Основные правила организации выборов мэра Москвы в 2023 году

Московская городская дума приняла постановление о назначении голосования на 10 сентября

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 июня 2023 года Московская городская дума приняла постановление о назначении выборов мэра столицы на 10 сентября. Согласно действующему законодательству, избирательная кампания по выборам мэра начинается сразу после публикации данного документа. Выборы пройдут в единый день голосования в РФ.

Назначение даты выборов

По федеральному законодательству выборы в органы государственной власти субъектов РФ проводятся в единый день голосования (ЕДГ) во второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки полномочий данных органов власти. Исключение - год проведения выборов в Госдуму РФ, тогда ЕДГ проводится в третье воскресенье сентября.

В 2023 году единый день голосования приходится на 10 сентября.

В соответствии с уставом Москвы выборы мэра столицы назначает Московская городская дума (Мосгордума). Данное решение должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

30 мая 2023 года комиссия по организации работы городского парламента внесла на рассмотрение Мосгордумы проект постановления "О назначении выборов мэра Москвы". Постановление вступает в силу со дня принятия и должно быть официально опубликовано в СМИ в течение пяти дней. С момента опубликования стартует избирательная кампания по выборам мэра столицы.

Федеральное законодательство позволяет проводить многодневное голосование (не более трех дней). Соответствующее решение принимает Московская городская избирательная комиссия (Мосгоризбирком).

Законодательные основы

Организация и проведение выборов регулируются Избирательным кодексом Москвы от 6 июля 2005 года, федеральными законами "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" от 21 декабря 2021 года, "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" от 12 июня 2002 года, а также другими правовыми актами.

Мэр Москвы - высшее должностное лицо региона. Избирается в ходе прямых выборов сроком на пять лет.

Выборы главы города в 2023 году станут седьмыми по счету. Ранее они проводились в 1991, 1996, 1999, 2003, 2013 и 2018 годах. В период с 2004 по 2012 год, после отмены в РФ прямых выборов глав регионов, мэр Москвы утверждался в должности депутатами Мосгордумы по представлению президента РФ.

Участие избирателей

Выборы проводятся тайным голосованием на основе всеобщего равного и прямого избирательного права. Участие в них является свободным и добровольным. Активное избирательное право предоставлено гражданам, достигшим на день голосования 18 лет, дееспособным и не находящимся в местах лишения свободы по приговору суда.

В голосовании могут участвовать жители Москвы, проживающие на территории соответствующего избирательного округа. Кроме того, активным избирательным правом на выборах мэра столицы обладают граждане РФ, не имеющие регистрации по месту жительства на территории России и зарегистрированные по месту пребывания на территории городского избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования. Для этого им нужно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Открепительные удостоверения на выборах не применяются с 2014 года.

По состоянию на 1 января 2023 года в Москве зарегистрированы 7 596 125 избирателей. На последних выборах мэра в 2018 году число избирателей составляло 7 202 493 человека, из них в голосовании приняли участие 30,94%.

Требования к кандидатам

Кандидатом на должность мэра Москвы может быть выдвинут гражданин РФ, достигший на день голосования 30 лет, дееспособный и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда. Не могут баллотироваться лица, имеющие иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Закон также запрещает выдвигать в качестве кандидатов лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость.

Ограничения пассивного права применяются к тем, кто ранее имел судимость за совершение особо тяжких, тяжких преступлений и ряда преступлений средней тяжести. Для таких граждан запрет на участие в выборах составляет от 5 до 15 лет в зависимости от тяжести содеянного. Кроме того, не могут быть выдвинуты кандидатами граждане, причастные к деятельности экстремистских или террористических организаций, запрещенных в РФ (срок ограничений - от 3 до 5 лет в зависимости от участия и статуса в данных организациях).

Кандидат на пост мэра Москвы обязан закрыть счета и вклады в иностранных банках, расположенных за пределами России, либо перевести их в российские кредитные организации. В противном случае он будет лишен регистрации.

Кандидаты, получающие зарубежное финансирование, обязаны информировать избирателей о выполнении ими функций иностранных агентов. Кроме того, кандидаты должны информировать избирателей о наличии у них судимости.

Российское законодательство ограничивает участие в выборах бывших руководителей субъектов РФ, отрешенных от должности главой государства в связи с утратой доверия. Такие лица не могут быть выдвинуты кандидатами в течение 5 лет со дня подписания указа президента об их отставке.

Правила выдвижения кандидатов

Кандидаты на должность мэра Москвы выдвигаются политическими партиями, имеющими право участвовать в выборах, или их региональными отделениями, а также в порядке самовыдвижения.

Каждому претенденту необходимо преодолеть т. н. муниципальный фильтр - собрать в свою поддержку 6% (или 110) подписей руководителей муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления (не менее чем в трех четвертях муниципальных образований, или 75%).

