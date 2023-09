История празднования Дня тигра в России

Во Владивостоке 24 сентября отметят этот праздник в 24-й раз

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 сентября 2023 года во Владивостоке в 24-й раз отметят День тигра. Этот экологический праздник проводится ежегодно в последнее воскресенье сентября, начиная с 2000 года (статус официального городского праздника он получил в 2001 году). Цель Дня - привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе популяции амурского тигра.

История праздника

С идеей проведения Дня тигра во Владивостоке выступил в 2000 году писатель и охотовед Владимир Тройнин. Его инициативу поддержали общественные природоохранные организации фонд "Феникс" (Владивосток), Международный фонд защиты животных (International Fund for Animal Welfare, IFAW) и другие. Традиция чествования хищника появилась в столице Приморского края не случайно - именно в этом российском регионе находится основной ареал обитания амурского тигра. Животное является символом города и края.

24 сентября 2000 года по улицам Владивостока с плакатами, призывавшими жителей Дальнего Востока научиться жить в гармонии с этими хищниками, прошли несколько десятков энтузиастов, одетых в костюмы тигров. 24 сентября 2001 года вышло постановление администрации столицы Приморского края "Об установлении городского праздника - День тигра". В последующие годы к его празднованию присоединились жители всего Приморья, а также другие города Дальнего Востока: Благовещенск, Хабаровск, Чита и др. Кроме того, День тигра стал неофициальным общероссийским и международным экологическим праздником. С 2003 года в его рамках в российских и европейских зоопарках стала проходить акция "Сохраним тигра!".

Организаторы

Организаторами праздничных мероприятий выступают правительство Приморского края, администрация Владивостока, Русское географическое общество (РГО) и Центр "Амурский тигр". Центр был создан в июле 2013 года РГО по инициативе президента России Владимира Путина с целью сохранения и изучения амурского тигра. Его штаб-квартира находится в Москве, во Владивостоке действует филиал.

Празднование

Мероприятия, посвященные Дню тигра, не ограничиваются одним днем и обычно начинаются уже в субботу. В рамках празднования проходят конкурсы, выставки, спортивные мероприятия, концерты и различные акции, в том числе природоохранные. До 2020 года организовывалось традиционное массовое театрализованное шествие - "тигриный карнавал", который проводился во Владивостоке.

В 2013 году в День тигра во Владивостоке была открыта бронзовая скульптура двух амурских тигрят. К ней ведет "Тропа тигра", которая была заложена в ноябре 2010 г. в рамках Международного молодежного форума по сохранению тигра. Тропа состоит из 13 гранитных плит - по числу стран, которые входят в ареал обитания хищника. На каждую плиту нанесен отпечаток следа тигра и название страны (на родном и английском языках). В 2014 году в столице Приморья появился бронзовый монумент "Амурский тигр". На следующий год рядом со скульптурой была установлена стела с указанием численности амурских тигров в разные годы. В 2018 году по инициативе Центра "Амурский тигр" на острове Русский заложили первый камень Парка природы и музея амурского тигра.

В 2020 и 2021 годах организаторы отказались от традиционного массового шествия праздничной тигриной колонны по Океанскому проспекту во Владивостоке из-за пандемии коронавируса COVID-19. Действовали разнообразные локальные площадки.

25 сентября 2022 года, в День тигра состоялись только некоторые мероприятия культурно-спортивного и патриотического характера.

В 2023 году основные мероприятия во Владивостоке пройдут на набережной Спортивной гавани, где днем будут работать образовательные и развлекательные площадки, а вечером состоится концерт. Программа празднования снова не предусматривает проведение "тигриного шествия".

Международный день тигра

Помимо российского Дня ежегодно также отмечается Международный день тигра (29 июля). Он был учрежден на Международном форуме по вопросам сохранения тигра на Земле (Глобальный тигровый форум), состоявшемся 21-24 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге и собравшем глав правительств и представителей 13 государств, на территории которых обитают эти хищники.

