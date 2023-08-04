Как менялся возраст призыва на срочную военную службу в вооруженных силах

Призыву на срочную службу с начала следующего года будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 августа 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Документ вступает в силу с 1 января 2024 года.

В царской России

Полноценная регулярная армия появилась в Российском государстве при царе Петре I на основе рекрутского призыва, под который подпадали крестьяне, мещане и другие податные сословия. Первоначально, в указе 1705 года, в рекруты набирали молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет. В 1708 году диапазон возрастов был повышен до 20-30 лет, а в 1726 году ограничение возраста было снято. В 1766-1831 годах забирали рекрутов в возрасте 17-35 лет, в 1831-1855 годах - 20-25 лет, с 1855 года - 20-30 лет.

13 января (1 января по старому стилю) 1874 года император Александр II утвердил Устав о воинской повинности, отменив рекрутский набор и введя всесословную личную повинность. Отправке в армию каждый год подлежали молодые люди только одного возраста - которым к 1 января исполнилось полных 20 лет. Законодательство предусматривало, что призыв осуществлялся по жребию. Для тех, кто вытянул жребий, но при этом имел право на отсрочку (например, по состоянию здоровья или учебе), отправка в армию откладывалась: максимально до 28 лет для обучавшихся в высших учебных заведениях.

В 1888 году, при императоре Александре III, призывной возраст был повышен до 21 года. Эта норма продолжала действовать до начала Первой мировой войны. В 1914-1917 годах в армию призывали с 19 лет.

В РСФСР, СССР и в настоящее время

Плановый призыв в условиях Гражданской войны 1917-1922 годов в России не осуществлялся. В постановлении Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) "О принудительном наборе в Рабоче-крестьянскую армию" от 29 мая 1918 года мобилизуемые возраста также не указывались.

После окончания Гражданской войны советское правительство возобновило призыв. Согласно постановлению ВЦИК и Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР "Об обязательной воинской повинности для всех граждан РСФСР мужского пола" система призыва была оставлена такой же, как в царской России, в том числе с жеребьевкой, однако призывной возраст был понижен до 20 лет. Закон об обязательной военной службе от 18 сентября 1925 года вернул эту возрастную планку к 21 году.

Закон от 8 августа 1928 года оговаривал, что граждане, по каким-то причинам не прошедшие срочную службу до достижения ими 30-летнего возраста, могут быть зачислены в запас. В 1930 году институт жребия при воинском призыве в СССР был упразднен, норма о призыве только одного возраста на срочную службу сохранилась. 11 августа 1936 года было подписано постановление ЦИК и СНК СССР о понижении призывного возраста на действительную военную службу до 19 лет (с переходным периодом до 1940 года).

Закон СССР "О всеобщей воинской обязанности" от 1 сентября 1939 года регламентировал призыв граждан с 19 лет, но для окончивших среднюю школу - с 18 лет. При этом положение о зачислении в запас без прохождения срочной службы в законодательстве исчезло.

После окончания Великой Отечественной войны, в 1945-1949 годах, призыв в Вооруженные силы СССР не проводился. Мужчины призывного возраста отправлялись на восстановительные работы на территории, пострадавшие от военных действий.

12 октября 1967 года был принят закон СССР "О всеобщей воинской обязанности", который зафиксировал призывной возраст в 18 лет и регламентировал, что призыв может осуществляться до достижения призывником возраста в 27 лет.

Аналогичные сроки (18-27 лет) сохранились в законодательстве РФ: в законах "О воинской обязанности и военной службе" от 11 февраля 1993 года и 28 марта 1998 года (последний действует в настоящее время).

Изменение возраста призыва с 2024 года

21 декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ заявил, что военное ведомство предлагает поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст повысить с 27 до 30 лет.

13 марта 2023 года группа депутатов Госдумы по главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым ("Единая Россия") внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Согласно инициативе, призывной возраст в 2024 году должен был составить от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет. При этом уточнялось, что желающие смогут отправиться на срочную службу с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста. В пояснительной записке к законопроекту главной целью его внесения было указано "гарантированное получение гражданами среднего общего, среднего профессионального и высшего образования".

14 июня 2023 года законопроект был принят в первом чтении.

21 июля Андрей Картаполов, комментируя поправки ко второму чтению законопроекта, сообщил, что нижним пределом "решено оставить 18 лет". По словам Картаполова, комитет Думы отказался поднять нижний порог призывного возраста, "потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет".

25 июля 2023 года закон был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях, 28 июля - одобрен Советом Федерации. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года и обратной силы не имеет: статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил 28 июля 2023 года, что граждане, которым в 2023 году исполнится 27 лет, не подлежат призыву и будут зачислены в запас.