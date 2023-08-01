Что известно о цифровом рубле

Закон о внедрении цифрового рубля вступает в силу 1 августа

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 августа 2023 года вступает в силу закон о внедрении цифрового рубля. ТАСС подготовил материал о цифровом рубле и основных принципах функционирования цифровых валют центробанков.

Цифровые валюты центробанков

До середины 2010-х годов практически все мировые валюты существовали в двух формах: наличной и безналичной. Появление криптовалют, широкое распространение электронных кошельков и развитие онлайн-инфраструктуры привело к созданию и использованию цифровой формы валюты.

В отличие от криптовалют, как правило, не имеющих регулятора и эмиссионного центра, единственным источником эмиссии цифровых валют являются центральные банки (ЦБ). Курс цифровой валюты идентичен тому, что установлен для наличной и безналичной. Цифровые валюты являются таким же обязательством ЦБ, как и бумажные деньги и монеты. Концепции внедрения валют центробанков могут различаться. Например, кошелек с цифровой валютой может располагаться на платформе, созданной центральным банком, а может - на платформах отдельных кредитных организаций, подобно банковскому счету. Одни модели предусматривают, что физические и юридические лица напрямую взаимодействуют со своими кошельками на платформе ЦБ, а другие - при сохранении посредников в виде финансовых организаций.

В зависимости от выбранной концепции, цифровые валюты могут:

Обеспечивать оплату товаров и услуг без доступа в интернет, как наличные деньги.

Обладать функцией смарт-контрактов: например, наподобие эскроу-счетов, когда при заключении сделки с покупателя снимаются средства, но продавцу они приходят только при условии, что он поставил товар.

Иметь механизмы "окраски" платежей и ограничений. Например, чтобы с цифрового кошелька несовершеннолетнего нельзя было приобрести сигареты, или чтобы бюджетная организация, получившая деньги под конкретный проект, не могла их потратить не по назначению.

Одним из главных стимулов введения цифровых валют является упрощение, ускорение и удешевление как внутренних, так и международных транзакций. Компаниям-экспортерам не нужно будет обращаться к услугам контрагентов, использовать механизмы обмена межбанковской информацией наподобие SWIFT, поскольку нерезиденты тоже смогут открывать свои кошельки. Однако механизм подобных трансграничных переводов пока цифровыми валютами не освоен.

Цифровой рубль

Впервые о планах разработать в России собственную виртуальную валюту в 2017 году заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках Петербургского международного экономического форума. 13 октября 2020 года Банк России представил консультативный доклад по созданию и внедрению такой валюты, которая получила название "цифровой рубль". Комментируя этот доклад, 23 октября 2020 года председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подчеркивала, что цифровой рубль не призван вытеснить наличные деньги.

Концепция цифрового рубля была опубликована в апреле 2021 года.

29 июня 2021 года было объявлено, что ЦБ РФ сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования цифрового рубля (впоследствии она увеличилась до 13). В том же году банки начали закрытое тестирование платформы.

22 апреля 2022 года на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что цифровой рубль является одним из способов противостояния западным санкциям.

Особенности цифрового рубля

Цифровой рубль станет дополнением к наличному и безналичному рублю. Один цифровой рубль будет эквивалентен одному рублю в наличной или безналичной форме. Как и банкнота, каждая единица цифрового рубля будет иметь уникальный цифровой код.

Выбранная Банком России концепция предусматривает, что платформа цифрового рубля будет находиться целиком в ведении самого ЦБ. На инфраструктуре регулятора будут располагаться онлайн-кошельки клиентов и юрлиц, а также проводиться транзакции. При этом непосредственно иметь доступ к своему кошельку на платформе сможет только Федеральное казначейство, все основные физические и юридические лица будут взаимодействовать со своими кошельками при помощи обычных кредитных организаций и их приложений. Один клиент будет иметь только один онлайн-кошелек. Пополнять его можно будет с банковского счета или карты, за счет наличных. Аналогично планируется реализовать простой обмен цифровых рублей на наличные и безналичные. Доступ к кошельку с цифровым рублем клиенты смогут осуществлять через любой банк (после запуска системы в полном объеме).

В ЦБ отмечали, что цифровой рубль не будет заменой банковских счетов и депозитов: на остатки в кошельке не будут начисляться проценты, более того, планируется ввести лимит на хранящийся в них объем средств. Это нужно, чтобы не допустить оттока ликвидности из банков и снижения уровня кредитования. Оплата товаров и услуг при помощи цифрового рубля будет схожа с оплатой по QR-коду через СБП. Цифровым рублем можно будет расплачиваться в офлайн-режиме, без доступа к интернету. Клиент будет перечислять часть цифровых рублей на отдельный офлайн-кошелек. Его использование будет аналогично оплате наличными, там где не принимают банковские карты. Запуск офлайн-режима цифрового рубля намечен лишь на втором этапе реализации проекта, ориентировочно в 2024 году. Тогда же планируется запуск обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентам.

Как заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании президента России Владимира Путина с правительством 19 июля 2023 года, массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года.

Закон

29 декабря 2022 года группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла на рассмотрение парламента законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с внедрением цифрового рубля", который призван сформировать юридические основы для введения в обращение этой формы российской национальной валюты.

16 марта 2023 года законопроект был принят в первом чтении. К рассмотрению во втором и третьем чтениях в него были внесены поправки. В частности, были введены послабления для нерезидентов. ЦБ РФ был закреплен в качестве оператора платформы. 11 июля закон был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях, 19 июля - одобрен Советом Федерации, 24 июля - подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Правила операций с цифровым рублем утвердит совет директоров ЦБ РФ.