Институт доверенных лиц на президентских выборах в России

В России 27 декабря начинается период сдачи подписей и регистрации кандидатов на пост президента на выборах 2024 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 декабря 2023 года начинается период сдачи подписей и регистрации кандидатов на пост президента РФ на выборах 2024 года. Кандидаты могут назначить своих доверенных лиц, которые вправе вести агитационную деятельность в пользу кандидата, в некоторых случаях выступать от его имени и осуществлять иные действия, разрешенные законом о выборах президента России.

История института доверенных лиц

Должность российского президента была учреждена в 1991 году. Согласно первому закону о выборах президента РСФСР от 24 апреля 1991 года, кандидат был вправе иметь до 100 доверенных лиц. В их полномочия входили помощь кандидату в проведении избирательной кампании, ведение агитации в его пользу, представление интересов кандидата в отношениях с государственными и общественными органами, избирательными комиссиями. Доверенные лица должны были проходить регистрацию в Центральной избирательной комиссии по выборам президента РСФСР.

Законом о выборах президента РФ от 17 мая 1995 года число доверенных лиц кандидатов было увеличено до 200. После принятия нового закона о выборах президента РФ от 31 декабря 1999 года их число возросло до 600.

Статус и полномочия доверенных лиц

Согласно действующему закону о выборах президента РФ от 10 января 2003 года, кандидат в президенты может назначить до 600 доверенных лиц. Еще до 100 человек может назначить выдвинувшая кандидата политическая партия.

Доверенными лицами не могут быть кандидаты на выборах любого уровня, лица, занимающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Госслужащие могут стать доверенными лицами при условии освобождения от исполнения служебных обязанностей на время избирательной кампании. При этом работодатель обязан предоставить доверенному лицу по его просьбе неоплачиваемый отпуск.

Центральная избирательная комиссия РФ (Центризбирком, ЦИК) регистрирует доверенных лиц кандидатов и выдает им удостоверения.

Доверенные лица могут вести агитацию в пользу кандидата, участвовать в мероприятиях в его поддержку, заверять подписные листы, необходимые для регистрации кандидата, присутствовать на заседаниях избирательных комиссий и другое. В телевизионных дебатах на общероссийских каналах кандидаты обязаны участвовать лично, но "по вынуждающим к тому обстоятельствам" (болезнь, выполнение должностных обязанностей) их могут заменить доверенные лица. В эфире регионального телевидения доверенные лица кандидатов могут выступать самостоятельно. Кроме того, претенденты на президентский пост могут поручать своим доверенным лицам назначение членов территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Доверенные лица кандидатов также имеют право назначать наблюдателей в избирательные комиссии разного уровня.

Кандидат и политическая партия, его выдвинувшая, могут в любое время отозвать назначенных ими доверенных лиц, уведомив об этом Центризбирком.

Статистика с 2000 года

На досрочных президентских выборах 2000 года, в которых участвовали 11 кандидатов, ЦИК зарегистрировал 3 952 доверенных лица. Полностью использовали квоту в 600 доверенных лиц два кандидата: председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и лидер движения "Духовное наследие" Алексей Подберезкин. И.о. президента РФ Владимир Путин назначил 562 доверенных лица, лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 373. Наименьшее число доверенных лиц было у предпринимателя Умара Джабраилова - 49.

На выборах 2004 года ЦИК зарегистрировал 2 355 доверенных лиц семи кандидатов в президенты (позднее полномочия 425 доверенных лиц экс-спикера Госдумы РФ Ивана Рыбкина были прекращены в связи с аннулированием его регистрации в качестве кандидата в президенты). Наибольшее число назначил кандидат от ЛДПР Олег Малышкин (478), меньше всех доверенных лиц было у политика Ирины Хакамады (190). Действующий президент РФ Владимир Путин назначил 360 доверенных лиц.

В ходе президентской кампании 2008 года Центризбирком зарегистрировал 958 доверенных лиц четырех кандидатов на пост президента РФ, еще 121 доверенное лицо было назначено партиями. Больше всех их было у лидера КПРФ Геннадия Зюганова (595). Первый заместитель председателя правительства РФ, кандидат от партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе выборов не назначил ни одного доверенного лица.

На президентских выборах 2012 года ЦИК зарегистрировал 2 149 доверенных лиц пяти кандидатов, еще 149 человек были назначены партиями. Наибольшее число доверенных лиц было у кандидата от "Единой России", премьер-министра РФ Владимира Путина (548). Меньше всего - 265 - у Сергея Миронова, лидера "Справедливой России".

На выборах президента РФ 2018 года Центризбирком зарегистрировал 3 616 доверенных лиц восьми кандидатов. Еще 333 были назначены политическими партиями. Больше всех доверенных лиц - 600 - было у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, меньше всего - 122 - у телеведущей Ксении Собчак.

Доверенные лица Владимира Путина

В ходе избирательных кампаний Путин часто назначал своими доверенными лицами бизнесменов, спортсменов, деятелей культуры и шоу-бизнеса.

В 2000 году среди доверенных лиц Путина были глава "Газпрома" Рэм Вяхирев, директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин (кандидат в президенты 2018 года от КПРФ), замминистра РФ по налогам и сборам Виктор Зубков (премьер-министр в 2007-2008 годах), депутат заксобрания Санкт-Петербурга Сергей Миронов (ныне лидер партии "Справедливая Россия - За правду"), бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, а после его смерти в феврале 2000 года - вдова Собчака Людмила Нарусова.

В 2004 году в числе доверенных лиц Путина были гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, глава пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев, актеры Михаил Боярский и Александр Балуев, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Вербицкая, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, ректор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Ролдугин, гимнастка Светлана Хоркина и другие.

В 2012 году доверенными лицами Путина стали ректор МИСиС Дмитрий Ливанов (министр образования и науки РФ в 2012-2016 годах), профессор МГИМО Владимир Мединский (министр культуры в 2012-2020 годах), телеведущий Леонид Якубович, футболисты Андрей Аршавин и Александр Кержаков, певица Надежда Бабкина, кинорежиссеры Федор Бондарчук и Никита Михалков, певец Стас Михайлов, актер Михаил Боярский, цирковые артисты Аскольд и Эдгард Запашные и другие.

В 2018 году среди доверенных лиц Путина были ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, главный редактор RT Маргарита Симоньян, директор Большого театра Владимир Урин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, главред "Московского комсомольца" Павел Гусев, певица Лариса Долина, пианист Денис Мацуев, певец Лев Лещенко, кинорежиссер Никита Михалков, хоккеист Александр Овечкин, актер эстрады Евгений Петросян и другие.