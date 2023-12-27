Правила агитации на выборах президента России

Президентские выборы назначены на 17 марта 2024 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 декабря 2023 года начинается период сдачи подписей и регистрации кандидатов на пост президента РФ. После того, как кандидаты передали в ЦИК РФ заявление о согласии участвовать в выборах, они могут проводить предвыборную агитацию.

Законодательство

Правила и сроки агитации регулируются федеральными законами "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12 июня 2002 года и "О выборах президента Российской Федерации" от 10 января 2003 года.

Агитационный период

Президентские выборы в РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах пройдет в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта.

Период агитации для кандидатов начинается с подачи в ЦИК заявления о согласии баллотироваться на пост президента РФ. Завершиться агитация должна до 00:00 по местному времени 15 марта 2024 года, т. е. до первого дня голосования. Проведение агитации в дни голосования избирательным законодательством запрещено.

Претенденты на высший государственный пост могут проводить митинги, встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать бесплатную раздачу листовок, календарей и другой агитационной продукции. Стоимость единицы такой продукции не должна превышать 2% величины прожиточного минимума в целом по России на душу населения (с 1 января 2024 года - 309,06 рубля).

Агитационный период в СМИ (на телевидении, в печатных и интернет-изданиях) начнется 17 февраля 2024 года - за 28 дней до дня голосования, как того требует законодательство.

Не позднее чем за 10 дней до начала голосования политические партии, выдвинувшие кандидатов, должны опубликовать предвыборную программу не менее чем в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании, а также разместить ее текст в интернете.

Что считается предвыборной агитацией

Предвыборной агитацией считаются призывы голосовать за или против определенного кандидата, публичное выражение предпочтения кому-либо из кандидатов или выдвинувшей их партии (за исключением публикаций соцопросов), описание возможных последствий избрания или не избрания кандидатов. Как агитация рассматривается распространение информации с явным преобладанием сведений о каких-либо кандидатах или выдвинувших их партиях вместе с позитивными или негативными комментариями. Кроме того, агитацией признается распространение сведений о деятельности кандидата, не связанной с исполнением им своих служебных или профессиональных обязанностей, а также деятельность, способствующая формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату или выдвинувшей его партии.

Правила агитации

Кандидаты обязаны предоставлять в ЦИК образцы всех агитматериалов. Оплачивать предвыборную агитацию разрешено только за счет средств избирательных фондов кандидатов. Зарегистрированные кандидаты, а также выдвинувшие их политические партии не вправе агитировать за других претендентов на президентский пост. Все предвыборные агитматериалы кандидата - иноагента (или аффилированного с иностранным агентом) и выдвинувшей его партии должны содержать соответствующую маркировку.

К проведению агитации не допускаются органы государственной власти и местного самоуправления, государственные и муниципальные служащие, а также члены органов управления организаций при исполнении ими должностных обязанностей, воинские части и учреждения, благотворительные, религиозные, иностранные и международные организации. Не могут вести агитацию члены избиркомов с правом решающего голоса, иностранцы и лица без гражданства, представители СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности, несовершеннолетние, а также лица, в выступлениях которых судом установлены признаки экстремизма.

Организации СМИ не вправе в течение пяти дней, предшествующих последнему дню голосования, а также в основной день голосования публиковать итоги опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов и иные подобные материалы.

Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, пропагандирующая исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по какому-либо признаку, а также агитация с демонстрацией атрибутики или символики, сходных с нацистской до степени их смешения. При этом агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости, не рассматривается как разжигание социальной розни. Цитирование в агитматериалах высказываний какого-либо лица об участниках выборов возможно только с его письменного согласия. Исключение сделано для высказываний самих кандидатов, а также для использования цитат, ранее обнародованных в СМИ (с указанием источника и даты).

Бесплатные эфирное время и печатные площади в государственных СМИ

Зарегистрированные кандидаты и выдвинувшие их партии имеют право на предоставление им на равных условиях бесплатного эфирного времени на государственных теле- и радиоканалах, а также бесплатной площади в общероссийских печатных изданиях, выходящих не менее одного раза в неделю. При этом все кандидаты получают равные объемы эфирного времени и печатной площади (одинаковое место на полосе, одинаковый размер шрифта и другое).

Бесплатный доступ к СМИ не предоставляется выдвиженцам от партий, а также самим партиям, кандидаты от которых на прошлых президентских выборах получили менее 2% голосов избирателей.

В дебатах на федеральных телевизионных каналах кандидаты должны участвовать лично. Закон допускает участие вместо кандидатов их доверенных лиц только в случае, если сами претенденты на высший государственный пост не могут присутствовать на дебатах по болезни или из-за служебной занятости. В дебатах на региональных телеканалах закон разрешает участвовать доверенным лицам кандидатов без ограничений.

Все программы на теле- и радиоканалах должны выходить в рабочие дни в рейтинговое время и не прерываться рекламой.

Кандидаты и партии не вправе использовать эфирное время для призывов голосовать против других кандидатов, описания возможных негативных последствий их избрания, распространения о них информации, способствующей созданию отрицательного отношения у избирателей.