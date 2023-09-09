Что известно о Группе 20

В 2023 году страной-председателем саммита объединения является Индия

ТАСС-ДОСЬЕ. 9-10 сентября в Нью-Дели (Индия) состоится 18-й саммит Группы 20 (G20) - неформального объединения крупнейших экономик мира. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. ТАСС подготовил материал об истории G20 и ее деятельности.

История создания, цели, членство

Группа 20 была основана на конференции в Берлине, которая состоялась 15-16 декабря 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств - США, Канады, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и Японии. Помимо стран-учредителей, в нее вошли Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Южная Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР, а также Евросоюз. Сейчас в этих странах живет около двух третей населения планеты, на них приходится около 85% мирового ВВП и более 75% мировой торговли.

Первоначально целью создания Группы было вовлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер в ответ на глобальные вызовы. Поводом для ее учреждения стал разразившийся в Азии в 1997-1998 годах финансовый кризис, который имел негативные последствия для мировой экономики. Со временем спектр тем, которые входят в повестку "двадцатки" расширился - к финансовой проблематике прибавились изменения климата, миграция, здравоохранение, цифровизация. Решения, которые принимаются в рамках G20 консенсусом, не имеют обязательной силы и подлежат одобрению таких финансовых институтов, как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк.

Председательство

Главные направления деятельности Группы на год определяет страна-председатель (период руководства - с декабря до конца ноября). Ее выбирают на саммите консенсусом (с учетом смены континента). В этом году председательствует Индия. Координирующими органами являются временный секретариат (располагается в председательствующей стране; постоянной штаб-квартиры нет) и "руководящая тройка" - бывший, действующий и будущий председатели.

Форматы мероприятий

Сначала основной формой работы Группы были ежегодные конференции на уровне министров финансов и глав центробанков. С 2008 года главным мероприятием стали ежегодные встречи глав государств и правительств (их подготовкой занимаются шерпы - представители лидеров стран-членов). Совещания министров финансов проходят несколько раз в год, кроме того, организуются встречи глав других министерств.

С 2008 года проходят также встречи представителей гражданского общества стран-членов "двадцатки" ("Гражданская двадцатка", Civil-20, C20), с 2009 года - заседания деловых кругов ("Деловая двадцатка", Buisiness-20, B20), с 2010 года - встречи "Молодежной двадцатки" (Youth-20, Y20), с 2011 года - представителей профсоюзов ("Профсоюзная двадцатка"; Labour-20, L20), с 2012 года организуются конференции научно-исследовательских центров (Think-20, T20), с 2015 года - встречи "Женской двадцатки" (Women-20, W20), с 2017 года - "Научной двадцатки" (Science 20, S20), с 2018 года - встречи мэров городов (Urban-20, U20). Помимо этого, действуют рабочие группы по поддержке занятости, по реформированию мировых сельскохозяйственных рынков и мировой финансовой системы, по противодействию коррупции.

Постоянные участники ключевых встреч "двадцатки" - руководители ООН, МВФ, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирной торговой организации (ВТО), Международной организации труда (МОТ), Совета финансовой стабильности. Кроме того, в работу Группы вовлечены так называемые страны-гости, которые приглашаются председателем. Например, Индонезия в 2022 году пригласила Сингапур, Камбоджу, Руанду, ОАЭ, Нидерланды, Фиджи, Украину, Суринам, Сенегал; Индия в этом году - Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерию, Оман, Сингапур, ОАЭ. Испания имеет статус постоянного гостя.

Деятельность

В числе основных результатов деятельности "двадцатки" - достижение договоренности о принципиальной реформе мировой финансовой системы (2009). В развитие этих договоренностей в пользу развивающихся стран были перераспределены квоты в МВФ (не менее 5%) и во Всемирном банке (не менее 3%). Кроме того, была расширена корзина Специальных прав заимствования (расчетная единица МВФ, стоимость которой определялась на тот момент на основе рыночного курса доллара, евро, йены и фунта стерлингов; в 2016 году в валютную корзину включили китайский юань). При поддержке Группы был начат процесс демонтажа системы "налогового рая" (юрисдикции с особыми условиями ведения бизнеса, позволяющими иностранным компаниям не платить налоги в своих странах), многие страны смягчили свои законодательства в отношении банковской тайны и заключили двусторонние соглашения по обмену информацией в области налогов. В итоговых документах саммита в Осаке (Япония; 28-29 июня 2019 года) были отражены договоренности о необходимости реформирования ВТО; о совместных действиях по обеспечению мировой энергобезопасности и по урегулированию проблемы массовой миграции; о полном прекращении засорения пластиковыми отходами Мирового океана к 2050 году. По итогам саммита 21-22 ноября 2020 года (прошел в режиме видеоконференции) были запущены инициативы по сохранению биологического разнообразия - Глобальная платформа по ускорению научных исследований коралловых рифов в целях их сохранения и Глобальная инициативы по снижению деградации земель и усилению охраны наземной среды обитания. На саммите в Риме 30-31 октября 2021 года страны взяли обязательства по ограничению роста глобального потепления на уровне 1,5 градусов Цельсия, а также поддержала предложение ОЭСР по введению минимального глобального налога на прибыль для транснациональных корпораций на уровне 15%.

На последнем, 17-м саммите, на Бали (Индонезия) 15-16 ноября 2022 года значимых решений принято не было. Стороны договорились развивать сотрудничество в области исследований и инноваций с целью поддержки устойчивого экономического развития. Страны G20 также высказались за обеспечение открытой, прозрачной и недискриминационной торговли сельскохозяйственной продукцией и против введения запретов и ограничений на экспорт продовольствия и удобрений в порядке, не соответствующем нормам Всемирной торговой организации.

Россия и Группа 20

С момента основания Группы 20 Россия принимала активное участие в ее мероприятиях. В 2008-2021 годах на каждом саммите страну представлял президент РФ (в 2020-2021 годах - в режиме видеоконференции). В 2013 году Россия в качестве председателя принимала саммит в Санкт-Петербурге (5-6 сентября). Основное внимание на этой встрече было сконцентрировано на разработке мер, стимулирующих экономический рост и создание рабочих мест. Также обсуждались такие темы, как управление государственным долгом и обеспечение доверия и транспарентности на рынках. Впервые было решено проводить аудит выполнения странами-членами ранее взятых обязательств. По итогам было принято свыше 10 документов. Среди них Санкт-Петербургская стратегия развития, в которой были закреплены приоритеты в оказании помощи странам с низким уровнем доходов.

После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине 24 февраля 2022 года страны Запада предлагали исключить Россию из Группы 20. Однако впоследствии США признали это невозможным ввиду отсутствия консенсуса с другими странами по этому вопросу.

На 17-м саммите на Бали в 2022 году Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. В совместном заявлении по итогам встречи говорится, что большинство участников форума "строго осудили войну на Украине", отметив ее негативные последствия для мировой экономики. Однако в нем подчеркивалось, что "были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций". В коммюнике встречи лидеры G20 заявили, что не считают формат объединения "форумом для решения вопросов безопасности".