Договор о нераспространении ядерного оружия. История и основные положения

Генеральная Ассамблея ООН одобрила документ 12 июня 1968 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 июня 2023 года исполняется 55 лет со дня принятия Договора о нераспространении ядерного оружия. ТАСС подготовил материал об этом документе.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО; Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons - NNPT, или Non-Proliferation Treaty - NPT) - многосторонний международный документ, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью "не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия". Договор был одобрен 12 июня 1968 года Генеральной Ассамблеей ООН и открыт для подписания 1 июля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне (депозитарии - Великобритания, СССР и США). Вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот 40 стран.

Основные положения

Согласно ДНЯО, "обладающим ядерным оружием является государство, которое произвело и взорвало ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года". Таким образом, статус официальных ядерных держав был закреплен за США, Великобританией, Францией, Китаем и СССР, после распада которого его сохранила за собой Россия. Остальные страны - участники ДНЯО добровольно отказались от права обладания ядерным оружием.

ДНЯО обязывает ядерные государства не передавать это оружие и контроль над ним неядерным странам, а также не помогать им в его производстве или приобретении (не запрещает размещение ядерного оружия на территории государств, не обладающих им), неядерных участников - не производить ядерное оружие и не добиваться помощи для его создания или приобретения. Проверка выполнения обязательств возлагается на Международное агентство по атомной энергии. Договор поддерживает неотъемлемое право сторон развивать ядерную энергетику в мирных целях.

Каждый участник имеет право выйти из документа, если решит, что "связанные с ним исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы страны". Об этом он должен уведомить за три месяца остальных участников и Совет Безопасности (СБ) ООН.

Дополнения

Дополнением к документу являются заявления трех ядерных держав - СССР, США и Великобритании - о гарантиях безопасности неядерных государств (сделаны 19 июня 1968 года) и резолюция 225 Совета Безопасности ООН (от 19 июня 1968 года). В резолюции предусматривается, что в случае ядерного нападения на неядерное государство или угрозы такого нападения "СБ ООН, и прежде всего его постоянные члены, располагающие ядерным оружием, должны действовать в соответствии с Уставом ООН для отражения агрессии", в ней также подтверждается право государств на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Участники

В настоящее время сторонами Договора является 191 государство. Великобритания стала его участником в 1968 году, СССР и США - в 1970 году, Франция и Китай - в 1992 году. В 1993-1994 годах в качестве неядерных государств к документу присоединились Белоруссия, Казахстан и Украина, передавшие России ядерное оружие, оставшееся на их территории после распада СССР.

Вне документа остаются Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Индия испытала свое первое ядерное устройство в 1974 году, Пакистан - в 1998 году, КНДР - в 2006 году. Израиль не подтверждает, но и не опровергает факт обладания ядерным оружием. КНДР была участником ДНЯО в 1985-2003 годах (формально остается его участником, поскольку объявила о выходе с нарушением предусмотренных процедур).

Конференции

Раз в пять лет участники ДНЯО проводят конференции по рассмотрению действия Договора (обзорные конференции). На 5-й конференции в 1995 году было принято решение о его бессрочном действии (первоначальный срок - 25 лет).

На конференции в 2000 году пять официальных ядерных держав объявили о введении моратория на любые виды ядерных испытаний, а также о намерении продолжать сокращение запасов стратегического и тактического ядерного оружия и повышении транспарентности. Заключительный документ конференции включил перечень мер многостороннего характера в области укрепления режима ядерного нераспространения и разоружения ("13 шагов на пути ядерного разоружения").

В 2005 году участникам не удалось принять заключительный документ, было констатировано, что "программа 13 шагов" осталась невыполненной.

В 2010 году были согласованы выводы и рекомендации (План действий), нацеленные на укрепление Договора. С целью побудить Израиль отказаться от своих официально не заявленных ядерных арсеналов в резолюцию был внесен пункт о проведении в 2012 году международной конференции "по установлению на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и другого оружия массового поражения" (не состоялась).

В 2015 году 9-я конференция ДНЯО вновь вернулась к обсуждению вопроса о создании безъядерной зоны на Ближнем Востоке, но США, Великобритания и Канада отказались поддержать итоговый документ.

10-я встреча из-за пандемии коронавируса состоялось только в августе 2022 года. Она также завершилась без итогового документа. В частности, Россия была не согласна с рядом положений, носивших "откровенно политический характер" (в их числе ситуация на Запорожской АЭС).

Раскачивание режима ДНЯО

В последние годы Россия не раз указывала на "беспрецедентное по масштабам" обновление всех компонентов американского ядерного арсенала, включая тактическое ядерное оружие, размещенное на территории других государств (в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции). При этом к обслуживанию, обладанию навыками обращаться с системами ТЯО привлекаются граждане этих государств и других стран альянса, помимо США. Кроме того, Москва высказывала опасения насчет последних ядерных стратегий США (Nuclear Posture Review , 2018, 2022), в которых прописана возможность применения ядерного оружия под предлогом угрозы национальным интересам США или их союзников. Как заявил на 10-й обзорной конференции замруководителя российской делегации А. И. Белоусов, США "зарезервировали возможность задействовать ядерное оружие в любой момент, по любому поводу и против любого государства". Другими факторами, ведущими к деградации документа, российские эксперты относят выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году и Договора по открытому небу (ДОН) в 2020 году, игнорирование инициативы России о взаимном и проверяемом моратории на размещение ракетных систем, ранее запрещенных ДРСМД (предложение обнародовано в 2019 году), а также закрепление за НАТО статуса ядерного военно-политического блока (в июне 2022 года). Многие эксперты считают опасным прецедентом и де-факто нарушением положений ДНЯО передачу чувствительных технологий Австралии. Речь идет о военном партнерстве AUKUS (Австралия, Великобритания, США), в рамках которого США обязались начиная с 2033 года передать австралийским ВМС три подлодки класса Virginia, а Великобритания - построить к началу 2040-х годов субмарину нового класса SSN-AUKUS (к 2042 году производство будет перенесено в Австралию).

Западные страны, в свою очередь, обвиняют РФ в размещении ядерного оружия в Белоруссии. Соответствующий договор был подписан в мае 2023 года, он не подразумевает передачу Минску ядерного оружия, контроль над ним и решение о применении остаются за российской стороной.