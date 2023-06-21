Как ЕС вводил санкции против России в связи с Украиной

Постоянные представители стран - членов Евросоюза 21 июня согласовали 11-й пакет санкций

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июня 2023 года постоянные представители стран - членов Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России. Он включает меры, "направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам". Ограничения вступят в силу после их утверждения Советом ЕС и публикации в "Официальном журнале ЕС".

ТАСС подготовил материал об истории введения санкций ЕС против России в связи с Украиной.

Санкции в 2014-2021 годах

Европейский союз начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Тогда же были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве. Затем ЕС ввел в отношении России три пакета санкций: персональные, секторальные и так называемый крымский санкционный пакет. Саммит ЕС в марте 2015 года постановил, что ограничения против России должны оставаться в силе до выполнения минских соглашений, не уточняя, что должно случиться, если их выполнение будет блокировать Киев. Санкции периодически продлевались и расширялись.

Санкции с 2022 года

В феврале 2022 года к этим санкционным пакетам прибавились ограничения, введенные в связи с признанием Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР; провозгласили независимость в апреле 2014 года) и началом российской спецоперации на Украине (СВО).

Так, 23 февраля ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ, которые проголосовали за независимость Донбасса (им запрещен въезд в ЕС и заморожены их активы). Кроме того, в черный список были внесены 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе. ЕС также запретил вести европейским компаниям бизнес с ЛНР и ДНР и принял решение ввести санкции против госдолга России, ограничив доступ к капиталу и финансовым рынкам сообщества.

25 февраля в связи с началом СВО на Украине ЕС согласовал второй пакет мер. В список были внесены 78 россиян, в том числе президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров (им не запрещен въезд, но в случае обнаружения их активов в банках ЕС, они подлежат заморозке), премьер-министр Михаил Мишустин, депутаты Госдумы и члены Совета безопасности РФ, поддержавшие спецоперацию на Украине. ЕС запретил госфинансирование торговли с РФ и инвестиции в РФ. Под финансовые и технологические секторальные ограничения подпали 64 ключевые структуры РФ. Кроме того, ЕС принял решение ограничить с 12 апреля доступ правительства РФ, Центробанка России, Альфа-банка, Промсвязьбанка, банков "Открытия" и "Россия" к европейскому рынку капитала. Также были запрещены поставки товаров и технологий для нефтепереработки. Санкции затронули и визовую политику. 26 февраля этот санкционный пакет был дополнен запретом на новые поставки, техобслуживание и страхование самолетов и предписанием вернуть сданные в лизинг самолеты.

С 28 февраля начал вводиться третий санкционный пакет. Были заморожены активы ЦБ РФ. Под действие санкций подпали 26 человек, в том числе пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Транснефти" Николай Токарев, страховое общество "Согаз". 2 марта ЕС принял решение отключить банки ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ от международной системы межбанковских платежей SWIFT (вступило в силу 12 марта). В тот же день ЕС запретил продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты, номинированные в евро, а также вкладывать деньги в проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций, ввел запрет на вещание Sputnik и RT/Russia Today в ЕС. 9 марта в новую редакцию были включены 14 бизнесменов и членов их семей, а также 146 парламентариев, которые "проголосовали за ратификацию Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, Донецкой и Луганской народными республиками". ЕС также ввел ограничения на экспорт в РФ навигационных и морских радиокоммуникационных технологий и другое.

15 марта ЕС начал применять четвертый пакет ограничительных мер. Санкционный список был расширен на 15 физических и девять юридических лиц, среди которых директор Первого канала Константин Эрнст, компании "Роснефть- аэро" и АО "Рособоронэкспорт". ЕС также запретил иметь деловые отношения с 12 российскими компаниями, в которых госучастие составляет больше 50%. В их числе корпорация "Оборонпром", Ростех, "Газпромнефть", "КАМАЗ". Однако запрет не был распространен на "операции, которые строго необходимы для покупки, импорта или транспортировки ископаемого топлива, в частности угля, нефти и природного газа, а также титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из или через Россию в ЕС". При этом, ЕС ввел ограничение на торговлю с Россией товарами из железа и стали. Кроме того, были запрещены поставки в РФ предметов роскоши, премиальные духи, алкоголь, бытовой техники и одежды (стоимостью более €300 за единицу).

