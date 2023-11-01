Случаи лишения мандатов депутатов Госдумы

Полномочия депутата фракции ЛДПР Василия Власова и депутата фракции "Справедливая Россия - За правду" Вадима Белоусова были досрочно прекращены 1 ноября 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 ноября 2023 года Госдума досрочно прекратила полномочия депутата фракции ЛДПР Василия Власова и депутата фракции "Справедливая Россия - За правду" Вадима Белоусова.

ТАСС подготовил материал о том, кого из парламентариев Госдума лишала полномочий из-за нарушений ими закона о статусе депутата или в связи со вступлением в силу приговора суда.

Правовые основы досрочного прекращения полномочий

Согласно 4-й статье федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 8 мая 1994 года, досрочное прекращение полномочий депутата возможно на основании его личного заявления или по решению Госдумы.

Поводом является переход на другую работу, занятие коммерческой деятельностью, наличие счетов и вкладов в иностранных банках, расположенных за рубежом, несвоевременная сдача деклараций о доходах, приобретение второго гражданства либо утрата российского гражданства и др. Кроме того, парламентарии могут быть лишены мандата из-за нарушений ими условий выдвижения кандидатами в Госдуму, из-за неисполнения депутатских обязанностей в течение 30 и более дней (прогулы пленарных заседаний, утрата связи с избирателями, неучастие в работе комитетов и комиссий и др.), в связи с выходом по личному заявлению из состава фракции, а также после вступления в силу обвинительного приговора суда.

Статистика

До настоящего времени Государственная дума РФ пять раз принимала решения о досрочном прекращении полномочий членов палаты: трижды за нарушение ими закона о статусе депутата и дважды в связи с вступлением в силу приговора суда.

Один из лишенных мандата - независимый депутат Сергей Мавроди - работал в Госдуме I созыва (1993-1995). Трое депутатов, досрочно лишенных статуса, были членами Госдумы VI созыва (2011-2016), при этом двое из них входили во фракцию "Справедливая Россия", один - в КПРФ.

Госдума действующего VIII созыва до настоящего времени лишила депутатских полномочий одного парламентария - Валерия Рашкина от КПРФ.

Кто был лишен депутатского мандата решением ГД

6 октября 1995 года Государственная дума I созыва лишила мандата независимого депутата Сергея Мавроди за пренебрежение депутатскими обязанностями и занятие коммерческой деятельностью. Ранее, 7 апреля того же года, Дума предприняла попытку лишить Мавроди депутатской неприкосновенности по запросу генпрокурора РФ с целью возбуждения уголовного дела о финансовых махинациях в компании "МММ". Однако для снятия иммунитета не хватило 17 голосов (за - 283 при необходимом минимуме 300). В 2003 году Мавроди был арестован, в апреле 2007 года приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за мошенничество, в мае того же года освобожден, поскольку на момент вынесения приговора провел под стражей уже 4 года и 5 месяцев. Умер 26 марта 2018 года.

14 сентября 2012 года Госдума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата VI созыва, заместителя руководителя фракции "Справедливая Россия" Геннадия Гудкова (в 2023 году включен в список физических лиц, выполняющих функции иноагента) за нарушение им закона о статусе депутатов. Поводом стала предпринимательская деятельность Гудкова и членство в органах управления коммерческих организаций (в частности, компаний "Инглиш вилладж", "Рошан"), что является нарушением закона о статусе депутата. Соответствующие документы были представлены в Госдуму Следственным комитетом и Генпрокуратурой РФ в августе 2012 года. Геннадий Гудков пытался оспорить решение палаты в Верховном суде РФ. Однако в 2012 году суд и его апелляционная коллегия подтвердили законность лишения Гудкова мандата.

22 мая 2015 года Госдума VI созыва лишила мандата члена фракции КПРФ Константина Ширшова, осужденного по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее, 13 февраля 2013 года, он был лишен депутатской неприкосновенности. 22 ноября 2013 года Госдума поддержала представление Генпрокуратуры о передаче уголовного дела в суд. 26 мая 2014 года Ширшов был приговорен Мосгорсудом к 5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Приговор вступил в силу 15 апреля 2015 года. В январе 2017 года экс-депутат был освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно.

10 июня 2016 года член Госдумы VI созыва от партии "Справедливая Россия" Илья Пономарев (в 2022 году включен в список физических лиц, выполняющих функции иноагента, в 2023 году внесен в реестр экстремистов и террористов) был лишен полномочий в связи с нарушением им закона о статусе депутата. Решение принято в соответствии с поправками в закон от 3 мая 2016 года, предусматривающими отзыв мандатов за неисполнение парламентариями своих обязанностей. Пономарев стал первым депутатом, к кому была применена данная норма. Ранее, 7 апреля 2015 года, он был лишен депутатской неприкосновенности в связи с возбуждением уголовного дела о пособничестве в растрате средств фонда "Сколково" (более 22 млн рублей). В июле 2015 года Пономарев был объявлен в международный розыск. 17 июля 2015 года Басманный суд Москвы вынес постановление о его заочном аресте. Пономарев попытался опротестовать решение Госдумы, однако 9 марта 2017 года апелляционная коллегия Верховного суда отклонила его иск. В 2019 году экс-депутат получил гражданство Украины.

25 мая 2022 года Государственная дума VIII созыва досрочно прекратила полномочия члена фракции КПРФ Валерия Рашкина в связи со вступившим в силу обвинительным приговором суда. 22 апреля 2022 года депутат был приговорен судом к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года за участие в незаконной охоте (приговор вступил в силу 23 мая). По представлению генпрокурора Госдума 25 ноября 2021 года лишила Рашкина депутатской неприкосновенности, а 10 марта 2022 года дала согласие на передачу дела в суд. Экс-депутат попытался опротестовать в Конституционном суде (КС) нормы пункта "д" части 1 статьи 4 закона "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", в соответствии с которыми он был лишен полномочий. Кроме того, Валерий Рашкин обжаловал решение Госдумы о лишении его мандата в Верховном суде. Однако обе высшие судебные инстанции отказали истцу в удовлетворении его исков.