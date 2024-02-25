Как проводится досрочное голосование на выборах президента РФ

Досрочное голосование 25 февраля начнется на судах, полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях России, с 1 марта досрочно смогут проголосовать проживающие за рубежом избиратели

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 февраля 2024 года на судах, полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях России начнется досрочное голосование на выборах президента РФ. С 1 марта досрочно смогут проголосовать избиратели, проживающие за рубежом. Выборы главы государства в России назначены на 17 марта 2024 года. Основное голосование на выборах пройдет в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта.

История законодательного регулирования досрочного голосования

Первый закон, установивший правила организации президентских выборов в РФ, был принят 24 апреля 1991 года. Его текст не содержал норм, регулирующих досрочное голосование. Однако в документе говорилось, что деятельность избирательных комиссий по проведению выборов строится в соответствии с требованиями закона "О референдуме РСФСР" от 16 октября 1990 года. Статья 30 этого документа предусматривала, что граждане, которые менее чем за 15 дней до выборов узнали, что в день голосования будут находиться за пределами республики, могут воспользоваться избирательным правом досрочно. Для этого в участковом избиркоме было необходимо получить бюллетень, проголосовать, вложить заполненный бланк в конверт и в запечатанном виде передать комиссии. Вскрытие бюллетеней проводилось непосредственно в день выборов при подсчете голосов избирателей.

17 мая 1995 года был принят новый закон о выборах президента РФ. Избирательные комиссии субъектов РФ получили право проводить досрочное голосование не ранее чем за 15 дней до дня основных выборов на судах, которые будут находиться в экспедициях, иностранных портах, автономном плавании, а также на полярных станциях и в отдаленных и труднодоступных районах. В следующем федеральном законе о выборах главы государства от 31 декабря 1999 года эти нормы не претерпели изменений.

25 июня 2002 года вступил в силу закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12 июня 2002 года, который отменил досрочное голосование на выборах в федеральные и региональные органы государственной власти. Оно сохранялось только на выборах в органы местного самоуправления и местного референдума.

Однако вскоре досрочное голосование на президентских выборах было возвращено. 10 января 2003 года был принят ныне действующий закон "О выборах президента Российской Федерации", который содержит статью 70, регулирующую правила досрочного голосования. В первых редакциях документа избиркомы субъектов РФ могли назначать его не ранее чем за 15 дней до выборов. 1 июня 2017 года в закон была внесена поправка, согласно которой на судах, полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях граждане могли принять участие в выборах не ранее чем за 20 дней, а на зарубежных участках - не ранее чем за 15 дней до основного дня голосования.

14 марта 2022 года в закон о выборах президента были внесены дополнения, согласно которым Центризбирком в целях "создания условий для защиты здоровья избирателей" и "создания максимального удобства для реализации гражданами РФ избирательных прав" может назначить досрочное голосование. Для групп избирателей, которые проживают или находятся в населенных пунктах и местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, досрочное голосование может быть назначено за 15 дней до выборов. Для иных групп избирателей ЦИК может разрешить проведение досрочного голосования не ранее чем за 10 дней до выборов.

Правила проведения досрочного голосования

Даты проведения досрочного голосования своим решением устанавливают региональные избирательные комиссии или Центризбирком.

В 2024 году с 25 февраля по 14 марта досрочно смогут проголосовать жители труднодоступных и отдаленных местностей в 37 регионах России, а с 1 марта - избиратели, находящиеся за границей.

Необходимость проведения досрочного голосования в иностранных государствах может быть обусловлена национальными особенностями страны пребывания (например, в странах, где воскресенье не является выходным днем), нахождением избирательных участков в труднодоступных или отдаленных от российских дипломатических представительств местностях.

