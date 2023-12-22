Как США вводили санкции против национальных финансовых институтов

Президент США Джо Байден 22 декабря подписал указ о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для ОПК РФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 декабря 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, направленный на ужесточение санкций против России. Он предусматривает возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ. ТАСС подготовил материал о том, как США водили санкции против финансовых институтов разных стран.

Санкции

Различного рода торговые ограничения начали применять еще в Древней Греции, практиковались они и в последующие века, но наиболее широкое распространение разные виды ограничительных мер получили в XX и XXI вв., став альтернативой военного давления. Так, за время деятельности ООН санкции вводились в отношении более чем 20 стран (осуществляются по решению СБ ООН). Основанием для их применения являются боевые действия, опасность распространения оружия массового уничтожения, борьба с терроризмом и незаконными правящими режимами, защита прав человека, нелегальная торговля оружием и другое.

Помимо ООН, ограничительные меры используют и другие международные организации, а также отдельные страны, они вводят их в качестве ответа на действия отдельных лиц, организаций или государств, которые, по их мнению, представляют угрозу международной безопасности или их национальным интересам. Санкции могут включать разрыв дипломатических, экономических и финансовых отношений или выборочные эмбарго на импорт или экспорт товаров или на предоставление финансовых ресурсов. Поводы для введения таких мер самые разные. Односторонние меры принуждения, применяемые при отсутствии решения СБ ООН, не обладают легитимностью.

Лидируют по установлению односторонних экономических санкций США. Согласно данным Минфина этой страны, в настоящее время Вашингтон применяет различные ограничительные меры в отношении более 20 стран, они включают запрет на въезд отдельных лиц, торговые эмбарго, заморозку активов и санкции против финансовых структур. Такие финансовые меры уже были применены Вашингтоном против нескольких стран.

Судан

3 ноября 1997 года США ввели санкции против правительства Судана, его агентств и министерств, а также Центрального банка страны. По мнению Вашингтона, ограничения были введены из-за поддержки Суданом террористических организаций и дестабилизации обстановки в соседних странах. Вашингтон фактически запретил американским гражданам и компаниям торговать с Суданом и гражданами страны. В 2007 году США ввели дополнительные санкции из-за провинции Дарфур, где ранее в 2003 году началась гражданская война. В 2017 году Вашингтон принял решение отменить экономические и финансовые ограничения в отношении Судана в связи с сотрудничеством с суданским правительством в борьбе с терроризмом и улучшении гуманитарной ситуации в стране. Соответствующие указы вступили в силу в марте 2020 года (однако отдельные организации и лица остались под санкциями).

Иран

В 2005 году администрация Джорджа Буша - младшего ввела санкции против иранских банков, связанных с атомной и оружейной промышленностью. После того как в 2006 году Иран вступил в переговоры по своей ядерной программе с "шестеркой" посредников (Франция, Германия, Великобритания, США, Россия и КНР), из-под санкции вывели несколько государственных банков. Однако в феврале 2012 года президент США Барак Обама подписал указ, блокирующий активы правительства и финансовых институтов Ирана, включая его Центральный банк. После выхода США из переговоров по ядерной программе в мае 2018 года администрация американского лидера Дональда Трампа начала постепенное восстановление действия ограничительных мер в отношении Тегерана. Так, 16 октября того же года США ввели санкции против некоторых банковских структур, которые якобы оказывали финансовую поддержку полувоенному ополчению "Басидж", решением от 5 ноября санкции затронули 50 банков.

20 сентября 2019 года Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении иранского Центрального банка и Национального фонда развития в ответ на атаку беспилотников на объекты саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco (ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США обвинили в случившемся Иран).

Ливия

25 февраля 2011 года Обама своим указом ввел санкции против правительства Ливии, его агентств, министерств, Центрального банка страны, а также его активов в США. Решение было принято вскоре после начала гражданской войны в стране, в ходе которой США и их союзники поддержали противников ливийского лидера Муаммара Каддафи. 16 декабря того же года, после свержения Каддафи, Белый дом принял решение разморозить активы Центробанка Ливии.

Сирия

10 августа 2011 года Министерство финансов США ввело санкции против крупнейшего в Сирии банка - Commercial Bank of Syria и его ливанского филиала Syrian Lebanese Commercial Bank. Ограничительные меры были применены в связи с тем, что эти банки, по заявлению Минфина США, содействовали разработке оружия массового уничтожения в Сирии и КНДР.

22 декабря 2020 года Минфин США ввел санкции против Центрального банка Сирии. Как пояснялось в комментарии ведомства, меры были приняты в связи с тем, что этот банк "имеет тесные связи с Ираном и является неотъемлемой частью усилий Дамаска по увеличению государственных доходов и поддержанию сирийской валюты".

Венесуэла

В августе 2017 года администрация Трампа ввела запрет на операции с акциями и долговыми ценными бумагами правительства Венесуэлы, аргументируя это решение целью препятствования важному источнику финансирования "диктатуры [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро".

В марте 2018 года, после того как Мадуро объявил о создании криптовалюты петро, США запретили своим гражданам и лицам, находящимся на их территории, осуществлять какие-либо транзакции с венесуэльской цифровой валютой. В мае того же года были введены ограничения против любых долговых обязательств правительства Венесуэлы. 1 ноября исполнительным указом Трампа были введены санкции, блокирующие операции Венесуэлы с ее золотым запасом.

22 марта 2019 года в санкционный список попали Венесуэльский банк социального и экономического развития и кредитные организации Banco Bicentenario del Pueblo, Banco de Venezuela, Banco Prodem. 17 апреля Вашингтон ввел санкции против Центрального банка Венесуэлы. 5 августа была блокирована собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции. Санкции коснулись активов всех правительственных ведомств латиноамериканской страны, а также Центрального банка. Кроме того, рестрикции распространились на всех "лиц, находящихся в подчинении или под контролем, как прямо, так и косвенно, этих ведомств и организаций". Ссылаясь на эти санкции 4 сентября международная платежная система Mastercard прекратила обслуживать Банк Вооруженных сил Венесуэлы и банк Banco Agricola.

Мьянма

В июне 2023 года Министерство финансов США ввело санкции против государственных банков Мьянмы - Банка внешней торговли и Инвестиционного и коммерческого банка. По версии Вашингтона, эти учреждения отвечали за обмен иностранной валюты и "позволяют осуществлять сделки между военным режимом (гражданское правительство было смещено военными в феврале 2021 года - прим. ТАСС) и иностранными рынками, в том числе для закупки и импорта оружия и связанных с ним средств".

Россия

Вашингтон начал вводить масштабные антироссийские санкции в марте 2014 года, обосновав их необходимость "вхождением Крыма в состав Российской Федерации и конфликтом на юго-востоке Украины". 20 марта 2014 года в санкционный список попал банк "Россия", 28 апреля - банки "Собинбанк" и "Северный морской путь", 16 июля - Внешэкономбанк и Газпромбанк, 29 июля - Банк ВТБ, Россельхозбанк и Банк Москвы, 12 сентября список пополнил Сбербанк. Меры предусматривают замораживание активов, запрет на проведение транзакций или на долгосрочное кредитование (срок был снижен с 90 до 30 дней). 11 марта 2015 года ограничения были распространены на Российский национальный коммерческий банк, 30 июля - несколько дочерних структур Внешэкономбанка, 22 декабря - дочерних предприятий ВТБ и Сбербанка. 26 января 2018 года Минфин США под действие санкций подпал Сургутнефтегазбанк.

В 2018 года поводом для введения санкций стали выдвинутые в адрес РФ обвинения в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Первый пакет ограничений вступил в силу 27 августа 2018 года, он включил запрет на предоставление России кредитов, финансовой помощи и кредитных гарантий (кроме кредитов на покупку продуктов питания или сельскохозяйственной продукции). 26 августа 2019 года заработал второй пакет. Ограничительные меры включили противодействие предоставлению займов, финансовой или технической помощи России такими международными финансовыми институтами, как Всемирный банк или Международный валютный фонд, а также запрет американским банкам участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству. С 14 июня 2021 года американским финансовым организациям запрещено принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

В связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик и началом военной спецоперации на Украине США резко усилили санкционное давление на РФ. 22 февраля 2022 года Минфин США ввел ограничения против ВЭБ и Промсвязьбанка, а также 42 их дочерних компаний. 24 февраля санкции были распространены на несколько системообразующих банков, в частности, в список были внесены банки ВТБ, Сбербанк, "Открытие", Новикомбанк и Совкомбанк. 28 февраля Минфин США запретил американским гражданам осуществлять транзакции с участием Центробанка РФ, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов России. Помимо этого, под рестрикции подпал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 5 марта международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. 4 апреля США заблокировали выплаты по российскому государственному долгу с замороженных счетов в американских банках. Ведомство прекратило выдавать разрешение России на проведение долларовых платежей по госдолгу с российских счетов в банках на территории США, а 24 мая американский Минфин не стал продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. 6 апреля под полные блокирующие ограничения подпали Сбербанк и 42 его дочерних структуры, Альфа-банк, шесть связанных с ним структур, администрация США ввела запрет на новые инвестиции в экономику РФ. 20 апреля в список попал Транскапиталбанк, 8 мая - Московский индустриальный банк, 15 сентября Минфин США совместно с Минторгом ввел рестрикции для противодействия расширению использования Россией российской банковской платежной карты "Мир" за пределами своей территории. 15 декабря под ограничения подпал Росбанк и 17 дочерних структур банка ВТБ.

24 февраля 2023 года Минфин США ввел санкции против еще 11 российских банков, 19 мая администрация США обязала американских граждан уведомлять о владении любой собственностью, доли в которой имеют российские Министерство финансов, Центробанк и Фонд национального благосостояния. 20 июля санкции затронули еще пять банков, 14 сентября - банк "Ак Барс", 2 ноября - семь банков (в их числе, "Русский стандарт" и Почта Банк), а также СПб биржу.

Всего под разными ограничениями Минфина США находятся более 60 российских финансовых структур.