8 апреля 2022 года Совет ЕС утвердил пятый пакет санкционных мер. Был введен запрет на импорт из РФ угля и других твердых ископаемых видов топлива, участие компаний из РФ в госзакупках в ЕС, сделки с рядом ключевых российских банков. Был запрещен экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования, заход российских судов в порты ЕС, осуществление деятельности транспортных компаний на территории ЕС. Также были введены ограничения против ряда физических лиц.

3 июня 2022 года ЕС принял шестой пакет, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти (до декабря 2022 года) и нефтепродуктов (до февраля 2023 года) из РФ. Временные исключения из эмбарго предусмотрены для импорта по трубопроводам для тех государств ЕС, которые сильно зависят от поставок из РФ и не имеют альтернатив. Введен запрет на предоставление услуг российским компаниям в нефтяной отрасли. Кроме того, Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банки (с 14 июня 2022 года) были отключены от SWIFT, запрещено вещание российских государственных телеканалов "Россия-24", "РТР-Планета", "ТВ-Центр". ЕС добавил в санкционный список 65 физических и 18 юрлиц.

21 июля 2022 года Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций, включающий запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, если оно происходит или экспортировано из РФ. При этом ЕС отменил некоторые запреты на поставку РФ отдельных товаров, например, продовольствия и удобрений, и услуг для авиации. В черный список были внесены 54 физических и 10 юридических лиц, среди которых Россотрудничество, фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова (ограничения против институтов культурной и публичной дипломатии введены впервые), Сбербанк, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин.

6 октября 2022 года ЕС ввел восьмой пакет санкций. В нем содержится запрет на импорт продукции сталелитейной промышленности и машиностроения, бытовой техники, химпродуктов, пластика и других товаров из РФ, а также на предоставление IT-инженерных и юридических услуг российским организациям. Кроме того, страны ЕС договорились о законодательной основе для установления потолка цен на российскую нефть, введении запрета на морскую перевозку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка с 5 декабря 2022 года и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года (ЕС, G7 и Австралия согласовали потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель, а на дизель и дисконтные нефтепродукты - $100 и $45 за баррель). В санкционный список внесены 30 российских физических лиц и 7 организаций, среди которых исполнители Николай Расторгуев и Олег Газманов, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, АО "Гознак", ММЗ "Авангард", Центризбирком РФ.

16 декабря 2022 года ЕС утвердил девятый пакет санкций и добавил в него 141 человека и 49 юрлиц, в их числе российские министры, губернаторы, судьи, члены Госдумы, артисты, телеведущие, банки, компании военно-промышленного комплекса, машиностроения и энергосектора. В частности, в список попали партии "Единая Россия" и ЛДПР, Вооруженные силы РФ, ВГТРК, Московский кредитный банк, Ижевский электромеханический завод "Купол". Евросоюз запретил европейскому бизнесу приобретать новые предприятия или увеличивать уже имеющиеся доли в компаниях, задействованных в энергетическом секторе РФ.

25 февраля 2023 года страны ЕС согласовали десятый пакет. В него вошли 34 юридических и 87 физических лиц. Среди них - уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава СПЧ Валерий Фадеев, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, Альфа-банк, Росбанк и банк "Тинькофф", Общероссийский народный фронт, предприятие "Атомфлот", входящее в систему Росатома, и МИА "Россия сегодня". ЕС также запретил экспорт в Россию еще некоторых товаров, которые, по мнению Еврокомиссии, "можно легко перенаправить на поддержку военных действий", включая бинокли и компасы, и импорт битума и синтетического каучука. Кроме того, был запрещен транзит по российской территории товаров двойного назначения. В рамках этого же пакета был введен отдельный блок санкций, в который включены 11 физлиц и 7 организаций, связанных с ЧВК "Вагнер". 13 апреля в черный список были добавлены два юридических лица - ЧВК "Вагнер" и "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН).