Как российских спортсменов возвращали к участию в международных соревнованиях

В пятницу Международный олимпийский комитет допустил атлетов из России до участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 декабря 2023 г. стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил атлетов из России до участия в XXXIII летних Олимпийских играх 2024 г. в Париже (Франция) в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом до Игр не будут допущены российские сборные в командных соревнованиях. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как отечественных спортсменов отстранили почти от всех соревнований в начале 2022 г. и как обсуждался вопрос их возвращения в международный спорт.

Ситуация к началу 2022 года, повод для отстранения

К началу 2022 г. российский спорт находился под сильным давлением из-за обвинений в допинге. От международных соревнований была отстранена Всероссийская федерация легкой атлетики. Также на XXIV зимних Играх в Пекине (Китай) в феврале 2022 г. российские олимпийцы были вынуждены выступать под нейтральным флагом.

После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине к обвинениям в употреблении допинга добавились политические мотивы. 28 февраля 2022 г. Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских атлетов к участию в международных соревнованиях. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

Следуя рекомендации МОК, от соревнований под своей эгидой российские клубы и сборные отстранили Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, Международная федерация хоккея, Международная федерация баскетбола, Международная федерация волейбола и Международная федерация гандбола. В индивидуальных видах спорта россияне были отстранены от соревнований, проводимых под эгидами Международного союза конькобежцев, Международного союза биатлонистов, Международной федерации лыжного спорта, Всемирной федерации стрельбы из лука, Международной федерации санного спорта, Всемирной федерации тхэквондо, Международной федерации плавания, Международной федерации фехтования и др. Международная федерация фехтования отстранила россиян 2 марта 2022 г., лишив их возможности выступить на чемпионате мира по фехтованию, состоявшемся в июле 2022 г. в Каире.

Также 3 марта 2022 г. Международный паралимпийский комитет не допустил россиян до соревнований в рамках XIII зимних Паралимпийских игр в Пекине (4-13 марта 2022 г.).

Федерации, отказавшиеся отстранять россиян в 2022 году

Ряд международных спортивных федераций (Международная шахматная федерация, Ассоциация теннисистов-профессионалов, Женская теннисная ассоциация, Международный союз велосипедистов, Международная федерация самбо и др.) не отстранил россиян от участия в соревнованиях. При этом отечественные спортсмены сохранили возможность выступать на международной арене лишь в нейтральном статусе.

Ряд федераций допустил россиян в нейтральном статусе к международным соревнованиям в течение 2023 г. Среди них были Международная федерация фехтования, Международная федерация настольного тенниса, Всемирная федерация тхэквондо, Объединенный мир борьбы (международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы, женской борьбы, а также ряда других видов спорта), Международная федерация триатлона, Международная федерация дзюдо, Международная федерация гольфа, Международная федерация тяжелой атлетики, Международная федерация гребного спорта, Международная федерация гимнастики, Международная федерация скейтбординга.

Дискуссия о возможности допуска россиян к международным соревнованиям

9 декабря 2022 г. на Олимпийском саммите в Лозанне (Швейцария) было решено оставить санкции против России в силе.

25 января 2023 г. МОК выступил с рекомендацией о допуске к международным соревнованиям в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции РФ на Украине.

31 января президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что россияне должны участвовать в международных соревнованиях на тех же условиях, что и спортсмены других стран. При этом он подчеркнул, что "дополнительные условия и критерии нами не приветствуются, в особенности те, которые включают некую политическую составляющую, абсолютно неприемлемую для олимпийского движения".