Что известно о строящейся в Бангладеш АЭС "Руппур"

Она возводится по российскому проекту

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 октября 2023 года состоится церемония завоза ядерного топлива на АЭС "Руппур", строящуюся в Бангладеш по российскому проекту. Как сообщает пресс-служба Кремля, в мероприятии в онлайн-режиме примут участие президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. ТАСС подготовил материал об этой АЭС.

Предыстория

Первая в Бангладеш АЭС возводится на восточном берегу реки Падма (участок реки Ганг) близ поселка Руппур в 160 км от Дакки. Ее строительство обусловлено необходимостью решить проблему энергодефицита в стране - в 2010-е годы. Бангладеш производила 4,5 тыс. МВт, а потребности составляли около 6 тыс. МВт. Ожидается, что АЭС "Руппур" обеспечит 10% объема электроэнергии в стране. Кроме того, возведение станции стимулирует развитие инфраструктуры и способствует созданию рабочих мест.

Планы строительства атомной электростанции в районе Руппура обсуждались еще в 1960-е годы, когда территория Бангладеш входила в состав Пакистана. Тогда была проведена серия исследований и приобретена земля для строительства станции мощностью 200 МВт, однако по ряду причин проект не был реализован. После получения независимости в 1971 году правительство Бангладеш вернулось к идее возведения АЭС. В 1973 году была создана Комиссия по использованию атомной энергии в мирных целях (в 1988 году переименована в Комиссию по атомной энергии Бангладеш). В 2002 году при содействии Международного агентства по атомной энергии была проведена экспертная оценка безопасности площадки под атомную станцию, а уже в 2007 году Бангладеш официально обратилась к России с просьбой оказать содействие в развитии ядерной энергетики, в том числе в сооружении АЭС. В 2009 году страны провели серию переговоров.

Межправсоглашения, контракт

Межправительственное соглашение о строительстве российскими специалистами АЭС в Бангладеш было подписано 2 ноября 2011 году. Документ предусматривает сооружение двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ (с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующими высоким стандартам безопасности) установленной мощностью 1,2 тыс. МВт каждый. Срок работы реакторов этого типа - 60 лет с возможностью продления на 20 лет. Помимо проектирования и строительства АЭС, российская сторона взяла на себя обязательства ввести ее в эксплуатацию и подготовить специалистов. Соглашение предусматривает возврат отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Россию.

Стоимость возведения станции стороны не комментируют, по данным агентства Bloomberg, она составляет $12,65 млрд. В июле 2016 году правительства двух стран заключили соглашение о предоставлении российского кредита на строительство АЭС в размере $11,38 млрд со сроком погашения в течение 28 лет (первый платеж должен быть произведен в марте 2027 года). В апреле 2023 года индийская Business Standard со ссылкой на Министерство финансов Бангладеш сообщила, что стороны договорились отказаться от доллара и перейти к использованию юаней для оплаты кредита.

Строительство

Генеральный контракт на строительство был подписан 25 декабря 2015 года. Документ определил обязательства и ответственность сторон, сроки и порядок реализации всех работ и прочие условия сооружения АЭС. Заказчиком выступает Комиссия по атомной энергии Бангладеш. Проектирование, строительство и поставку оборудования осуществляют предприятия госкорпорации "Росатом" - "Атомэнергопроект", "Атомстройэкспорт", "Атомэнергомаш".

В 2015-2016 годах на площадке были проведены подготовительные работы. 4 ноября 2017 года регулирующий орган Бангладеш в сфере атомной энергетики (BAERA) выдал лицензию на сооружение станции. Возведение 1-го энергоблока началось уже 30 ноября. Разрешение на строительство 2-го энергоблока было выдано 8 июля 2018 года, работы начались 14 июля того же года. По последним данным, их пуск намечен на 2024 и 2025 годы соответственно.