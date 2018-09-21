Процедура организации второго тура выборов главы Республики Хакасия

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 сентября 2018 года действующий глава Хакасии Виктор Зимин подал в избирком республики заявление о снятии своей кандидатуры со второго тура выборов "по состоянию здоровья". В первом туре 9 сентября он уступил первому секретарю Хакасского регионального отделения КПРФ Валентину Коновалову (44,81%), набрав 32,42%. Повторное голосование должно было состояться 23 сентября. После снятия Зиминым своей кандидатуры второй тур может быть назначен через две недели, 7 октября.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о правилах организации повторного голосования в Республике Хакасия.

Кто может участвовать во втором туре

Согласно закону "О выборах главы Республики Хакасия - председателя правительства Республики Хакасия" от 28 июня 2012 года, в повторном голосовании на выборах главы региона принимают участие два кандидата, получившие наибольшее число голосов избирателей в первом туре. При этом каждый из них должен дать свое письменное согласие на участие в повторных выборах. Второй тур проводится через 14 дней со дня основных выборов.

Если один из двух кандидатов до проведения голосования откажется от участия в выборах, его место по решению избиркома передается следующему по числу полученных в первом туре голосов претенденту. Он также должен предоставить свое письменное согласие на участие в выборах. Такое заявление должно быть подано не позднее чем на второй день со дня выбытия кандидата, первоначально внесенного в избирательный бюллетень. В этом случае второй тур назначается на первое воскресенье по истечении 14 дней со дня подачи заявления выбывшего кандидата.

По итогам повторного голосования избранным на должность главы Республики Хакасия считается претендент, получивший при голосовании большее число голосов избирателей, чем его соперник.

Второй тур может проводиться по одной кандидатуре, если из зарегистрированных кандидатов останется только один претендент на высший должностной пост. Для избрания ему будет необходимо получить не менее 50% голосов избирателей.

Когда назначаются повторные выборы

Если на день проведения второго тура оба кандидата, внесенные в избирательный бюллетень, снимутся с выборов по собственному заявлению или по иным обстоятельствам, либо никто из них не будет избран, избирком республики назначит повторные выборы. Соответствующее постановление должно быть опубликовано в течение трех дней после принятия данного решения.

Если глава республики не будет избран, повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня основного голосования. При этом сроки избирательной кампании могут быть сокращены по решению республиканского избиркома (не более чем на одну треть).

До избрания и вступления в должность нового руководителя региона его обязанности будет исполнять лицо, назначенное президентом РФ.