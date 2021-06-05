Чемпионат мира по игре го. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 июня 2021 года во Владивостоке состоится открытие 41-го чемпионата мира по игре го.

Го (китайское название - вэйци, японское - и-го, корейское - падук) - логическая настольная игра. В настоящее время является одной из самых распространенных настольных игр в мире (около 60 млн игроков).

Точное место и время появления игры го неизвестны. По разным источникам, она возникла в Древнем Китае от 2,5 до 4 тыс. лет назад. Согласно одной из легенд, ее придумал император Яо (2357-2255 гг. до н. э.) для того, чтобы дать образование своему сыну Даньчжу.

Первые материальные свидетельства (найденные археологами доски и камни для го), а также записи сыгранных партий относятся к первым векам нашей эры. Старейшая из них - об игре между основателем династии У Сунь Цэ и его генералом Люй Фанем в 196 году Тогда игра проводилась по правилам, практически не отличающимся от современных. В VII веке го стала известна в Японии, где она приобрела особую популярность. В связи с этим в настоящее время на международном уровне принято использовать ее японское название. Долгое время игра го была распространена только в странах Восточной Азии, но в начале XX века она получила популярность и на Западе.

Правила игры го

Для игры используют специальную доску - гобан. На ней начерчены 19 линий по вертикали и 19 линий по горизонтали, которые пересекаются между собой. Два игрока используют набор камней черного и белого цветов (181 черных и 180 белых камней).

Партия начинается на пустой доске, первыми ходят черные. Ходом считается постановка камня на точку пересечения линий. Поставленные камни не передвигаются. Камень или группа камней считаются "захваченными в плен", если игроку удалось занять все соседние с камнями противника свободные точки по вертикали и горизонтали. Эти камни снимаются с доски. За каждого "пленника" засчитывается одно очко. Каждое пересечение (точка) также приносит игроку одно очко. Выигрывает тот, кто к концу игры захватил больше территории. Партия считается завершенной, если в игре не осталось ходов, которые принесли бы очко одному из игроков.

Международная федерация го

Международная федерация го (International Go Federation, IGF) была основана в 1982 году, ее первым президентом стал японец Сидзуо Асада.

В настоящее время членами IGF являются более 70 национальных федераций. Президент организации - Пак Чон Чхве (Республика Корея), штаб-квартира расположена в Токио (Япония).

История чемпионатов мира по го

Первый чемпионат мира по го прошел в 1979 году в Токио. В нем приняли участие 30 спортсменов из 15 стран. Победителем турнира стал Не Вэйпин (Китай).

В дальнейшем чемпионаты мира проводились ежегодно в различных государствах Азии. Исключениями стали 2003 год, когда соревнования не состоялись из-за эпидемии атипичной пневмонии, и 2020 год, когда проведению турнира помешала пандемия коронавирусной инфекции.

К настоящему времени состоялось 40 чемпионатов мира по го. Последний к настоящему времени прошел с 30 мая по 6 июня 2019 года в Мацуэ (Япония). Победителем турнира стал Ван Чэнь (Китай).

Чемпионат мира - 2021

В 2017 году по итогам 38-й сессии президиума Международной федерации го, прошедшей в Гуйяне (Китай), было принято решение о проведении чемпионата мира 2020 года во Владивостоке. Планировалось, что турнир состоится с 28 мая по 1 июня. 30 марта. IGF сообщила о его переносе на 2021 год в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

41-й чемпионат мира по го будет проходить с 3 по 9 июня в кампусе Дальневосточного федерального университета (остров Русский, Владивосток). Согласно информации официального сайта турнира, в нем примут участие национальные чемпионы из 77 стран и территорий мира. Спортсмены будут выступать как в очном (при предъявлении отрицательного теста на COVID-19), так и в онлайн формате.