ТАСС-ДОСЬЕ. 2-5 октября в рамках Российской энергетической недели пройдет VIII Петербургский международный газовый форум (ПМГФ).

ПМГФ - одна из основных конференций, на которой обсуждаются проблемы газовой отрасли в России. Проводится с 2011 года.

В мероприятиях форума принимают участие представители профильных министерств и ведомств, представители Госдумы, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, члены Международного газового союза, представители вузов и научно-исследовательских институтов. Кроме того, в рамках форума проводится выставка.

В 2015 году ПМГФ стал первым мероприятием, прошедшим в новом петербургском конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". С тех пор форум организуется на его площадке. В 2011-2014 годах местом его проведения был комплекс "Ленэкспо".

Руководитель форума - Денис Осадчий.

ПМГФ-2017

В 2017 году в ПМГФ приняли участие более 11,5 тыс. посетителей-специалистов и более 4,5 тыс. делегатов из 36 стран. В форуме участвовали глава "Газпрома" Алексей Миллер, генеральный директор немецкой энергетической компании Uniper Клаус Шефер, а также представители ряда крупнейших международных нефтегазовых компаний, таких как Shell (Нидерланды, Великобритания), Китайская национальная нефтегазовая корпорация, OMV (Австрия) и др.

В экспозиции площадью более 25 тыс. кв. м приняли участие 500 компаний из 14 стран мира. Мероприятие освещали более 300 журналистов российских и зарубежных СМИ.

Официальный сайт форума - http://gas-forum.ru/.