О чем говорил Путин на пленарных заседаниях ПМЭФ

Президент РФ принимал участие в работе форума в 2005-2007, 2012-2019 и 2021-2022 годах

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июня 2023 года состоится выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В 2005-2007, 2012-2019 и 2021-2022 годах Владимир Путин также принимал участие в работе ПМЭФ. В 2020 году форум был отменен из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Выступление на IX ПМЭФ 14 июня 2005 года

"Сегодня Россия - мощнейший экспортер сырьевых ресурсов, и это наше естественное колоссальное конкурентное преимущество. Кроме того, сама добыча, как и первичная переработка сырья, вполне может стать высокотехнологичным производством. Однако эффективное использование природных богатств - далеко не достаточное условие для устойчивого экономического роста и даже только отвлекающее от решения ключевых задач развития. Поэтому одной из важнейших целей остается реструктуризация экономики и как следствие - создание производств, выпускающих качественные и востребованные рынком товары. Из конкурентоспособности каждого российского товара, каждого российского предприятия складывается конкурентоспособность страны в целом".

Выступление на X ПМЭФ 13 июня 2006 года

"Известно, что далеко не всем, и даже странам с развитой рыночной экономикой, не всегда удается создать прозрачные процедуры допуска в свою экономику иностранных инвесторов, когда речь заходит о необходимости обеспечения национальной безопасности. Мы тоже ищем сбалансированные подходы к решению этой непростой проблемы. <...> Важно, чтобы под видом защиты национальной безопасности не создавались необоснованные преграды для работы иностранных инвесторов".

Выступление на XI ПМЭФ 10 июня 2007 года

"Далеко не однозначна политика традиционных потребителей [энергоносителей]. Нам понятно их стремление к энергетической независимости, к диверсификации источников энергии, однако эта линия напрямую затрагивает и интересы поставщиков. Россия как один из гарантов энергобезопасности в мире не может оставаться в стороне от таких проблем, и потому мы выступаем за стратегический диалог поставщиков, транзитеров и потребителей энергоресурсов, за диалог, от которого, я уверен, выиграют все".

"Очевидно, что мировая финансовая система, по сути, завязанная на одну-две валюты и ограниченное число финансовых центров, уже не отражает текущие стратегические потребности глобальной экономики. <...> Ответ на такой вызов только один: появление нескольких резервных мировых валют, нескольких финансовых центров. Поэтому сегодня необходимо создать предпосылки для диверсификации активов в мировой финансовой системе".

Выступление на XVI ПМЭФ 21 июня 2012 года

"Глобальный характер мировой экономики, когда все зависят друг от друга, предполагает сегодня и глобальный характер ответственности - прежде всего, разумеется, для ведущих экономик мира. Это касается и тех стран, которые эмитируют резервные валюты, а проще говоря, распоряжаются печатным станком, и тех государств, которые являются основными держателями золотовалютных резервов, а значит, обеспечивают устойчивость международной финансовой системы, и, конечно, тех государств, которые обладают самыми емкими национальными рынками, а также запасами природных ресурсов, а значит, во многом определяют общую динамику глобального роста".

"Хочу сегодня вновь обозначить нашу принципиальную позицию: государство будет последовательно выходить из целого ряда отраслей и активов. <...> Но сразу же хочу подчеркнуть, это должна быть принципиально другая приватизация, не имеющая ничего общего с практикой залоговых аукционов и прочих сомнительных сделок, широко применявшихся в 90-е годы, когда государственные активы, созданные предыдущими поколениями наших граждан, приобретались за счет близости к административному ресурсу, за счет близости к власти по явно заниженной стоимости, а часто одновременно и за государственные же деньги. Все это в конце концов привело к искажению предпринимательской мотивации, надолго испортило нравы в самом бизнес-сообществе, породило серьезные системные проблемы, в том числе на психологическом, ментальном уровне. Согласитесь, сложно требовать общественного уважения к криво возникшей собственности".

"К сожалению, возникают подчас ситуации, когда перед российскими компаниями, которые готовы инвестировать средства в зарубежные активы, возникает стена, взаимовыгодные сделки срываются, причем по откровенно надуманным основаниям, не имеющим никакого отношения к экономике. Такое отношение трудно назвать партнерским. Мы не требуем искусственных преференций для нашего бизнеса за границей, мы просто хотим равного подхода, чтобы российские инвесторы могли свободно приобретать зарубежные активы в рамках честных конкурентных процедур, используя свои конкурентные преимущества, без всякого рода дискриминации".

