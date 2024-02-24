Что известно о парламентских выборах в Белоруссии

25 февраля 2024 года в ходе первого в истории республики единого дня голосования состоятся выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания VIII созыва и выборы депутатов местных советов

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 февраля 2024 года в ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования состоятся выборы депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания (парламента) VIII созыва и выборы депутатов местных советов.

ТАСС подготовил материал о выборах в нижнюю палату парламента Белоруссии.

Назначение парламентских выборов

20 ноября 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о назначении выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов на 25 февраля 2024 года. Другим указом на 4 апреля 2024 года назначены выборы в Совет Республики (верхнюю палату) Национального собрания.

Выборы пройдут в ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования. Единый день голосования будет проводиться в соответствии с обновленной Конституцией Белоруссии, принятой на референдуме 27 февраля 2022 года. Председатель ЦИК республики Игорь Карпенко отмечал, что организация выборов в единый день вызвана необходимостью сократить избирательный цикл, в рамках которого ранее в стране в четырехлетний период проводилось несколько электоральных кампаний.

Статус и полномочия парламента

Белоруссия - президентская республика. Законодательную власть в стране осуществляет парламент (Национальное собрание), который состоит из двух палат: Совета Республики и Палаты представителей. Срок полномочий парламента после референдума 2022 г. увеличен с 4 до 5 лет.

В Совет Республики - палату территориального представительства - входят 64 депутата, 56 из которых избирают местные советы депутатов (по 8 от каждой из 6 областей и Минска), еще 8 назначает президент.

Палата представителей состоит из 110 депутатов, избираемых по мажоритарной системе. К полномочиям нижней палаты, в частности, относится назначение выборов президента, принятие отставки главы государства, рассмотрение по предложению президента, Всебелорусского народного собрания, не менее одной трети от полного состава каждой из палат парламента или по инициативе не менее 150 тыс. белорусских граждан, обладающих избирательным правом, проектов законов о внесении изменений и дополнений в конституцию. Палата представителей также дает предварительное согласие президенту на назначение премьер-министра страны, рассматривает по инициативе главы правительства вопрос о доверии кабинету министров и другое.

Процедура выборов в Палату представителей

110 депутатов нижней палаты парламента избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по одномандатным округам.

Депутатом может быть избран гражданин республики, достигший 21 года, постоянно проживающий на территории страны. Кандидатами в депутаты Палаты представителей не могут быть выдвинуты граждане, в отношении которых имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда, а также имеющие иностранное гражданство или документы иностранных государств, предоставляющие права на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью.

Согласно избирательному законодательству Белоруссии, выдвигать кандидатов в депутаты нижней палаты парламента имеют право политические партии (в настоящее время в республике четыре зарегистрированные партии), трудовые коллективы численностью не менее 300 работников, а также инициативные группы граждан (не менее 10 человек). При этом допускается выдвижение кандидата как от одного, так и от двух и трех субъектов одновременно.

Политическая партия или трудовой коллектив могут выдвинуть только одного кандидата в депутаты по одному одномандатному округу. При этом кандидат от партии обязан в ней состоять, а претендент, выдвинутый трудовым коллективом, может и не быть его членом. Выдвиженец от инициативной группы должен собрать не менее 1 тыс. подписей в избирательном округе в свою поддержку.

16 февраля 2023 года были внесены изменения в Избирательный кодекс Белоруссии, в том числе отменен порог явки избирателей. Ранее выборы депутатов Палаты представителей считались состоявшимися, если в голосовании участвовали более половины избирателей округа, включенных в списки.

Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если голосование проводилось лишь по одному кандидату, для прохождения в нижнюю палату парламента ему необходимо получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

В избирательном бюллетене предусмотрена графа "Против всех".

Кандидаты на выборах 2024 года

Всего кандидатами в депутаты Палаты представителей были выдвинуты 298 человек. По состоянию на 22 февраля 2024 года, за 110 мест в палате будут бороться 265 зарегистрированных кандидатов, из которых членами политических партий являются 203 человека, 62 человека - беспартийные.

Наибольшее число кандидатов в депутаты выдвинуто от четырех политических партий. Больше всего кандидатов выдвинула партия "Белая Русь" (112), на втором месте - Либерально-демократическая партия (36 кандидатов), на третьем - Коммунистическая партия (33), замыкает список Республиканская партия труда и справедливости (22).

По данным ЦИК, среди зарегистрированных кандидатов - 92 (34,7%) женщины. 20 человек (7,6%) являются депутатами Палаты представителей предыдущего созыва. 10 человек (3,8%) - молодые люди в возрасте до 31 года, 4 (1,5%) - пенсионеры.

Избирательная кампания 2024 года

В выборах депутатов Палаты представителей смогут принять участие 6 913 382 гражданина страны, достигшие 18-летнего возраста. Общая численность населения республики на 1 января 2023 года - 9 200 617 человек (данные Национального статистического комитета Белоруссии; более поздние сведения не публиковались).

Агитационная кампания стартовала 31 января 2024 года, на следующий день после завершения регистрации кандидатов. Участники выборов получили бесплатное время для выступления на телевидении и радио, а также возможность опубликовать свои предвыборные программы в газетах. Согласно избирательному законодательству, в Белоруссии не существует так называемого дня тишины, когда агитация запрещена, поэтому кандидаты могут проводить свои предвыборные кампании вплоть до дня голосования. В день выборов агитация не разрешается.

Досрочное голосование проводится с 20 по 24 февраля включительно. В соответствии с белорусским законодательством, возможность проголосовать досрочно предоставляется избирателям, которые не могут в день выборов находиться по месту жительства по тем или иным причинам (официально подтверждать их не требуется).

В день выборов, 25 февраля, с 08:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с московским) в 110 избирательных округах откроют 5 411 избирательных участков. За рубежом голосования не будет, проживающие вне страны белорусы смогут отдать свой голос только в Минске на специальном участке, открытом в одной из гимназий.

За ходом голосования в Белоруссии будут следить около 300 международных наблюдателей, в том числе от Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, а также индивидуальные наблюдатели из стран Евросоюза. Миссию ОБСЕ Минск решил не приглашать из-за ее "необъективности и предвзятости", а также из-за санкций Запада в отношении членов ЦИК и депутатов парламента Белоруссии.

Выборы в Палату представителей в 2019 году

Предыдущие выборы в нижнюю палату парламента состоялись 17 ноября 2019 года.

За депутатские мандаты боролись 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных. По итогам голосования в Палату представителей были избраны 110 депутатов, из них 21 - от политических партий: от Коммунистической партии Белоруссии - 11 человек, от Республиканской партии труда и справедливости - 6, от Белорусской патриотической партии - 2, от Белорусской аграрной партии - 1, от Либерально-демократической партии - 1. Явка составила 77,37%.