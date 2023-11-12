Хронология случаев эвакуации россиян из других стран

12 ноября началась эвакуация граждан РФ из сектора Газа

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 ноября 2023 года началась эвакуация граждан РФ из сектора Газа. Это уже третий случай массовой эвакуации из сектора Газа с 2010 года.

ТАСС подготовил хронологию случаев групповой (10 и более человек) эвакуации российских граждан в связи с обострением внутриполитической ситуации в стране пребывания или угрозами террористических актов. Помимо этого, россиян в разные годы эвакуировали из-за стихийных бедствий, например, после землетрясения и цунами в Японии в 2011 году и начала пандемии коронавируса в 2020 году.

22-28 февраля 2011 года в связи с гражданской войной в Ливии силами МЧС России была проведена эвакуация граждан РФ, СНГ и других государств, включая специалистов, работавших в этой стране по контрактам с российскими компаниями. Авиация МЧС выполнила семь эвакуационных рейсов из аэропортов Триполи и Сирта в Москву. Было вывезено 653 человека, в том числе 511 граждан России. Еще 25 россиян покинули Ливию самолетами МЧС Украины. 28 февраля 2011 года черногорский паром "Святой Стефан II" доставил из порта Рас-Лануф на Мальту 126 граждан РФ.

21 ноября 2012 года в связи с обострением ситуации в секторе Газа оттуда были вывезены на двух автобусах 58 граждан РФ.

В 2013-2015 годах в связи с обострением обстановки в Сирии проводилась эвакуация российских граждан. Всего самолетами МЧС России из зоны вооруженного конфликта были эвакуированы в Москву более 1,1 тыс. граждан РФ, Украины, Белоруссии, других стран ближнего и дальнего зарубежья.

3 октября 2013 года из Ливии через Тунис в РФ были эвакуированы сотрудники посольства России в Триполи и члены их семей. Это произошло после того, как вечером 2 октября посольство подверглось вооруженному нападению группы боевиков (поводом стало убийство 1 октября российской гражданкой Екатериной Устюжаниновой ливийского офицера). Вооруженным нападавшим тогда удалось прорваться на территорию посольства, сотрудники которого укрылись в защищенных помещениях, пострадавших не было.

1 августа 2014 года из-за обострения ситуации в Ливии сотрудники дипломатических представительств России и Белоруссии были эвакуированы в Тунис. Российская дипмиссия покинула Ливию в полном составе. Дипломатическое присутствие РФ в Ливии было восстановлено в полном объеме летом 2023 года.

31 марта - 23 апреля 2015 года из Йемена на фоне развернутой в этой стране военной операции Саудовской Аравии и ее союзников была проведена эвакуация граждан РФ и других стран - более 1 700 человек, из них порядка 400 россиян. Большинство - 1 436 человек - перевезли десятью авиарейсами российских самолетов из Саны и Джибути (куда из Йемена людей эвакуировал разведывательный корабль "Приазовье" Черноморского флота ВМФ РФ) на аэродром Чкаловский в Подмосковье. По данным МИД РФ, помимо россиян, среди эвакуированных были свыше 700 граждан стран СНГ и более 580 граждан стран дальнего зарубежья, в т. ч. 46 граждан США. Позднее, в мае и июле того же года, из Йемена российскими самолетами в Москву были эвакуированы еще 252 человека, из них 59 граждан РФ.

27 мая 2021 года после обострения обстановки в секторе Газа спецбортом МЧС России через Египет в Москву были эвакуированы 64 российских гражданина. 11 июня того же года из Газы двумя спецбортами МЧС перевезли в Москву еще 112 граждан стран СНГ (в том числе 84 россиян).

25 августа 2021 года в связи с приходом к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) была организована эвакуация граждан РФ, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины. В операции были задействованы четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России. Всего в период с августа по декабрь 2021 года с территории Афганистана были эвакуированы 770 граждан РФ, государств - членов ОДКБ, Украины и Афганистана.

9-10 января 2022 года после обострения внутриполитической ситуации в Казахстане самолетами Минобороны РФ из Алма-Аты в Москву были эвакуированы 1 719 россиян и иностранцев, включая дипломатов Венгрии и Австрии.

2 мая 2023 года на фоне произошедших в Судане боестолкновений между армией и поднявшими мятеж силами быстрого реагирования (военизированной организацией, вступившей в конфликт с вооруженными силами) четыре самолета Ил-76 ВКС России эвакуировали из этого государства в Россию более 200 человек - сотрудников российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и членов их семей, граждан РФ, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств.