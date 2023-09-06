Что известно о выборах и назначениях главы Приморского края

Голосование на выборах губернатора региона продлится в течение трех дней - 8, 9, 10 сентября 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2023 года в Приморском крае начинается голосование на выборах губернатора региона. Оно продлится в течение трех дней - 8, 9, 10 сентября. На пост руководителя Приморья претендуют пять кандидатов, включая действующего губернатора Олега Кожемяко.

Назначение главы администрации Приморского края в 1991 и 1993 годах

С 1991 года в России действовал мораторий на выборы глав администраций краев, областей и автономных образований. Его цель заключалась в попытке стабилизировать ситуацию в стране после так называемого августовского путча ГКЧП и на период проведения экономических реформ. Руководители регионов (кроме республик) назначались президентом РСФСР Борисом Ельциным без согласования с местными советами депутатов.

8 октября 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина главой администрации Приморского края был назначен Владимир Кузнецов, бывший председатель исполнительного комитета Приморского краевого совета народных депутатов.

24 мая 1993 года Кузнецов был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Главой администрации Приморья стал президент компании "Восток" Евгений Наздратенко.

Отмена выборов в 1994 году

Первые выборы главы Приморского края были назначены местной администрацией на 7 октября 1994 года. Избирательная кампания сопровождалась чередой скандалов. В сентябре 1994 года, вскоре после назначения даты выборов, экс-министр экономики и финансов РСФСР, глава фракции "Выбор России" в Госдуме Егор Гайдар направил главе государства Борису Ельцину обращение, в котором призвал президента приостановить выборы губернатора Приморского края в связи с "грубейшим нарушением прав человека" в регионе. Письмо подписали также лидеры других парламентских фракций - Григорий Явлинский, Борис Федоров и Сергей Шахрай. В частности, по их мнению, нарушением являлось закрытие всех оппозиционных газет, теле- и радиостанций.

Кроме того, Егор Гайдар обратился к председателю правительства РФ Виктору Черномырдину с просьбой провести полномасштабную проверку хозяйственно-финансовой деятельности властей Приморского края. Ранее, в конце 1993 года, контрольное управление администрации президента РФ обвинило губернатора региона Наздратенко в неисполнении указов главы государства о приватизации и предложило рассмотреть вопрос об освобождении его от должности, однако административного решения не последовало.

3 октября 1994 года Борис Ельцин подписал указ "О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в РФ", в соответствии с которым вопрос о назначении выборов руководителей субъектов Федерации был отнесен к компетенции президента России. В связи с этим 5 октября глава Приморья Евгений Наздратенко отменил проведение выборов.

Выборы 1995 года

16 октября 1995 года президент РФ подписал указ, разрешающий выборы губернатора Приморского края. Они проводились 17 декабря 1995 года, в один день с выборами депутатов Государственной думы РФ II созыва.

Региональный избирком зарегистрировал шестерых кандидатов на пост руководителя региона, включая действующего руководителя Приморья Евгения Наздратенко. Все они были выдвинуты группами избирателей. Однако незадолго до выборов два претендента сняли свои кандидатуры. По итогам голосования Наздратенко одержал победу с результатом 68,55%. Второе место занял бывший мэр Владивостока Виктор Черепков, набравший 17,24% голосов. Явка избирателей составила 62,25%. Против всех кандидатов проголосовали 6,64%. 22 декабря Евгений Наздратенко вступил в должность губернатора Приморского края сроком на четыре года.

Выборы 1999 года

Очередные выборы губернатора Приморского края состоялись 19 декабря 1999 года, одновременно с выборами депутатов Госдумы III созыва. В них приняли участие восемь кандидатов, в том числе глава региона Евгений Наздратенко. В ходе избирательной кампании в судебные органы и краевой избирком поступило порядка 100 жалоб о нарушении законодательства. В частности, группа граждан обратилась в суд с иском, в котором обвинила Наздратенко в опубликовании недостоверных сведений об имуществе. Однако Приморский краевой суд и Верховный суд РФ отказали заявителям, не найдя нарушений в декларации кандидата.

По итогам выборов губернатором Приморского края был переизбран Евгений Наздратенко, которого поддержали 64,6% избирателей. Его основной соперник, генеральный директор Приморского морского пароходства Александр Кириличев, получил 20,46%. Против всех кандидатов проголосовали 4,67% избирателей. Явка составила 59,93%. Евгений Наздратенко принес присягу 25 декабря, срок его полномочий составлял четыре года.

Выборы 2001 года

6 февраля 2001 года Евгений Наздратенко ушел в отставку по собственному желанию. По словам экс-губернатора, его уход поможет "успокоить" ситуацию вокруг края, который "слишком долго звучит на всю страну как регион кризисов, скандалов и конфликтов". 9 февраля исполнение полномочий руководителя региона было возложено на первого вице-губернатора Приморья Валентина Дубинина (по должности).

Досрочные выборы губернатора Приморского края были назначены на 27 мая 2001 года. В них участвовали 13 кандидатов, включая и. о. губернатора Валентина Дубинина. Ни один из претендентов не набрал необходимое для победы число голосов (более 50%). Наибольшую поддержку избирателей получили бизнесмен, глава лизинговой компании "Ролиз" Сергей Дарькин (23,94%) и экс-мэр Владивостока, депутат Госдумы РФ Виктор Черепков (20,02%). На выборы оба были выдвинуты группами избирателей. Валентин Дубинин занял пятое место с результатом 7,87%. Явка на выборах 27 мая составила 42,35%, против всех кандидатов высказались 8,04%.

Второй тур выборов был назначен на 17 июня. Однако 14 июня краевой суд отменил регистрацию Виктора Черепкова из-за нарушений предвыборной агитации. Вместо него в списки для голосования был включен заместитель полпреда президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Геннадий Апанасенко (третье место по итогам первого тура, 14,12%).

Во втором туре 17 июня 2001 года главой региона был избран Сергей Дарькин, набравший 40,17% голосов. Геннадий Апанасенко получил 24,28%. Явка составила 36%, против всех проголосовали 33,71% избирателей. 25 июня Сергей Дарькин вступил в должность губернатора сроком на четыре года.

Отмена прямых выборов, назначение губернатора в 2005 и 2010 годах

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

В январе 2005 года Сергей Дарькин на встрече с президентом РФ обратился к Владимиру Путину с вопросом о доверии. 31 января того же года глава государства внес кандидатуру Дарькина в заксобрание Приморского края для наделения его полномочиями губернатора. 4 февраля депутаты утвердили Дарькина в должности (за - 35, против - 1), после чего он был приведен к присяге сроком на пять лет. Стал первым губернатором, утвержденным на посту в соответствии с новым федеральным законом.

11 января 2010 года краевой парламент вновь наделил Сергея Дарькина полномочиями главы Приморья по представлению президента РФ Дмитрия Медведева (представление было внесено в заксобрание 5 января). За проголосовал 31 депутат, против - 1. Инаугурация губернатора состоялась 4 февраля.

Смена руководителя края в 2012 году

Деятельность руководства края не раз становилась поводом для критики со стороны бизнес-сообщества, общественности и СМИ. 15 декабря 2011 года в ходе прямой линии к премьер-министру РФ Владимиру Путину обратился предприниматель с жалобой на коррупцию в регионе. Премьер ответил, что ему известны проблемы Приморья, связанные с высоким уровнем преступности и коррупции, и он будет их учитывать в своей будущей работе, в том числе при выстраивании отношений с руководством края.

28 февраля 2012 года Сергей Дарькин подал в отставку, которая была принята президентом Дмитрием Медведевым. Одновременно врио губернатора Приморья был назначен ректор Дальневосточного федерального университета Владимир Миклушевский. 16 марта 2012 года законодательное собрание утвердило его в должности руководителя региона (за - 34, против - 4). В тот же день Миклушевский принял присягу.

После возвращения прямых выборов

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов.