Тигры в дикой природе

Амурский (также уссурийский, дальневосточный) тигр (Panthera tigris altaica) - один из самых редких подвидов тигра (около 11% от всей численности вида). Он обитает в основном в Приморском и Хабаровском краях РФ (около 95% всей популяции), а также на северо-востоке Китая. Это одиночный хищник. Тигр охотится на оленей и кабанов, также может питаться рыбой. Средняя продолжительность жизни животного в дикой природе - 15 лет, в неволе - 20 лет. Масса взрослого тигра (самца) может достигать 250-300 кг, длина туловища - 2,2-3,3 м, высота в холке - около 1 м.

В начале ХХ века в дикой природе обитали около 100 000 тигров, к 2010 году их численность сократилась до 3 200 особей. Благодаря предпринимаемым усилиям с 2016 года сокращение популяции тигров в дикой природе прекратилось и их численность в мире стала расти, достигнув к 2022 году 4 700 особей. В России, по словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в 2022 году насчитывалось не менее 750 амурских тигров (вместе с котятами).

В XX веке тигр был занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) как "исчезающий вид" и охранные документы ряда стран. Амурский тигр также занесен в Красную книгу РФ и региональные красные книги: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области.

Охота на тигра запрещена во всем мире, тем не менее, популяция остается под угрозой исчезновения из-за браконьерства (ценится шкура животных, а также некоторые их органы, используемые для изготовления нетрадиционных лечебных препаратов) и сокращения естественной среды обитания.

Охрана амурского тигра в России

Россия является единственной страной, где численность тигров значительно выросла с середины XX века и с 2005 года остается стабильной. Это стало возможным благодаря принятым мерам по охране этих животных.

В 1947 году был введен повсеместный запрет охоты на амурских тигров. В 1955 году запретили, затем строго ограничили отлов тигрят. В последующие годы были приняты законы, направленные на охрану окружающей среды, тигров и других животных, подписаны международные соглашения (Конвенция о сохранении биологического разнообразия; Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

В августе 1995 года вышло постановление правительства РФ "О сохранении амурского тигра и других редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и растений на территориях Приморского и Хабаровского краев", закрепившее меры по его сохранению. В июне 1996 года была утверждена первая Стратегия сохранения амурского тигра в РФ. В 2008 году премьер-министр России Владимир Путин поддержал программу Российской академии наук по изучению амурского тигра на российском Дальнем Востоке. В июле 2010 года Минприроды РФ утвердило новую Стратегию сохранения амурского тигра в РФ. В октябре 2013 года было подписано постановление правительства РФ, вводящее уголовную ответственность за убийство и оборот редких животных, включая амурского тигра.

В ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге на Глобальном тигровом форуме главы правительств и представители 13 государств приняли декларацию о сохранении тигра, включая амурского, и глобальную программу по восстановлению популяции этих животных. 5 сентября 2022 года во Владивостоке страны - участники второго "Тигриного саммита" решили принять следующую Глобальную программу восстановления тигра (2022-2034) и обновить национальные программы.

В России создана сеть особо охраняемых природных территорий различного статуса (заповедников с буферными зонами, национальных парков, заказников) и примыкающих к ним территорий ограниченного природопользования. В 2011 году был построен первый в стране Центр реабилитации тигров и других редких животных в пос. Алексеевка Надеждинского района Приморского края. В 2012 году в Приморье был создан государственный природный заказник регионального значения "Среднеуссурийский", который обеспечил коридор для сезонных миграций тигров в Китай. Российский заказник соединил популяцию амурского тигра на Сихотэ-Алине (ключевое его местообитание) с группой тигров на хребте Вандашань в Китае. В 2015 году в Приморском крае создали еще одну особо охраняемую природную территорию - национальный парк "Бикин" площадью свыше 1,16 млн га. Нацпарк расположен на нетронутом лесном участке западного склона хребта Сихотэ-Алинь.

В 2014 году с целью развития экотуризма на Дальнем Востоке и подготовки специалистов для природоохранной сферы был запущен образовательно-просветительский проект "Студенческий отряд "Тигр".