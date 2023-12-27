Президентские выборы в России в цифрах и фактах

27 декабря 2023 года начался период сдачи подписей и регистрации кандидатов на пост президента РФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 декабря 2023 года начинается период сдачи подписей и регистрации кандидатов на пост президента РФ на выборах 2024 года. ТАСС подготовил материал об основных статистических показателях президентских избирательных кампаний в России.

Сроки полномочий

В России пост президента был учрежден в 1991 году. С этого момента выборы проводились семь раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах. Лишь в одном случае - в 1996 году - для определения победителя потребовалось проведение второго тура голосования. В 1991 году президента избирали на пять лет. В 1993 году, в связи с принятием Конституции РФ, срок полномочий главы государства был сокращен до четырех лет (новые правила начали действовать с выборов 1996 года). В соответствии с поправками в конституцию, вступившими в силу 31 декабря 2008 года, с 2012 года президент избирается на шестилетний период.

Количество избирателей, явка

Больше всего граждан России - 109 860 331 человек - было внесено в списки избирателей на выборах 2012 года, меньше всего - 106 484 518 - в 1991 году.

Самая высокая явка была зафиксирована на первых выборах российского президента 12 июня 1991 года. Тогда в голосовании приняли участие 79 498 240 человек, или 74,66% от общего числа граждан, имеющих право голосовать. Наименьшая активность наблюдалась на президентских выборах 2004 года, когда явка составила 69 572 177 человек (64,38%).

Число кандидатов

Всего с 1991 года в выборах президента РФ участвовали 34 кандидата. Рекорд принадлежит лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который шесть раз баллотировался на высший государственный пост (1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годы). По четыре раза в выборах участвовали глава КПРФ Геннадий Зюганов (1996, 2000, 2008 и 2012 годы) и действующий глава государства Владимир Путин (2000, 2004, 2012 и 2018 годы).

Больше всего кандидатов - 11 - было зарегистрировано на досрочных выборах 2000 года, меньше всего - 4 - в 2008 году.

Кандидаты-женщины

Три женщины принимали участие в выборах президента РФ. В 2000 году в выборах участвовала председатель президиума общероссийского общественного объединения "За гражданское достоинство" Элла Памфилова (ныне председатель Центральной избирательной комиссии РФ). Она набрала 1,01% голосов, заняв 5-е место среди 11 претендентов. В 2004 году ЦИК зарегистрировал кандидатом бывшего сопредседателя партии "Союз правых сил" Ирину Хакамаду, которая получила по итогам голосования 3,84% и заняла 5-е место из 6. В 2018 году телеведущая Ксения Собчак баллотировалась на пост президента РФ от партии "Гражданская инициатива". С результатом 1,68% голосов избирателей она заняла 4-е место из 8 кандидатов.

Возраст кандидатов

Самым молодым кандидатом за всю историю президентских выборов была Ксения Собчак (2018). На день голосования ей исполнилось 36 лет и 4 месяца. Самым старшим из кандидатов был Владимир Жириновский, участвовавший в выборах 2018 года в возрасте 71 года и 10 месяцев.

Голоса избирателей

Среди победителей выборов больше всего голосов избирателей в абсолютных цифрах получил в 2018 году президент РФ Владимир Путин (56 426 399; 76,69%). Меньше всего голосов избирателей также было отдано за Владимира Путина в 2000 году (39 740 467; 52,94%).

Наибольший разрыв между победителем выборов и кандидатом, занявшим второе место, был зафиксирован в 2018 году. Он составил 47 767 667 голосов, или 67,66%. Победивший на выборах президент РФ Владимир Путин получил 56 426 399 голосов избирателей (76,69%), а его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Павел Грудинин - 8 658 732 голоса (11,77%). В первом туре выборов 1996 года разница в результатах кандидатов, занявших первое и второе места, была наименьшей - 2 453 809 голосов (3,25%). Бориса Ельцина тогда поддержали 26 665 495 избирателей (35,28%), а кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова - 24 211 686 человек (32,03%).

Финансирование

Самыми дорогостоящими в абсолютных цифрах стали выборы 2018 года: из федерального бюджета на них было выделено 14,259 млрд рублей ($248 млн по курсу Банка России на день голосования). Однако в пересчете на американские доллары больше всего было потрачено на выборы 2012 года: $354 млн (по курсу Центробанка на день голосования), или 10,375 млрд рублей. Наименьшие расходы были зафиксированы в 2000 году: избирательная кампания обошлась госбюджету в 1,420 млрд рублей ($50 млн).