Согласно избирательному законодательству, досрочное голосование может проводиться как для избирателей конкретного избирательного участка в целом (например, на морском судне), так и для отдельных групп избирателей, в частности, для проживающих в труднодоступной местности. В последнем случае используются предварительно опечатанные (опломбированные) переносные урны для голосования. Члены участкового избиркома с правом решающего голоса доставляют их в районы, лишенные регулярного транспортного сообщения с избирательными участками. При этом участковый избирком должен обеспечить присутствие не менее двух наблюдателей от зарегистрированных кандидатов и субъектов общественного контроля (Общественная палата РФ, общественные палаты субъектов РФ). О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором указываются дата и время, количество избирателей, получивших бюллетени, фамилии членов комиссии и других лиц, присутствовавших при голосовании. Переносные урны вскрывают в участковой комиссии при подсчете голосов в день выборов президента РФ.

При проведении досрочного голосования участковый избирком обязан обеспечить тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателей, обеспечить сохранность избирательных бюллетеней и учет голосов при установлении итогов голосования.

Досрочное голосование в новых регионах РФ

Досрочное голосование в 2024 году пройдет в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, где действует военное положение. Власти этих регионов приняли решение организовать проведение досрочного голосования из-за угрозы обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, а также в связи с проблемой транспортной доступности части населенных пунктов.

В ДНР оно пройдет с 10 по 14 марта 2024 года включительно. Далее, 15 и 16 марта будет проводиться голосование вне специально оборудованных помещений, а 17 марта - на стационарных избирательных участках. В ЛНР досрочное голосование будет организовано с 11 по 14 марта.

В Херсонской области досрочное голосование состоится в два этапа: с 27 по 29 февраля и с 1 по 3 марта 2024 года. В Запорожской области оно начнется 25 февраля. Председатель регионального избиркома Галина Катющенко рассказала, что первыми будут голосовать населенные пункты, которые находятся в местности, приближенной к линии боевого соприкосновения, затем будет организовано голосование для жителей более отдаленных от фронта территорий. При этом она сообщила, что участки для голосования будут открыты и 17 марта 2024 года, в основной день выборов. Однако время их работы может быть скорректировано с учетом военного положения в регионе.

Статистика досрочного голосования на выборах 2000-2018 годов

По итогам президентских кампаний 1991 и 1996 годов Центризбирком не публиковал отдельной статистики по досрочному голосованию. В выборах 26 марта 2000 года, по данным ЦИК, досрочно приняли участие 186,6 тыс. избирателей: 168,5 тыс. человек в 53 субъектах РФ и 18,1 тыс. в иностранных государствах. Наибольшее число досрочно проголосовавших пришлось на Чечню (64,4 тыс.), Северную Осетию (24,1 тыс.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО; 10,4 тыс.).

На выборах 2004 года досрочно проголосовали 128,9 тыс. человек: 89 тыс. в 48 регионах и 39,9 тыс. за пределами территории России. Больше всего избирателей, проголосовавших досрочно, было в Ямало-Ненецком автономном округе (19,9 тыс.).

В 2008 году 187,7 тыс. граждан РФ приняли участие в выборах досрочно, в том числе 107,7 тыс. человек в 43 регионах России и более 80 тыс. человек за рубежом. Наибольшее число проголосовавших досрочно - 29, 4 тыс. - традиционно пришлось на ЯНАО.

На выборах 2012 года досрочно проголосовали 323,2 тыс. человек: 239,6 тыс. на территории 44 субъектов РФ и 83, 6 тыс. в иностранных государствах. Лидерами по досрочному голосованию стали Ямало-Ненецкий (33 тыс.) и Ханты-Мансийский (ХМАО; 22,4 тыс.) автономные округа, а также Республика Коми (25,2 тыс.).

В 2018 г. на президентских выборах досрочно голосовали 219,6 тыс. человек: 166,1 тыс. из них в 40 регионах России и 53,4 тыс. - за границей. Больше всего участников досрочного голосования было в ЯНАО (41,1 тыс.), ХМАО (26,6) и в Якутии (17,2 тыс.).