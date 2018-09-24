История Всемирного конгресса русской прессы

ТАСС-ДОСЬЕ. С 24 по 27 сентября в Нью-Йорке при содействии информационного агентства России ТАСС и Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) состоится 20-й Всемирный конгресс русской прессы. В его работе примут участие издатели и главные редакторы, представляющие около 400 русскоязычных СМИ из 51 страны мира. Основными темами форума станут значение русской прессы в жизни диаспор и сохранение их культурной многонациональной общности и языковой идентичности.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о положении русского языка в мире и истории конгресса.

Русский язык за рубежом

В настоящее время около 300 млн человек по всему миру говорит на русском языке (четвертое место в мире), а понимают его - почти 350 млн. Русскоязычная диаспора, по разным оценкам, составляет от 25 до 30 млн человек, около 15-16 млн из них проживают в странах СНГ и Балтии. Русские газеты, журналы, издательства, радио, телевидение, сетевые ресурсы существуют в более чем 80 странах мира. Русский язык является официальным или рабочим языком множества авторитетных международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ВОЗ, а также ШОС и ОДКБ.

Всемирный конгресс русской прессы

Первый Всемирный конгресс русской прессы состоялся в июне 1999 года сразу в двух городах - в Москве и Сочи - под лозунгом "Думаем по-разному, говорим одинаково". С инициативой его проведения выступило агентство ИТАР-ТАСС, его организаторами стали правительство РФ, администрация президента и мэрия Москвы. Председателем оргкомитета Конгресса стал Виталий Игнатенко, генеральный директор агентства ИТАР-ТАСС в 1991-2012 годах. Финансирование мероприятия проходило за счет внебюджетных средств.

В работе форума приняли участие свыше 500 участников из 48 стран ближнего и дальнего зарубежья. С приветственной речью к делегатам обратился генеральный секретарь ООН Кофи Аннан (1997-2006). На пленарных заседаниях обсуждались проблемы и перспективы "новой России", русской прессы в России и мире, вопросы влияния русского культурного наследия, а также роль русских общин в общественно-политической жизни стран. Работу Конгресса освещали около 200 журналистов.

Участников Конгресса принял в Кремле президент РФ Борис Ельцин, который вручил благодарственные грамоты "За вклад в развитие русской прессы за рубежом" представителям зарубежных изданий ("Новое русское слово", Нью-Йорк, "Русская мысль", Париж, и "Бакинский рабочий", Баку).

С 2000 года Конгрессы были проведены в Нью-Йорке (США, 2000 год), в Киеве (Украина, дважды - в 2001 и 2011 годах), в Берлине (ФРГ, 2002 год), в Баку (Азербайджан, 2003 год), в Софии и Варне (Болгария, 2004 год), в Хельсинки и Стокгольме (Финляндия и Швеция, 2005 год), в Астане (Казахстан, 2006 год), в Париже (Франция, дважды - в 2007 и 2016 годах). На юбилейном десятом Конгрессе (июнь 2008 года, Москва, Казань, Санкт-Петербург) выступил президент РФ Дмитрий Медведев. Затем Конгрессы принимали Люцерн (Швейцария, 2009 год), Тель-Авив и Иерусалим (Израиль, 2010 год), Неаполь (Италия, 2012 год), Минск и Брест (Белоруссия, 2013 год), Шанхай (КНР, 2014 год), Москва (2015 год).

Прошлый, 19-й, Конгресс прошел в Минске с 11 по 15 июля 2017 года. Его девиз - "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации". В работе Конгресса приняли участие представители русскоязычных изданий из 52 стран мира. Основная тема - цифровая революция в СМИ и их развитие в условиях глобализации.

Всемирная ассоциация русской прессы

В ходе работы первого Конгресса была учреждена Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП). В настоящее время она является единственным международным объединением русскоязычных журналистов, издателей и руководителей печатных, электронных и иных СМИ, живущих и работающих за рубежом.

Учредителями ВАРП выступили агентство ИТАР-ТАСС, Российский институт прессы (Москва), американская и французская газеты "Новое русское слово" и "Русская мысль". Президентом ВАРП с 1999 года является Виталий Игнатенко. ВАРП объединяет более 3 тыс. печатных и электронных СМИ на русском языке, выходящих в 80 странах.

Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой

В сентябре 2014 года при ВАРП был создан Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой. Учредителями Фонда стали агентство ИТАР-ТАСС, "Российская газета", российское журналистское объединение "Медиасоюз", Союз журналистов Москвы, Российский институт прессы, Международная академия телевиденя и радио, а также российская Национальная ассоциация телерадиовещателей. Во главе попечительского совета Фонда встал председатель Государственной думы РФ шестого созыва Сергей Нарышкин. Первое заседание совета состоялось в Госдуме 25 декабря 2014 года.