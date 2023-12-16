Правила регистрации кандидатов-самовыдвиженцев на выборах президента РФ

16 декабря 2023 года образована инициативная группа избирателей в поддержку самовыдвижения президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства в 2024 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 декабря 2023 года образована инициативная группа избирателей в поддержку самовыдвижения президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства в 2024 году. Собрание группы проходит в концертном зале "Зарядье" в Москве. В порядке самовыдвижения Владимир Путин баллотировался на высший государственный пост дважды: в 2004 и 2018 годах (по итогам выборов получил 71,31% и 76,69% голосов избирателей соответственно). В 2000 году он участвовал в выборах от группы избирателей (52,94%), в 2012 году - как кандидат от партии "Единая Россия" (63,60%).

Самовыдвиженцы на выборах президента РФ

В Российской Федерации пост президента был учрежден весной 1991 года. С этого момента выборы проводились семь раз: в 1991, 1996, 2000 (досрочные), 2004, 2008, 2012 и 2018 годах.

Самовыдвиженец - кандидат, который участвует в выборах самостоятельно, без поддержки политической партии. Норма о самовыдвижении на президентских выборах применяется в российском избирательном законодательстве с 2003 года. Ранее претенденты, желавшие самостоятельно баллотироваться на высший государственный пост, выдвигались инициативными группами граждан.

Больше всего кандидатов-самовыдвиженцев было зарегистрировано на выборах в 2004 году: кроме Владимира Путина в порядке самовыдвижения баллотировались руководитель фракции "Родина" в Госдуме РФ Сергей Глазьев (4,10%, третье место из шести кандидатов) и сопредседатель партии "Союз правых сил" в 2000-2003 годах Ирина Хакамада (3,84%, четвертое место). В последующих выборах участвовали по одному кандидату-самовыдвиженцу: в 2008 году им стал лидер Демократической партии России Андрей Богданов (1,30%, последнее место из четырех), в 2012 году - предприниматель, президент группы "Онэксим" Михаил Прохоров (7,98%, третье место из пяти), в 2018 году - Владимир Путин (76,69%, первое место).

Условия самовыдвижения кандидатов

Выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, согласно избирательному законодательству, может каждый гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом (правом быть избранным), после официального опубликования решения о назначении выборов.

Самовыдвиженцам для регистрации необходимо организовать инициативную группу граждан в свою поддержку численностью не менее 500 человек. Все ее члены должны обладать активным избирательным правом (правом участвовать в голосовании) и не состоять в других подобных объединениях. Инициативной группе необходимо провести собрание в поддержку кандидата, поставив в известность об этом Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ или избирательную комиссию субъекта РФ, на территории которого планируется проведение собрания (не менее чем за пять дней до него).

В течение 20 дней с момента назначения выборов самовыдвиженец должен лично обратиться в Центризбирком с ходатайством о регистрации своей инициативной группы (не позднее 18:00 по московскому времени 27 декабря). В документе указывают основные сведения о кандидате, а также о каждом члене группы избирателей (паспортные данные, основное место работы и должность, гражданство). К ходатайству необходимо приложить нотариально заверенные протокол регистрации членов группы избирателей, протокол их собрания, список уполномоченных представителей группы избирателей.

Кандидат, выдвинутый политической партией, не может одновременно выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. Группа избирателей вправе поддержать самовыдвижение только одного кандидата.

В течение пяти дней ЦИК РФ принимает решение о регистрации или отказе в регистрации инициативной группы в поддержку самовыдвиженца. В случае положительного решения группа получает право начать сбор подписей избирателей в поддержку своего кандидата.

Сбор подписей

Самовыдвиженцы обязаны представить в Центризбирком не менее 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей. Если сбор подписей осуществляется за пределами РФ, их общее количество не может превышать 7,5 тыс. Для сравнения: кандидаты от политических партий должны собрать в свою поддержку не менее 100 тыс. подписей, до 2,5 тыс. в каждом регионе. От сбора подписей освобождены кандидаты от партий, представленных в Госдуме РФ, а также в заксобраниях не менее чем в одной трети субъектов РФ.

Число собранных подписей не должно превышать установленную законом норму более чем на 5%. Подписные листы представляются в ЦИК не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18:00 по московскому времени 31 января 2024 года).

Центризбирком принимает решение о регистрации кандидатов в течение 10 дней с момента подачи ими документов. В этот период проводится проверка достоверности представленных кандидатами сведений (для этого ЦИК обращается к соответствующим органам государственной власти) и подписных листов.

Регистрация кандидатов ЦИК

Центризбирком проверяет не менее 20% представленных подписей (в 2012 году - 400 тыс.), при этом подписи для проверки отбираются случайно, путем жребия. Процент брака не должен превышать 5% от общего количества подписей, подлежащих проверке. Недействительными признаются подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом, проживающих за пределами соответствующего субъекта РФ, указавших недостоверные сведения о себе, подписи лиц, фамилия, имя и отчество которых указаны в подписном листе не собственноручно и др. В регистрации также отказывают кандидатам, число подписей в поддержку которых, после вычета недействительных, будет меньше необходимого по закону. Кроме того, не могут быть зарегистрированы кандидаты, предоставившие более 5% подписей, собранных в местах, где их сбор запрещен (на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи зарплат, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи).

Среди других оснований для отказа в регистрации - непредоставление документов, необходимых по закону, установление судом признаков экстремизма в агитационных материалах или выступлениях кандидатов и их доверенных лиц, подкуп избирателей, использование служебного положения при агитации и др. ЦИК также не регистрирует кандидатов, которые помимо собственного избирательного фонда использовали деньги из других источников (свыше 20 млн рублей), а также тех, кто более чем на 5% превысил максимальную норму расходов из избирательного фонда (400 млн рублей).

Решение Центризбиркома может быть обжаловано в Верховном суде РФ. Жалоба должна быть рассмотрена в течение пяти дней.