Выступление на XVII ПМЭФ 21 июня 2013 года

"Много лет мы жили в ситуации бурного, почти непрерывного повышения цен на наши основные экспортные товары, что позволяло отечественным компаниям и государству покрывать высокие издержки. Теперь такого фактора больше нет... <...> Экономический рост должен базироваться на трех китах: увеличение производительности труда, инвестиций и инноваций. И прогресс по всем направлениям возможен только через снижение издержек финансовых, управленческих, инфраструктурных, через развитие человеческого капитала и создание в полном смысле конкурентоспособных условий для ведения бизнеса".

"Мы не делим тех, кто создает в России производство и рабочие места, на отечественных и иностранных предпринимателей, на своих и чужих. Нам важен тот, кто делает дело, и мы стремимся создать для таких людей не просто хорошие, а наилучшие условия для работы".

Выступление на XVIII ПМЭФ 23 мая 2014 года

"Россия всегда дорожила репутацией надежного поставщика энергоресурсов в Европу. Сегодняшние риски, а они возникают, с поставками газа на европейский континент возникли не по нашей вине, а прямо надо сказать, здесь все понимают, о чем идет речь, по вине транзитной страны - Украины, которая злоупотребляет своим положением транзитера нашего газа в Европу".

"Надо к государственным институтам нарождающихся государств, к институциям, относиться в высшей степени аккуратно, потому что иначе - хаос, и вот мы его сейчас наблюдаем на Украине. <...> Вот смотрите: госпереворот совершили, с нами разговаривать не хотят. У нас какие мысли? <...> Значит, завтра Украина может оказаться в НАТО, а послезавтра там уже могут быть размещены элементы противоракетной обороны США. С нами по этой теме тоже никогда никто не разговаривает, говорят: "Не против вас, и вас это не касается". Понимаете, мы уже устали от такой формы ведения дискуссии - никакой дискуссии".

"Я считаю, что за все, что там [на Украине] произошло, в значительной степени ответственность лежит на наших европейских и американских партнерах. Они поддержали этот госпереворот и погрузили страну в хаос, а теперь хотят на нас переложить ответственность, чтобы мы за ними убирали то, что они нагадили. На это и санкции рассчитаны".

Выступление на XIX ПМЭФ 19 июня 2015 года

"Я глубоко убежден, что после того как так называемая биполярная система прекратила свое существование, после того как исчез с политической карты Советский Союз, некоторые наши партнеры на Западе, в том числе и прежде всего, конечно, Соединенные Штаты, оказались в состоянии какой-то эйфории. И вместо того чтобы выстраивать в новой ситуации добрососедские и партнерские отношения, начали осваивать новые, как им показалось, свободные геополитические пространства. Вот отсюда и движение, скажем, Североатлантического блока НАТО на восток, отсюда многие другие вещи".

"Проблемы заключаются в том, что нам постоянно пытаются навязывать свои стандарты и свои решения, не сообразуясь с нашим пониманием собственных интересов. Нам, по сути, говорят, что в Соединенных Штатах лучше знают, что нам нужно. Позвольте нам самим определить наши интересы и наши потребности исходя из нашей собственной истории, из нашей культуры".

"Россия не претендует на какую-то гегемонию, не претендует на какой-то эфемерный статус сверхдержавы, мы никому не навязываем своих стандартов и моделей поведения или развития. Мы хотим равноправных, равноценных отношений со всеми участниками международного сообщества".

Выступление на XX ПМЭФ 17 июня 2016 года

"Россия не была инициатором сегодняшнего развала, разлада и проблем, введения санкций. Все наши действия были и остаются исключительно ответными. Но мы, что называется, как у нас в народе говорят, зла не держим и готовы идти навстречу нашим европейским партнерам. Но это, безусловно, не может быть игрой в одни ворота".

"Наша программа импортозамещения также нацелена на создание продукции, конкурентной на мировом рынке, и в этом смысле, хотел бы тоже это подчеркнуть, импортозамещение - это важный этап для наращивания несырьевого экспорта, для встраивания наших компаний в глобальные производственные и технологические альянсы. И не на вторых ролях, а в качестве сильных, эффективных партнеров".

"Америка - великая держава, сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем, мы хотим и готовы работать с Соединенными Штатами. <...> Миру нужна такая мощная страна, как Соединенные Штаты, и нам нужна. Но нам не нужно, чтобы они постоянно вмешивались в наши дела, указывали, как нам жить, мешали Европе строить с нами отношения".

Выступление на XXI ПМЭФ 2 июня 2017 года

"Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути, это основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменяет формат образования, здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми, а следовательно, задает новую парадигму развития государства, экономики и всего общества".

"В мире не так много стран, которые обладают суверенитетом. Россия очень дорожит тем, что мы этим суверенитетом обладаем".

Выступление на XXII ПМЭФ 25 мая 2018 года

"Глобальное недоверие ставит под вопрос перспективы глобального роста. Логика экономического эгоизма плохо сочетается с сегодняшней специализацией стран и компаний, с выстраиванием сложных глобальных производственных цепочек. Фактически это может отбросить мировую экономику и торговлю далеко в прошлое, в эпоху натурального хозяйства, когда каждый был вынужден производить все сам".

"Для того чтобы нам привлечь капиталы дружественных нам компаний, стран, нам нужны хорошие отношения и с Европой, и со всем миром, и с Соединенными Штатами. Мы это прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет. Но если нас ставят перед выбором - или мы существуем как суверенное государство, или нам включают какие-то ограничения, - то мы, конечно, выбираем первое. Потому что все-таки слишком несопоставимые субстанции ставятся на чашку весов: или существование как независимого государства, или какие-то инвестиции в виде уже каких-то подачек".

Выступление на XXIII ПМЭФ 7 июня 2019 года

"Достигнутое в 2008 году отношение мировой торговли к глобальному ВВП так и не восстановилось. По сути, глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики. А новый двигатель, роль которого должны были сыграть суперсовременные технологии, пока еще проходит отладку и не заработал на полную мощность. Более того, мировая экономика вошла в период торговых войн и растущего уровня прямого и скрытого протекционизма".

"Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных, и в этом смысле попытки монополизировать новую технологическую волну, ограничить доступ к ее плодам выводят на совершенно новый уровень проблемы глобального неравенства как между странами и регионами, так и внутри самих государств. <...> По сути, формируется или происходит попытка формировать два мира, и между ними пропасть постоянно растет. Когда у одних есть доступ к самым передовым системам образования, здравоохранения, к современным технологиям, у других же нет перспектив, шансов вырваться даже из нищеты, а кто-то и вовсе балансирует на грани выживания".

"Сегодня Европарламент принимает обязательных для исполнения на всей территории ЕС решений больше, чем в свое время Верховный Совет СССР принимал решений в отношении союзных республик".

Выступление на XXIV ПМЭФ 4 июня 2021 года

"Мы работаем с нашими иностранными партнерами так же, как с российскими. Мы их не только не ущемляем как иностранцев, а, наоборот, если они пришли в нашу экономику, мы считаем их уже национальными операторами".

"Если нефтяники уйдут от расчетов в долларах, то это будет очень серьезным ударом по доллару как по мировой резервной валюте, очень серьезным. Мы не хотим использовать эти инструменты в какой-то политической возне, мы не собираемся этого делать. Но сама логика развития мировой экономической системы, мировой валютной системы говорит о том, что нужна множественность резервных валют, чтобы гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики и финансовой системы".

"У нас нет разногласий с Соединенными Штатами. У них есть только одно разногласие: они хотят сдерживать наше развитие и говорят об этом публично. Все остальное - производная от этой позиции: и ограничения в сфере экономики, и попытка влиять на внутриполитические процессы в нашей стране, опираясь на те силы, которые они считают своими внутри России. В этом вся история".

Выступление на XXV ПМЭФ 17 июня 2022 года

"Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры".

"Нам, может быть, было бы и приятно услышать, что мы такие могучие и всемогущие: инфляцию вздуваем до небес на Западе, в США, в Европе, еще что-то там творим такое, что всех лихорадит. <...> Но это не соответствует действительности. Ситуация зрела годами, подстегивалась недальновидными действиями тех, кто привык решать свои проблемы за чужой счет, кто полагался и до сих пор полагается на механизм финансовой эмиссии, чтобы перекупать, перетягивать на себя торговые потоки и тем самым обострять дефициты и провоцировать гуманитарные катастрофы в отдельных регионах мира".

"Решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным. Трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати говоря, на Уставе ООН, - отстаивать свою безопасность. Решение, направленное на защиту наших граждан, жителей народных республик Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство Запада. Запад не только стремился реализовать сценарий "анти-России", но и вел активное военное освоение украинской территории, буквально накачивал Украину оружием и военными советниками".

"Сама конструкция западных санкций была построена на ложном тезисе, что Россия с точки зрения экономики не суверенна, критически уязвима. Они [на Западе] настолько увлеклись распространением мифов об отсталости России, о слабости ее позиций в мировом хозяйстве и торговле, что сами, судя по всему, в это поверили".

"Последние события только подтвердили то, о чем постоянно говорил ранее: дома надежнее. Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов, - вот таким оказалось якобы тихое убежище для капиталов".