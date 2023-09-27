Как Россия вводила ответные персональные санкции в отношении граждан Великобритании

РФ 27 сентября внесла в санкционный список по Великобритании 23 человека

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 сентября 2023 года РФ расширила ответные санкции против Великобритании, включив в список 23 человека.

Статистика

До этого Москва в 2022-2023 годах девять раз объявляла об ответных санкциях против граждан Великобритании: шесть раз в 2022 году и трижды в 2023 году. Больше всего их было введено 27 апреля 2022 года, когда под ограничительные меры подпали 287 членов Палаты общин британского парламента.

Ответные меры РФ в 2022 году

16 апреля 2022 года Россия в ответ на санкции Великобритании запретила въезд на свою территорию 13 ключевым членам правительства королевства, включая действовавшего на тот момент премьер-министра Бориса Джонсона, заместителя премьер-министра, министра юстиции Доминика Рааба, глав МИД и Минобороны Элизабет Трасс и Бена Уоллеса и бывшего премьера Терезу Мэй. В список также вошли глава МВД Прити Пател, министр финансов (ныне премьер) Риши Сунак, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и др.

27 апреля 2022 года МИД России сообщил о введении персональных ограничений в отношении 287 членов Палаты общин в ответ на британские санкции в отношении депутатов Госдумы РФ. В перечень лиц, вошедших в российский ответный список, был включен в том числе спикер нижней палаты британского парламента Линдси Харви Хойл. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что указанные лица принимали активное участие в принятии антироссийских санкций, а также способствовали "нагнетанию русофобской истерии в Великобритании".

24 мая 2022 года Москва на основе взаимности ввела персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента и закрыла им въезд в Россию. В заявлении российского МИД подчеркивалось, что указанные лица "внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, <...> использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов".

14 июня 2022 года Москва из-за антироссийских действий Лондона запретила въезд в РФ 29 представителям крупнейших британских СМИ и 20 лицам, связанным с оборонным комплексом, в том числе командованию ВС, представителям военно-промышленного комплекса и оборонного лобби Великобритании. В список были включены заместитель министра обороны Джереми Марк Куин, парламентский заместитель по вопросам обороны Лео Докерти, командующий ВМС Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Майкл Вигстон, заместитель начальника Стратегического командования ВС Великобритании Роберт Эндрю Мавоган.

1 августа 2022 года Россия расширила санкционный стоп-лист граждан Великобритании, включив в него 39 политиков, бизнесменов и журналистов. В их число вошли экс-премьер страны Дэвид Кэмерон, пресс-секретарь МИД Великобритании Хелен Бауэр-Истон, члены кабинета министров Шотландии, сотрудники газет Times, Guardian, Daily Telegraph, корпорации BBC и др. В заявлении МИД РФ сообщалось, что ответные меры предприняты в отношении лиц, "которые способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию [России] и ее международную изоляцию".

14 сентября 2022 года Россия внесла в стоп-лист 30 граждан Великобритании - руководителей структур, "продвигающих антироссийскую повестку", и представителей оборонного лобби. Поименный перечень тех, кто попал под ответные российские санкции, не публиковался. В заявлении МИД РФ уточнялось, что в список вошли в том числе гендиректор ассоциации Public Relations and Communications Association Фрэнсис Ингхэм и соучредитель PR Network Никола Регаццони, которые лоббируют отказ британских компаний от сотрудничества с российскими структурами и "режиссируют резонансные русофобские сюжеты". Кроме того, в список был внесен эксперт по химической и биологической защите Xэмиш де Бреттон-Гордон, "известный своими провокационными "экспертными оценками" <...> о якобы готовности России применить химическое оружие на территории Великобритании, а также против мирного населения на Украине".

Ответные меры РФ в 2023 году

12 января 2023 года МИД РФ сообщил, что Россия дополнительно включила в стоп-лист 36 представителей Великобритании, в числе которых некоторые члены кабмина страны, представители силовых ведомств и журналисты. Ответные меры были предприняты "в связи с антироссийским курсом правительства Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации России". Список не публиковался. 14 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в него включены глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Надим Захави, начальник Генштаба Патрик Сандерс, представители руководства Стратегического командования британских ВС и Национального центра кибербезопасности.

17 марта 2023 года Россия внесла в санкционный список 23 граждан Великобритании. Согласно заявлению МИД РФ, в список включены "представители вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы" Великобритании. Среди них британские офицеры, причастные к подготовке украинских военных на территории Соединенного Королевства для ведения боевых действий против российской армии. Кроме того, в стоп-лист внесены руководители корпорации Zinc Network, которая "ведет работу по дискредитации иностранных журналистов, выступающих с отличной от общепринятой на Западе точки зрения в отношении событий на Украине, оказывает поддержку СМИ, признанным иноагентами на территории России, фабрикует антироссийские материалы". В их числе главный исполнительный директор Роберт Эллиотт, исполнительный директор Скотт Браун, исполнительный директор по вопросам исследований и стратегии Луис Брук. Помимо этого ограничения введены в отношении ряда судей и должностных лиц пенитенциарной системы Великобритании, включая руководство тюрьмы строгого режима "Белмарш" в Лондоне, "которая известна неоднократными случаями нарушений права человека". Поименный список не опубликован.

18 августа 2023 года Россия в качестве ответной меры внесла в стоп-лист 54 британских граждан. МИД РФ сообщил, что решение принято "в ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм односторонних санкций". В список включены "представители политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании". Среди них в том числе министр по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер, заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди, прокурор МУС Карим Хан, причастный к выдаче ордера на арест руководства РФ, а также руководители частной военно-разведывательной компании Prevail Partners, представители BBC, Guardian Media Group, газеты Daily Telegraph.