Что известно о почетных званиях городов в России

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею присвоить почетное звание "Город трудовой доблести" еще 10 российским городам

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 сентября 2023 года на заседании оргкомитета "Победа" президент РФ Владимир Путин одобрил идею присвоить почетное звание "Город трудовой доблести" 10 российским городам. В список вошли Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находка (Приморский край), Новомосковск (Тульская область), Подольск (Московская область), Прокопьевск (Кемеровская область), Рязань, Рубцовск (Алтайский край), Улан-Удэ (Бурятия) и Ханты-Мансийск.

Города-герои

В Советском Союзе городам присваивались только звания "Город-герой" или "Крепость-герой". Их удостаивались центры крупнейших сражений Великой Отечественной войны (например, битвы за Ленинград, Сталинградской битвы и другие) и города, защита которых определила победу советских войск на основных стратегических направлениях фронта. Также этот статус получали населенные пункты, жители которых продолжали сражаться с врагом в оккупации.

Впервые на общегосударственном уровне понятие "Город-герой" появилось в передовой статье газеты "Правда" от 24 декабря 1942 года. Публикация была посвящена указу Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медалей за оборону Ленинграда, Сталинграда, Одессы и Севастополя. В официальных документах первый раз городами-героями были названы Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Сталинград (ныне Волгоград), Севастополь и Одесса - в приказе Верховного Главнокомандующего СССР Иосифа Сталина от 1 мая 1945 года. В документе говорилось об организации салюта в этих городах. Однако официально положение статуса звания "Город-герой" было утверждено только в 1965 году. Всего статуса "Город-герой" были удостоены 12 городов Советского Союза. 8 мая 1965 года это звание было присвоено Москве, Ленинграду, Волгограду, Киеву, Севастополю и Одессе, а Брестская крепость была удостоена звания "Крепость-герой". В 1973 году звание "Город-герой" получили Керчь и Новороссийск, в 1974 году - Минск, в 1976 году - Тула, а в 1985 году - Мурманск и Смоленск.

В Москве, в Александровском саду у Кремлевской стены, возле Могилы Неизвестного Солдата, находится гранитная аллея городов-героев. Здесь расположены 12 порфировых блоков, на каждом из которых помещено имя одного из городов-героев и чеканное изображение медали "Золотая Звезда". В блоках замурованы капсулы с землей с Пискаревского кладбища в Ленинграде и Мамаева кургана в Волгограде, от подножия стен Брестской крепости и обелиска Славы защитников Киева, с рубежей обороны Одессы и Новороссийска, с Малахова кургана в Севастополе и площади Победы в Минске, с горы Митридат близ Керчи, оборонительных позиций у Тулы, Мурманска и Смоленска.

Города воинской славы

9 мая 2006 года федеральный закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, установил новое почетное звание - "Город воинской славы". Оно присваивается городам, "на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм".

Первыми это звание получили в апреле 2007 года Белгород, Курск и Орел.

Сейчас в России 47 городов имеют почетное звание "Город воинской славы". Больше всего городов воинской славы (по четыре) расположены на территории Ленинградской и Московской областей.

В 2010 году, в год празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Александровском саду Москвы установили памятный знак в честь городов воинской славы. Он представляет собой горизонтальную стелу из порфира (красный гранит) высотой около 1 м и длиной около 10 м, на которой выбиты названия городов воинской славы. В самих городах также устанавливаются памятные стелы. В 2011-2016 годах Банк России выпустил серию памятных недрагоценных монет номиналом 10 рублей, посвященную городам воинской славы. На каждой из них указано название одного из городов, а также изображен его герб.

Города трудовой доблести

11 декабря 2019 года первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании Российского организационного комитета "Победа" сообщил о разработке законопроекта по новому почетному званию - "Город трудовой доблести". Такое звание решили присваивать российским городам, которые внесли значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и отметились трудовыми подвигами в тылу. 14 декабря соответствующий документ был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Государственную думу РФ. 20 февраля 2020 года Госдума приняла закон "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести". 26 февраля его одобрил Совет Федерации, 1 марта - подписал президент РФ Владимир Путин.

В городах трудовой доблести устанавливают стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводят публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Ходатайства о присвоении звания "Город трудовой доблести" рассматриваются оргкомитетом "Победа" после экспертного заключения Российской академии наук. На основе заключений оргкомитета глава государства издает указ о присвоении званий.

С 2020 года вышло четыре указа о присвоении званий "Город трудовой доблести". Всего с учетом указа от 15 ноября 2022 года их удостоены 53 населенных пункта.

2 июля 2020 года Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам. В перечень вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил (Свердловская область), Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск (Челябинская область), Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк (Кемеровская область), Иркутск и Боровичи (Новгородская область).

20 мая 2021 года указом главы государства почетное звание было присвоено 12 городам: Барнаулу, Каменску-Уральскому (Свердловская область), Кирову, Коломне (Московская область), Комсомольску-на-Амуре (Хабаровский край), Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску (Ярославская область), Северодвинску (Архангельская область), Тюмени, Чебоксарам.

9 сентября 2021 года президент Владимир Путин на заседании организационного комитета "Победа" объявил о том, что звание "Город трудовой доблести" будет присвоено еще 12 городам: Охе (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Костроме, Лысьве (Пермский край), Сызрани (Самарская область), Мончегорску (Мурманская область), Воркуте (Республика Коми), Алдану (Якутия), Бологому (Тверская область), Чите, Дзержинску (Нижегородская область) и Кемерово. Соответствующий указ глава государства подписал 10 сентября 2021 года.

15 ноября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" девяти городам: Астрахани, Вологде, Горловке (Донецкая Народная Республика), Златоусту (Челябинская область), Каспийску (Республика Дагестан), Луганску, Норильску (Красноярский край), Орску (Оренбургская область) и Якутску.

Города партизанской славы и воинской доблести

На уровне субъектов Федерации существуют и другие почетные звания для населенных пунктов и территорий. В 2010 году в Брянской области было учреждено звание "Город партизанской славы", в 2017 году в Псковской области - "Край партизанской славы". В Брянской области этих званий были удостоены города Брянск и Дятьково, поселки и села Белая Березка, Клетня, Журиничи, Сеща, Хинель. В Псковской области краями партизанской славы являются Себежский и Дедовичский районы.

В Московской и Ленинградских областях, а также в Краснодарском крае есть почетные звания "Город воинской доблести" или "Населенный пункт воинской доблести".