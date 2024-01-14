Случаи отречения монархов в пользу своих детей

Королева Дании Маргрете II 14 января 2024 года передаст престол своему сыну - кронпринцу Фредерику

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 января королева Дании Маргрете II передаст престол своему сыну - кронпринцу Фредерику. ТАСС подготовил материал о монархах, отказавшихся от власти в XX-XXI веках в пользу своих детей.

Бельгия

Король бельгийцев Леопольд III, правивший страной 17 лет (с 1934 года), отрекся от трона 16 июля 1951 года в возрасте 49 лет в пользу своего сына Бодуэна. Решение было принято им в связи с угрозой гражданской войны (общество раскололось на поддерживающих короля и тех, кто обвинял его в сотрудничестве с нацистами, оккупировавшими страну во время Второй мировой войны). В 2013 году внук Леопольда III - Альберт II - объявил о решении передать корону после 20 лет нахождения у власти (с 1993 года) своему сыну Филиппу. По словам 79-летнего монарха, его возраст и здоровье не позволяли выполнять функции в том объеме, как он того хотел бы, "пришло время передать полномочия следующему поколению". Акт об отречении он подписал 21 июля 2013 года.

Бруней

Султан Брунея Омар Али Сайфуддин, занявший престол в 1950 году, в октябре 1967 года отрекся в пользу старшего сына Хассанала Болкиаха, став его советником.

Бутан

Король Бутана Джигме Сингай Вангчук, занявший престол в 1972 году, в 2005 году объявил о намерении передать управление страной сыну Джигме Кхесару Намгьелу Вангчуку. Комментируя это решение, он заявил, что переход короны к наследнику не должен сопровождаться скорбью нации по поводу смерти короля, и что "самое лучшее время для смены политической системы это то, когда страна живет в стабильности и мире". Указ об отречении он подписал в декабре 2006 года (к тому времени ему исполнился 51 год, при этом у власти он находился в течение 34 лет).

Испания

Король Испании Хуан Карлос I, занимавший трон 39 лет (с 1975 года), передал его своему сыну Фелипе 18 июня 2014 года. В телеобращении к нации 76-летний король заявил, что в условиях поразившего Испанию экономического кризиса "лучшее, что я могу сделать для нее - это уступить место моему сыну Фелипе, который должным образом подготовлен для выполнения высокого долга перед отечеством".

Катар

Эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани, возглавлявший страну на протяжении 18 лет, во время обращения к нации 25 июня 2013 года объявил об отречении от престола в пользу сына - шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Свое решение он пояснил стремлением возложить ответственность за судьбу страны на новое поколение руководителей.

Люксембург

Великая герцогиня Люксембургская Шарлотта, правившая страной 55 лет (с 1919 года), передала трон своему сыну Жану 12 ноября 1964 года, когда ей было 68 лет. Жан к этому времени три года исполнял обязанности регента. В свою очередь Жан отказался от власти 7 октября 2000 года в возрасте 79 лет. По его словам, на это решение повлияло "глубокое убеждение в том, что на заре нового тысячелетия и после 36 лет правления будет благоразумным отойти от государственных дел". Он подписал акт об отречении в пользу своего старшего сына Анри, который, также как его отец, до вступления на трон два года был регентом.

Нидерланды

Королева Нидерландов Вильгельмина, правившая страной почти 58 лет (с 1890 года), отказалась от престола в возрасте 68 лет. Акт об отречении в пользу своей дочери Юлианы она подписала 4 сентября 1948 года. После Вильгельмины все нидерландские монархи уступали престол молодым наследникам. 30 апреля 1980 года, когда королеве Юлиане исполнился 71 год (правила страной 32 года), она передала трон старшей дочери принцессе Беатрикс. Та отказалась от престола ровно через 33 года после вступления на него - 30 апреля 2013 года, когда ей было 75 лет. Она передала корону своему сыну Виллем-Александеру. В видеообращении к подданным Беатрикс заявила, что приняла это решение не потому, что ей тяжело исполнять свои обязанности, а для того, чтобы "передать ответственность за страну в руки нового поколения".

Япония

30 апреля 2019 года 85-летний император Акихито, вступивший на престол 7 января 1989 года, сложил с себя императорские полномочия в связи с преклонным возрастом. 1 мая 2019 года трон унаследовал его старший сын Нарухито.