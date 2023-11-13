Что известно о Dubai Airshow

18-я международная авиационно-космическая выставка открылась в Объединенных Арабских Эмиратах 13 ноября 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 ноября 2023 года в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) открылась 18-я международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2023. ТАСС подготовил материал об истории дубайского авиашоу.

Основные сведения

Dubai Airshow - одна из крупнейших мировых аэрокосмических выставок. В настоящее время проводится раз в два года. Организатором выступает международный выставочный оператор Tarsus Group. В рамках мероприятия демонстрируются летательные аппараты различных типов и назначений, космические аппараты и спутники, авиационные и космические двигатели, оборудование для аэропортов, средства ремонта и технического обслуживания авиационной техники и другое.

История

Авиашоу ведет свою историю от авиационной выставки Arab Air, проведенной в 1986 году лондонской фирмой Fairs & Exhibitions на территории дубайского Центра международной торговли.

В 1989 году мероприятие получило современное название, выставку перенесли на территорию Международного аэропорта Дубая - крупнейшей гражданской воздушной гавани ОАЭ. Экспозиция размещалась на территории 7 тыс. кв. м, демонстрировались 25 летательных аппаратов. Свою продукцию и услуги представляли 200 компаний из разных стран. Всего в период с 31 января по 2 февраля мероприятие посетили более 10 тыс. человек.

В 1991 году связи с тем, что ОАЭ принимали участие в военных действиях на стороне международной коалиции по освобождению Кувейта от иракского вторжения (операция "Буря в пустыне", январь - февраль 1991 года), проведение авиашоу было перенесено с января на ноябрь. С тех пор выставка традиционно проводится в этом месяце. Тогда же в работе салона впервые принимала участие советская делегация во главе с заместителем министра авиационной промышленности Владимиром Лаптевым. Отечественные самолеты и вертолеты (МиГ-31, Су-29, Су-24МК, Ан-124, Ми-28 и другие) демонстрировались на стоянках и были задействованы в летной программе. В дальнейшем российские авиастроители регулярно участвовали в дубайских авиашоу.

Масштабы мероприятия постоянно росли: если выставку 1993 году посетили 20 тыс. человек, а список участников составлял 450 компаний из 33 стран мира, то в 2003 году список насчитывал уже 550 компаний из 36 стран, а экспозицию (включавшую в себя 85 летательных аппаратов) осмотрели более 27 тыс. человек.

В 1999 году выставка называлась Dubai Airshow 2000. С 1999 по 2011 годы авиашоу принимал специально построенный комплекс Airport Expo, его дважды дополнительно расширяли (2005, 2009).

С 2013 года по н. в. мероприятия авиасмотра проходят на площадках международного аэропорта Аль-Мактум в районе Dubai World Central близ порта Джабаль-Али. Под выставочные нужды выделяется территория площадью в 645 тыс. кв. м с экспохоллом на 42 870 кв. м.

Рекордным по объему контрактов стал 2013 год - тогда участники заключили договоров на общую сумму в $206,1 млрд.

Участие России в Dubai Airshow - 2021

Предыдущая выставка прошла 14-18 ноября 2021 года. На ней Россия впервые за рубежом представила полномасштабный макет однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Были продемонстрированы сразу шесть натурных образцов российских вертолетов, среди которых дебютантами стали ударные машины Ми-28НЭ и Ка-52, многоцелевой Ми-171А2 и модернизированный легкий вертолет Ка-226Т "Альпинист". Состоялись также зарубежные премьеры зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350Е "Витязь" и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) 98Р6Е "Абакан". Планируется показ российских разведывательно-ударных беспилотников "Орион-Э", "Иноходец-РУ", "Гром" и БЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД".

В летной программе были задействованы новейший российский среднемагистральный авиалайнер МС-21-310 (с российскими двигателями ПД-14), Superjet 100 с салоном Aurus, боевые машины Ми-28НЭ и Ка-52Э, а также медицинская версия легкого вертолета "Ансат". Состоялось выступление пилотажной группы "Русские витязи" на истребителях Су-30.

"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписал на авиасалоне Dubai Airshow 2021 контракты на сумму, превышающую $1,3 млрд, а также получил обращения на поставку различных летательных аппаратов, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотников, на $2,5 млрд. Холдинг "Вертолеты России" (также входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках мероприятия подписал контракты на поставку двух вертолетов Ми-171А2 в Перу. Концерн ВКО "Алмаз Антей" в свою очередь провел переговоры с рядом стран Ближневосточного региона по продаже уникального комплекса обеспечения орнитологической защиты и противодействия авиабеспилотникам для аэропортов ROSC-1.

Мероприятие 2023 года

18-я международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow пройдет 13-17 ноября. По информации организаторов, в 20 национальных выставочных павильонах свою продукцию представят более 1,4 тыс. производителей, которые покажут свыше 180 летательных аппаратов. "Рособоронэкспорт" организует российскую экспозицию в едином павильоне общей площадью более 750 кв. м, где крупнейшие производители продукции военного назначения России представят более 250 образцов современных вооружений и военной техники.

Главной мировой премьерой натурной российской экспозиции должен стать тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Также впервые на международной выставке Россия представит модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М. Вместе с ним на статической стоянке будут демонстрироваться вертолет Ми-171А3 и легкий многоцелевой вертолет "Ансат". В российском павильоне также будет представлено новейшее вооружение для истребителей пятого поколения, в том числе авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, а также крылатая ракета Х-69. Концерн ВКО "Алмаз - Антей" представит модели ЗРС средней дальности С-350Е "Витязь" и ЗРК средней дальности "Викинг".

В летной программе авиашоу запланированы демонстрационные полеты российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор", а также выступление пилотажной группы "Русские витязи" на истребителях Су-35C и Су-30СМ.

Сайт авиашоу - https://www.dubaiairshow.aero.