий на территории Украинской ССР самоуправляемую Украинскую православную церковь с правами широкой автономии в составе РПЦ. 27 мая 2022 года собор УПЦ, прошедший в Киеве, принял решение о своей "полной самостоятельности и независимости", внеся соответствующие изменения в устав. Кроме того, собор выразил несогласие с поддержкой Патриархом Московским и всея Руси Кириллом (Гундяевым) специальной военной операции ВС РФ на Украине. 7 июня 2022 года Священный синод РПЦ заявил, что изменение статуса УПЦ возможно только в рамках канонической (т. е. законной с точки зрения церковного права) процедуры, включающей постановление Поместного собора Русской православной церкви.

Параллельно с УПЦ на Украине до декабря 2018 года действовали две крупные неканонические религиозные организации: самопровозглашенные "Украинская автокефальная православная церковь" (УАПЦ) и "Украинская православная церковь Киевского патриархата". После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти начали активно выдвигать идею создания в стране из нескольких раскольнических группировок новой поместной церкви, которая не была бы связана с канонической Украинской православной церковью и русской церковной традицией. В сентябре 2018 года Константинопольская патриархия заявила о готовности создать под своим патронажем автокефальную церковь на Украине. Синод РПЦ заявил о незаконности действий Константинополя и принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольской церковью. 15 декабря 2018 года в Киеве при участии президента Украины Петра Порошенко и делегатов Константинопольской православной церкви на базе т. н. Киевского патриархата и УАПЦ была образована новая религиозная организация, получившая название "Православная церковь Украины" (ПЦУ).

Захваты храмов и конфискация имущества УПЦ, запрет церкви на местном уровне

6 октября 2021 года управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич) сообщил, что с 2019 года было зафиксировано около 500 преступлений, связанных с незаконной перерегистрацией уставов религиозных общин УПЦ в пользу ПЦУ, а также 144 случая захвата раскольниками храмов УПЦ.

В 2022 году после начала специальной военной операции РФ на Украине, участились нападения на храмы УПЦ со стороны украинских националистов и представителей ПЦУ. По данным главы юридической службы УПЦ, в 2022 году и в январе - феврале 2023 года произошло около 300 рейдерских захватов общин УПЦ. 10 апреля 2023 года из опубликованных данных госрегистрации стало известно, что с начала текущего года 63 храма УПЦ были переведены в юрисдикцию ПЦУ. В частности, в марте - апреле 2023 года сторонники ПЦУ при поддержке местных властей захватили кафедральные соборы и другие церкви в Ивано-Франковске и Львове, после чего в этих городах не осталось храмов УПЦ. Кроме того, происходили захваты храмов УПЦ в Волынской, Киевской, Полтавской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и других областях. 29 мая глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский сообщил, что в апреле 2023 года более 80 приходов УПЦ были переведены в ПЦУ.

С марта 2022 года местные власти различного уровня стали издавать распоряжения о запрете деятельности УПЦ на своей территории, о передаче храмов Украинской православной церкви ПЦУ, а также о конфискации земельных участков, принадлежащих УПЦ. Всего с марта 2022 года по февраль 2023 года было зафиксировано 81 решение местных властей о запрете деятельности УПЦ. В апреле - мае 2023 года Украинскую православную церковь на своей территории запретили власти Винницкой, Волынской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой областей. Ранее советы Кировоградской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областей призвали Верховную раду запретить УПЦ на всей территории страны.

Постановления о конфискации земельных участков УПЦ принимали горсоветы Львова, Сум, Черновцов, Каменца-Подольского (Хмельницкая обл.), Бровар (Киевская обл.) и другие. Зафиксированы десятки случаев вандализма, в том числе поджогов, в отношении православных храмов. Несколько церквей и часовен УПЦ были снесены (Киев, Львов и др.).

Репрессивная кампания властей в отношении священнослужителей УПЦ

Начиная с октября 2022 года Служба безопасности Украины провела более 100 обысков в монастырях, храмах и административных зданиях епархий УПЦ по всей Украине. В качестве мотивировки своих действий представители спецслужбы заявляли о причастности служителей церкви "к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины, и разжиганию религиозной розни". В частности, 22 ноября сотрудники СБУ провели масштабные обыски в Киево-Печерской лавре, назвав их "контрразведывательными мероприятиями", призванными не допустить "использования монастыря как ячейки Русского мира".

С осени 2022 года стали проводиться аресты архиереев, священнослужителей и активных прихожан УПЦ, в отношении них также стали вводить персональные санкции. В частности под санкции подпали наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), находящийся на покое митрополит Иосиф (Масленников), управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич), председатель отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко) и другие иерархи и священнослужители УПЦ.

21 апреля 2023 года глава СБУ Василий Малюк сообщил, что с 2022 года уголовные дела были возбуждены в отношении 61 священнослужителя и епископа УПЦ (среди них более 10 архиереев), вынесено семь приговоров. Несколько арестованных и осужденных священников обменяли на украинских военнопленных и передали России. Уголовному преследованию по обвинению в "разжигании религиозной вражды", "оправдании российской агрессии" были подвергнуты наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь), митрополиты Васильковский Иоасаф (Губень), Тульчинский Ионафан (Елецких), Черкасский Феодосий (Снегирев), митрофорный протоиерей, деятель русинского движения Димитрий Сидор и другие. 11 мая митрополит Иоасаф (Губень) и секретарь Кировоградской епархии УПЦ Роман Кондратюк по обвинению в разжигании религиозной розни были приговорены к трем годам тюрьмы условно с испытательным сроком в два года.

Украинского гражданства были лишены 19 епископов и священнослужителей УПЦ. В их числе митрополиты Ионафан (Елецких) и Мелетий (Егоренко), митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней (Середний), наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Святогорский Арсений (Яковенко), митрополит Хустский Марк (Петровцев), архиепископы Бучанский Пантелеймон (Бащук) и Арцизский Виктор (Быков) и другие.

Законодательные инициативы по запрету УПЦ на Украине

2 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, по сути, направленное на запрет УПЦ. Документ поручил правительству внести на рассмотрение Верховной рады "законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций". Государственной службе по этнополитике и свободе совести было поручено провести религиоведческую экспертизу устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Русской православной церковью. Кроме того, документ предписал проверить наличие правовых оснований и соблюдение условий использования УПЦ госимущества, которое находится на территории Киево-Печерской лавры. Силовым структурам было поручено "активизировать мероприятия по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины".

9 декабря 2022 года профильные комитеты одобрили и рекомендовали Верховной раде рассмотреть четыре законопроекта, внесенных депутатами фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность" и др., касающихся ограничения прав, лишения имущества и запрета религиозных организаций, принадлежащих УПЦ.

Первый документ направлен на лишение налоговых льгот религиозных организаций, связанных с РПЦ. Второй законопроект предлагает принять обращение Верховной рады к кабмину Украины о передаче в безвозмездное пользование ПЦУ Почаевской и Киево-Печерской лавр. Еще один документ упрощает процедуру перехода общин (приходов), епархий, монастырей и других структур УПЦ в юрисдикцию ПЦУ и устанавливает запрет передавать государственное или коммунальное имущество религиозной организации, связанной с РПЦ.

Четвертый законопроект - "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" - де-факто запрещает деятельность УПЦ и лишает церковь права на владение и пользование имуществом. Вводится запрет на использование слова "православный" в названии любых организаций, за исключением получивших разрешение или подчиненных раскольнической ПЦУ. Документ также устанавливает запрет деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РПЦ (фактически - общин УПЦ). Их договоры с юридическими лицами Украины, связанные с использованием имущества, должны быть прекращены досрочно.

19 января 2023 года кабинет министров Украины представил в Верховную раду собственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций". Документ вводит запрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится в России. Законопроект разрешает в судебном порядке - по иску прокурора или Государственной службы по этнополитике и свободе совести - прекращать деятельность религиозных организаций в случае выявления каких-либо нарушений законодательства.

30 января предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) направил обращение генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с репрессиями со стороны украинских властей. В УПЦ охарактеризовали происходящее на Украине как дискриминацию граждан по религиозному признаку и выразили надежду на получение "поддержки и защиты на международном уровне".

1 февраля Госслужба по этнополитике и свободе совести Украины опубликовала результаты религиоведческой экспертизы устава УПЦ. Ведомство заявило о наличии церковно-канонической связи УПЦ с Русской православной церковью. В Украинской православной церкви назвали эти выводы "грубой манипуляцией и попыткой нарушения права на свободу вероисповедания".

19 мая Киевский окружной административный суд постановил, что Украинская православная церковь не разорвала связь с Русской православной церковью и является ее частью, что может стать основанием для запрета УПЦ, если такое решение поддержат суды вышестоящих инстанций.

Ситуация вокруг Киево-Печерской и Почаевской лавр

2 декабря 2022 года в Единый госреестр Украины было внесено новое юридическое лицо - "Киево-Печерская лавра Православной церкви Украины". 1 января 2023 года по инициативе Минкультуры Украины дирекция Киево-Печерского историко-культурного заповедника в одностороннем порядке прекратила действие договоров аренды кафедрального Успенского собора и Трапезной церкви с УПЦ (оба храма находятся на территории Верхней лавры, где расположен музей). В результате монахам был закрыт доступ в эти храмы.

7 января в Успенском соборе под охраной более трех тысяч силовиков было организовано "богослужение" лидера раскольнической ПЦУ Епифания Думенко. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел назвал произошедшее "надругательством" над храмом, а лидера ПЦУ - "раскольником" и "самосвятом". Через несколько дней в отношении митрополита Павла было возбуждено уголовное дело по статье "о разжигании религиозной вражды".

10 марта Киево-Печерский заповедник выдвинул требование к монахам УПЦ покинуть лавру до 29 марта 2023 года "в связи с расторжением договора аренды". Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря) охарактеризовал это требование как ультиматум. Наместник лавры митрополит Павел заявил, что монахи добровольно не покинут свой монастырь.

14 марта депутаты Верховной рады Украины обратились в СБУ с просьбой обеспечить выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры и передачу государству находящихся в монастыре мощей святых.

15 марта братия лавры записала видеообращение к украинским властям с просьбой не вмешиваться в дела церкви, заявив при этом, что готовы остаться в монастыре "до конца". 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием (Березовским) прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, однако Владимир Зеленский отказался с ними встретиться. В тот же день Синод УПЦ призвал верующих "всеми законными средствами" защищать лавру. Украинская православная церковь обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском, оспаривающим односторонний отказ заповедника от договора аренды с Киево-Печерской лаврой и выселение монахов.

30 марта правительство Украины отменило свое распоряжение от 11 июля 2013 года о передаче в пользование УПЦ объектов лавры.

1 апреля Шевченковский суд Киева отправил под домашний арест на два месяца наместника лавры митрополита Павла по обвинению в "разжигании религиозной розни" и "оправдании российской агрессии".

В дальнейшем вокруг лавры развернулось противостояние между представителями властей, полицией, антицерковными и раскольническими активистами с одной стороны, и братией монастыря и верующими УПЦ - с другой. Регулярно с 30 марта члены комиссии Минкультуры Украины приходили в лавру, чтобы описать имущество для передачи его музею-заповеднику и опечатать здания монастыря. Верующие пытались им противодействовать. При этом противники УПЦ неоднократно провоцировали конфликты с монахами и прихожанами лавры. При поддержке полиции несколько зданий лавры были опечатаны, проводились задержания наиболее активных прихожан, против них, а также насельников монастыря возбудили уголовных дела по статьям о хулиганстве и препятствовании деятельности журналистов. 21 апреля полиция ввела специальный пропускной режим для входа в лавру, у входящих стали проверять паспорта, фотографировать, при этом посетителям запретили вести фото- и видеосъемку. Позднее вход в Нижнюю лавру был ограничен по времени.

В апреле 2023 года по инициативе Минкультуры Украины против монахов лавры был подан иск о воспрепятствовании музею-заповеднику пользоваться госимуществом, а также возбуждено уголовное дело об "умышленном незаконном повреждении объектов культурного наследия". Со своей стороны юристы монастыря подали ходатайство о возвращении в собственность религиозной общины УПЦ всех культовых зданий и сооружений на территории лавры.

Притеснения коснулись и Почаевской лавры, крупнейшего монастыря УПЦ. В марте 2023 года власти Украины начали процесс лишения церкви права на пользование обителью. 28 марта раскольническая ПЦУ сообщила о регистрации собственной религиозной организации на территории монастыря.

Киев неоднократно заявлял о намерении лишить УПЦ прав на Украине. Так, 15 марта 2023 года министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что власти планируют лишить монастыри и организации УПЦ прав на пользование историческими объектами. 31 марта советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Украина-24" заявил, что задача властей состоит в том, чтобы создать единую поместную церковь, "в которой не будет следа русской идеологии как таковой". По его словам, на Украине должна остаться только ПЦУ.

Россия осудила репрессии Киева в отношении УПЦ, с соответствующими заявлениями выступил глава МИД Сергей Лавров, замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Песков, специальное обращение приняли депутаты Госдумы РФ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, Папе Римскому Франциску, генсекам ООН, ОБСЕ и Совета Европы, верховному комиссару ООН по правам человека и др. с призывом не допустить изгнания монахов УПЦ.

Статистические данные

Согласно "Отчету о сети религиозных организаций на Украине по состоянию на 1 января 2021 года", опубликованному Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести, УПЦ являлась крупнейшей конфессией на Украине. Из зарегистрированных в стране 37 049 религиозных организаций 12 406 относились к УПЦ.

По данным УПЦ на 29 декабря 2022 года, в церкви было 53 епархии и 114 архиереев, 12 148 приходов, 12 551 священник. В 262 монастырях на территории Украины проживали 4 620 монахов и монахинь. В 18 духовных учебных заведениях УПЦ учились 1 154 студента дневной формы обучения. Крупнейшие монастыри: Свято-Успенская Киево-Печерская лавра и Свято-Успенская Почаевская лавра.

В отчете Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести указывается, что на 1 января 2021 года под юрисдикцией т. н. Православной церкви Украины находилось 7 188 общин, 79 монастырей, 233 монашествующих, 4 572 священнослужителя, 26 учебных заведений с 635 учащимися.