31 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Владимира Миклушевского и назначил его временно исполняющим обязанности руководителя Приморского края.

Выборы 2014 года

В единый день голосования 14 сентября 2014 года состоялись выборы губернатора Приморского края, в которых участвовали четыре кандидата. Победу одержал Владимир Миклушевский (баллотировался от партии "Единая Россия), получив 77,43% голосов избирателей. Второе место занял депутат краевого заксобрания Владимир Гришуков (КПРФ), набравший 12,67%. Явка избирателей составила 40,22%. 22 сентября того же года Владимир Миклушевский вступил в должность сроком на пять лет.

4 октября 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку Миклушевского и назначил врио главы региона Андрея Тарасенко, который ранее возглавлял ФГУП "Росморпорт".

Выборы 2018 года, отмена итогов выборов

9 сентября 2018 года, в единый день голосования в РФ, в Приморском крае состоялись досрочные выборы губернатора. В них приняли участие 30,24% избирателей. По итогам голосования никто из пяти претендентов не набрал необходимого количества голосов (более 50%), в связи с чем в крае был назначен второй тур. В него вышли врио главы региона Андрей Тарасенко от "Единой России" (46,56% в первом туре) и гендиректор компании "Аврора-строй", депутат краевого парламента Андрей Ищенко от КПРФ (24,63%).

Во втором туре 16 сентября 2018 года явка составила 35,43%. В ходе предварительного подсчета голосов кандидат от КПРФ опережал главу региона на 3-7%. Однако после обработки 100% протоколов расклад поменялся: по данным крайизбиркома, Андрей Тарасенко набирал 49,55%, Андрей Ищенко - 48,06%. Оба соперника обвинили друг друга в нарушениях избирательного законодательства. 19 сентября ЦИК России рекомендовал избиркому Приморья отменить итоги выборов. 20 сентября региональная избирательная комиссия признала недействительными результаты второго тура из-за "невозможности достоверно определить волеизъявление граждан" и заявила, что будут назначены повторные выборы главы края. Приморский край стал первым с 2000-х ггода и единственным на сегодняшний день субъектом РФ, где были отменены итоги голосования.

26 сентября 2018 года указом президента РФ врио руководителя Приморского края был назначен Олег Кожемяко, глава Сахалинской области, экс-губернатор Корякского автономного округа и Амурской области.

Повторные выборы 2018 года

16 октября 2018 года Законодательное собрание Приморского края назначило повторные выборы губернатора региона на 16 декабря текущего года. Незадолго до этого в избирательный кодекс Приморья были внесены изменения, которые позволяли участвовать в выборах самовыдвиженцам (ранее баллотироваться могли только кандидаты от партий).

Документы в крайизбирком подали 22 претендента, включая врио главы региона Олега Кожемяко и участника основных выборов Андрея Ищенко. Андрей Тарасенко ранее отказался баллотироваться. Однако Ищенко, как и многие другие претенденты, не смог собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

В итоге в повторных выборах губернатора Приморского края 16 декабря 2018 года участвовали четыре кандидата. Главой региона был избран Олег Кожемяко (баллотировался в порядке самовыдвижения). За него проголосовали 61,88% избирателей. Второе место занял депутат Госдумы РФ Андрей Андрейченко от ЛДПР (25,16%). Явка составила 46,35%. 20 декабря того же года Олег Кожемяко вступил в должность сроком на пять лет.

Выборы 2023 года

Губернатор Приморского края избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2023 года составила 1 414 586 человек.

В выборах принимают участие пять кандидатов: главный редактор в ООО "СНГ-медиа", первый секретарь краевого комитета партии "Коммунисты России" Александр Андони ("Коммунисты России"), предприниматель, глава регионального отделения Казачьей партии РФ Денис Ковалев (Казачья партия), действующий губернатор Приморского края Олег Кожемяко ("Единая Россия"), президент Ассоциации рекламных компаний "Основа", депутат гордумы Владивостока Инна Кошелева (ЛДПР), директор компании по сбору отходов "ЭКО система" Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").