История выборов и назначений губернатора Ивановской области

На пост руководителя области на выборах в сентябре претендуют пять кандидатов, включая действующего губернатора Станислава Воскресенского

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2023 года в Ивановской области начинается голосование на выборах губернатора региона. Оно продлится в течение трех дней - 8, 9, 10 сентября. На пост руководителя области претендуют пять кандидатов, включая действующего губернатора Станислава Воскресенского.

Назначение главы Ивановской области в 1991 и 1996 годах

С 1991 года в России действовал мораторий на выборы глав администраций краев, областей и автономных образований. Его цель заключалась в попытке стабилизировать ситуацию в стране после августовского путча Государственного комитета по чрезвычайному положению и на период проведения экономических реформ. Руководители регионов (кроме республик) назначались президентом РСФСР Борисом Ельциным без согласования с местными советами депутатов.

24 декабря 1991 года Борис Ельцин назначил главой администрации Ивановской области Адольфа Лаптева, с 1990 года занимавшего должность председателя исполкома Ивановского областного Совета народных депутатов.

В январе 1996 года Лаптев принял решение уйти в отставку по состоянию здоровья. 22 января 1996 года указом президента РФ он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. 1 февраля того же года по представлению председателя правительства РФ Виктора Черномырдина президент назначил главой администрации Ивановской области председателя регионального заксобрания Владислава Тихомирова.

Первые прямые выборы 1996 года

Первые прямые выборы главы администрации Ивановской области первоначально предполагалось совместить с выборами президента РФ 16 июня 1996 года, однако по рекомендации федеральных органов власти и ЦИК их решили перенести на 1 декабря. Соответствующее постановление областное заксобрание приняло 14 марта 1996 года.

16 августа 1996 года президент РФ Борис Ельцин в ответ на обращение органов государственной власти Ивановской области дал разрешение на проведение выборов главы администрации Ивановской области в декабре текущего года.

Кандидатами на первых прямых выборах главы региона были зарегистрированы четыре человека, включая действующего главу администрации Владислава Тихомирова (выдвинут инициативной группой избирателей). Тихомиров одержал победу на выборах, получив 50,12% голосов. Его ближайший соперник - координатор Ивановской областной организации ЛДПР Сергей Сироткин - набрал 23,86%. Против всех кандидатов высказались 6,11% избирателей. Явка составила 47,36%.

15 декабря 1996 года Владислав Тихомиров вступил в должность главы администрации Ивановской области сроком на четыре года.

Выборы 2000 года

15 мая 2000 года в устав Ивановской области были внесены изменения, согласно которым высшее должностное лицо в регионе стало официально именоваться "глава администрации (губернатор)". Позднее, 27 декабря 2005 года, наименование должности было изменено на "губернатор".

Выборы главы администрации (губернатора) Ивановской области в 2000 году проходили в два тура. Срок полномочий губернатора составлял пять лет. В первом туре 3 декабря за пост руководителя области боролись пять кандидатов. В голосовании приняли участие 47,43% избирателей, против всех проголосовали 8,16%. Во второй тур вышли кандидат от КПРФ, секретарь ЦК компартии и депутат Госдумы РФ III созыва Владимир Тихонов (48,54%) и председатель правительства Ивановской области Анатолий Головков (был выдвинут избирателями; 32,32%). Действующий глава области Владислав Тихомиров в выборах не участвовал.

17 декабря победу во втором туре одержал Тихонов, получивший 62,36% голосов. Анатолий Головков набрал 33,08%. Против всех кандидатов проголосовали 3,49%, явка составила 42,88%. 27 декабря 2000 года Владимир Тихонов официально вступил в должность главы администрации Ивановской области.

Отмена прямых выборов

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

18 ноября 2005 года Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Ивановской области кандидатуру заместителя мэра Москвы Михаила Меня для наделения его полномочиями губернатора. 22 ноября 2005 года региональный парламент единогласно утвердил Михаила Меня на посту главы области. 23 декабря состоялась его инаугурация.

19 октября 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев предложил областной думе утвердить Михаила Меня губернатором Ивановской области на новый срок. 22 октября депутаты регионального парламента вновь наделили Меня полномочиями главы региона. За его кандидатуру проголосовал 41 депутат, против - 5. 23 декабря 2010 года Михаил Мень официально вступил в должность.

После возвращения выборов

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов.

16 октября 2013 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Михаила Меня с поста губернатора Ивановской области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Павла Конькова, первого заместителя председателя регионального правительства. Спустя несколько дней, 1 ноября, Михаил Мень возглавил созданное Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Выборы 2014 года

В единый день голосования 14 сентября 2014 года в Ивановской области прошли выборы губернатора. На пост претендовали пять человек. Победу одержал действующий врио главы Ивановской области Павел Коньков (выдвигался от "Единой России"), за него проголосовали 80,32% избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ, руководитель отдела социально-экономической политики ивановского регионального отделения компартии Николай Зимин, набравший 7,83%. Явка избирателей составила 36,85%. 19 сентября 2014 года Павел Коньков вступил в должность губернатора сроком на пять лет.

10 октября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Павла Конькова с поста главы Ивановской области с формулировкой "по собственному желанию". Врио главы региона был назначен Станислав Воскресенский, заместитель министра экономического развития РФ.

Позднее, в мае 2019 года, Павел Коньков стал фигурантом уголовного дела о хищении средств из бюджета Ивановской области в 2011 году. В ноябре 2020 года обвинения также были предъявлены экс-губернатору Михаилу Меню, на тот момент занимавшему должность аудитора Счетной палаты РФ. В мае 2021 года уголовное дело в отношении Конькова и Меня было прекращено в связи с истечением срока давности.

Выборы 2018 года

9 сентября 2018 года, в единый день голосования, в Ивановской области состоялись выборы главы региона. В них участвовали пять кандидатов. Победу одержал врио руководителя региона Станислав Воскресенский (баллотировался от "Единой России"), получивший 65,72% голосов избирателей. Второе место занял заместитель председателя Ивановской областной думы, заместитель гендиректора управляющей компании "Зарубежэнергопроект" Сергей Нациевский от КПРФ - 11,91%. Явка составила 32,90%. 10 октября того же года Станислав Воскресенский официально вступил в должность.

Выборы 2023 года

Губернатор Ивановской области избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2023 года составила 773 636 человек.

В выборах принимают участие пять кандидатов: депутат Ивановской облдумы, первый секретарь областного комитета КПРФ Александр Бойков, действующий губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский ("Единая Россия"), инженер-программист торгово-сервисной компании "РМ-маркет", депутат гордумы Кинешмы, первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Александр Орехов, директор ООО "Ткацкая фабрика", депутат Ивановской областной думы, председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Павел Попов, заместитель председателя Ивановской облдумы, координатор областного отделения ЛДПР Дмитрий Шелякин.