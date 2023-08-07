Что известно о ракете-носителе "Союз-2.1б"

Ракета-носитель 7 августа стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 августа 2023 года в 16:20 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Основные сведения

Ракета-носитель "Союз-2.1б" разработана и изготавливается Ракетно-космическим центром "Прогресс" (Самара). Принадлежит к семейству космических носителей "Союз", созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 (первый пуск состоялся в 1957 году). Является одной из модификаций серии "Союз-2", разработанной на основе самой массовой ракеты семейства "Союз-У" (эксплуатировалась в 1973-2017 годах).

"Союз-2.1б" используется для запусков космических аппаратов военного и гражданского назначения, в том числе коммерческих спутников. В частности, с помощью этой ракеты в космос выводятся спутники навигационной системы ГЛОНАСС.

Характеристики ракеты

"Союз-2.1б" - одноразовая трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Ее высота - 46,3 м, диаметр - 2,9 м, стартовая масса - около 312 т, грузоподъемность - до 8,7 тонны.

Конструктивно ракета, как и все носители семейства "Союз", выполнена по схеме продольно-поперечного деления ракетных ступеней. На первом этапе работу "Союза-2.1б" обеспечивают жидкостные двигатели центрального и четырех боковых блоков, на втором - только двигатель центрального блока. Центральный блок оснащен РД-108А, боковые - РД-107А, оба двигателя разработаны НПО "Энергомаш" им. академика В. П. Глушко (Химки, Московская обл.) и изготавливаются ПАО "ОДК-Кузнецов" (Самара). На третьей ступени применяется РД-0124 Конструкторского бюро химавтоматики (Воронеж). Двигатели первых двух ступеней работают на керосине (окислитель - кислород), верхней ступени - на нафтиле, экологически безопасном типе углеводородного горючего с применением полимерных присадок (окислитель - кислород). С 2022 года при пусках с космодрома Восточный в Амурской области все ступени "Союза-2.1б" были переведены на заправку нафтилом.

Цифровая система управления "Союза-2.1б" создана специалистами Научно-производственного объединения (НПО) автоматики им. академика Н. А. Семихатова (Екатеринбург).

Для вывода космических аппаратов ракета может использоваться как самостоятельно, так и с разгонным блоком "Фрегат" разработки НПО им. С. А. Лавочкина (Химки). В сочетании с ним "Союз-2.1б" может запускать аппараты на всевозможные типы околоземных орбит: низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные, геостационарные.

Статистика пусков и инциденты

"Союз-2.1б" запускают с космодромов Байконур (в н. в. арендуется Россией у Казахстана), Плесецк (Архангельская обл.) и Восточный.

Впервые ракета стартовала 27 декабря 2006 года с Байконура с разгонным блоком "Фрегат" и европейским космическим телескопом COROT. Следующий пуск был проведен 26 июля 2008 года с Плесецка: "Союз-2.1б" вывел на околоземную орбиту спутник "Космос-2441" в интересах Минобороны России.

Аварией завершился пуск 23 декабря 2011 года с Плесецка: из-за отказа двигательной установки третьей ступени ракеты (запускалась с "Фрегатом") был потерян спутник связи "Меридиан". Неудачным был первый пуск "Союза-2.1б" с Восточного, произведенный 28 ноября 2017 года. Тогда ракета с блоком "Фрегат" не смогла вывести в космос гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1 и попутный груз из 18 малых космических аппаратов, в числе которых были "Бауманец-2" Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана и аппараты зарубежных заказчиков из Германии, Канады, Норвегии, США, Швеции, Японии. Сбой произошел на этапе работы "Фрегата".

Всего по состоянию на 7 августа 2023 года включительно проведено 64 пуска ракеты-носителя, из них 2 неудачные. В том числе 39 раз "Союз-2.1б" стартовал с Плесецка, 15 - с Байконура, 10 - с Восточного.

Предыдущий пуск состоялся 27 июня 2023 года с космодрома Восточный, когда ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" вывела на орбиту Земли гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-3 и попутно 42 российских и иностранных малых космических аппарата.