Самовыдвиженцам также нужно собрать подписи 0,5% избирателей Москвы (порядка 38 тыс. подписей).

Выдвижение кандидатов на должность столичного градоначальника осуществляется в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов.

В ходе избирательной кампании претендент на пост мэра Москвы должен предоставить в избирком фамилии трех кандидатов в Совет Федерации - сенаторов - представителей исполнительной власти региона. После избрания и вступления в должность мэр столицы наделяет одного из них полномочиями сенатора.

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата на должность руководителя города не может превышать 250 млн руб.

В 2018 году на пост мэра города были выдвинуты 33 человека. Пятеро из них были допущены к выборам: четыре кандидата от политических партий (КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Союз горожан") и один - действующий мэр столицы Сергей Собянин - в порядке самовыдвижения.

Организация голосования

Организация выборов возложена на Московскую городскую избирательную комиссию, которая образовывает городские территориальные и участковые избирательные комиссии.

Выборы проводятся в день (или дни) голосования с 08:00 до 20:00.

Избиратели, которые в день голосования находятся в больницах или местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, военнослужащие, находящиеся вне места расположения воинской части, граждане, работающие вахтовым методом, и др. могут быть приписаны к избирательному участку по месту их временного пребывания. Для этого им необходимо подать соответствующее заявление не позднее 14:00 дня накануне выборов.

Планируется, что на выборах в 2023 г. в Москве для голосования будут открыты 2 тыс. избирательных участков. Избиратели смогут проголосовать как с помощью бумажного бюллетеня, так и при помощи терминалов электронного голосования (ТЭГ). Такая же система может быть использована для голосования на дому (для инвалидов, пожилых людей).

Дистанционное электронное голосование

Законодательство допускает применение на выборах дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое проводится при помощи специального программного обеспечения, без бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе. Избирателю не нужно находиться на территории своего участка. Проголосовать можно при помощи компьютера или телефона.

Возможность использования такой формы голосования была закреплена в российском законодательстве в 2020 году. 14 марта 2022 года был подписан закон, регулирующий единые правила применения ДЭГ на выборах.

Решение о проведении ДЭГ в Москве принимает городская избирательная комиссия. Для онлайн-голосования в столице имеется собственная региональная платформа. ДЭГ для москвичей проходит на портале mos.ru, специально подавать заявление для участие в нем не нужно.

В Москве ДЭГ проводится с 2019 года. Сперва такая форма голосования применялась в виде эксперимента в ходе выборов депутатов городской думы в 2019 году в трех столичных избирательных округах. В 2020 году избиратели при помощи ДЭГ приняли участие в общероссийском голосовании по принятию изменений в Конституцию РФ. В 2021 и 2022 годах в Москве онлайн-голосование применялось на выборах депутатов Госдумы РФ VIII созыва и депутатов муниципальных образований столицы соответственно.

Определение результатов выборов

Городская комиссия определяет результаты выборов мэра Москвы не позднее чем на 7-й день со дня голосования.

Избранным считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей, принявших участие в выборах.

Если ни один из претендентов не наберет необходимого числа голосов, то через 14 дней проводится повторное голосование (второй тур). В нем участвуют два кандидата, получившие наибольшее количество голосов в первом туре. Победителя определяют простым большинством голосов. Если же во тором туре участвует только один претендент, а остальные сняли свои кандидатуры, для победы необходимо получить не менее 50% голосов избирателей.

Порог явки избирателей не предусмотрен.

Выборы руководителя столицы считаются несостоявшимися:

если в основных выборах участвовали два кандидата и ни один из них не получил более 50% голосов избирателей;

если все кандидаты выбыли при проведении повторного голосования;

если во втором туре выборов участвовал только один претендент, но он не смог набрать 50 и более процентов голосов избирателей.

Мосгоризбирком может признать выборы недействительными в следующих случаях:

если при проведении выборов или установлении их итогов были допущены нарушения, которые не позволяют достоверно определить результаты волеизъявления избирателей;

если итоги голосования признаны недействительными на части избирательных участков, списки избирателей которых на момент окончания голосования включали 25 и более процентов от общего числа избирателей;

по решению суда.

В этих случаях назначаются повторные выборы. За всю историю выборов мэра Москвы повторное голосование и повторные выборы в столице ни разу не проводились.

Официальное опубликование результатов выборов осуществляет Мосгоризбирком не позднее чем через 30 дней со дня голосования.

Финансирование

Согласно закону о бюджете города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, на проведение выборов мэра Москвы в 2023 году предусмотрено 1,256 млрд рублей. В 2018 году на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов столичного градоначальника было выделено 572 млн рублей.