Биография Людмилы Алексеевой

ТАСС, 8 декабря. Правозащитница Людмила Алексеева ушла из жизни в Москве в субботу в возрасте 91 года.

Родилась 20 июля 1927 году в городе Евпатории Крымской АССР (РСФСР; ныне – Республика Крым, РФ). Отец – Михаил Львович Славинский, был работником Центрального союза потребительских обществ (Центросоюз). Мать – Валентина Афанасьевна Ефименко, кандидат физико-математических наук, преподавала в Московском высшем техническом училище (ныне – Московский государственный технический университет) им. Н. Э. Баумана.

Девичья фамилия – Славинская.

В 1950 году окончила исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в 1956 году - аспирантуру Московского экономико-статистического института (ныне в составе Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова) по специальности "история КПСС".

После окончания вуза Людмила Алексеева работала преподавателем истории в ремесленном училище в Москве, одновременно была внештатным лектором московского обкома Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).

В 1952 году вступила в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС), в 1968 году была исключена из ее рядов за участие в диссидентском движении.

С 1959 по 1968 год являлась научным редактором редакции археологии и этнографии издательства "Наука". Уволена с работы по политическим мотивам.

В 1966 году выступила в защиту писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, осужденных за публикацию своих книг за рубежом в обход советской цензуры. С этого же времени начала оказывать материальную помощь политическим заключенным и их семьям.

В 1967-1968 годах участвовала в петиционной кампании в поддержку преследуемых по политическим мотивам диссидентов Александра Гинзбурга, Юрия Галанскова и др.

В 1968-1972 годах была машинисткой первого в СССР правозащитного бюллетеня "Хроника текущих событий". Подрабатывала перепечаткой произведений, распространявшихся в самиздате ("Только один год" Светланы Аллилуевой, "Новый класс" Милована Джиласа, "В круге первом" Александра Солженицына и др.). С 1968 года неоднократно подвергалась обыскам и допросам со стороны советских спецслужб.

В 1970-1977 годах являлась сотрудником Института научной информации по общественным наукам Академии наук СССР.

В 1974 году Людмиле Алексеевой было объявлено предостережение по указу Президиума Верховного Совета СССР за "систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений".

В 1976 году стала одним из основателей правозащитной организации "Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР" (краткое название - Московская Хельсинкская группа, МХГ) вместе с Юрием Орловым, Еленой Боннэр, Петром Григоренко, Анатолием Щаранским и др. Группа была создана после подписания в Хельсинки в 1975 г. главами 35 стран, в том числе СССР, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Документ декларировал уважение прав человека и основных гражданских свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений. Свою задачу активисты МХГ видели в привлечении общественного внимания к нарушениям в СССР основных положений Хельсинкских соглашений. Людмила Алексеева была редактором и хранителем материалов МХГ, подписала первые 19 документов группы, ездила в Литву по делам преследуемых католических священников и др.

В 1977 году эмигрировала в США, где проживала до 1993 года. Вела программы на радиостанциях "Свобода" и "Голос Америки". Печаталась в русскоязычной эмигрантской периодике, а также в английской и американской прессе. Консультировала ряд правозащитных организаций.

С 1982 года является гражданкой США. С 1994 года также имеет российское гражданство.

С мая 1996 года по настоящее время являлась председателем региональной общественной организации "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений" (Московская Хельсинкская группа). Среди основных задач МХГ: сбор, обобщение и анализ информации о нарушениях прав человека и правовой обстановке и доведение этих сведений до руководителей государств, подписавших Хельсинкские соглашения 1975 года, пропаганда правозащитных идей, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ.

В 1998-2004 годах она занимала должность президента Международной Хельсинской федерации.

В 2002-2004 годах была членом Комиссии по правам человека при президенте РФ.

В 2004-2008 годах являлась сопредседателем Всероссийского гражданского конгресса "Россия за демократию, против диктатуры" вместе с Гарри Каспаровым, Георгием Сатаровым и Александром Аузаном.

С ноября 2004 года по июнь 2012 года являлась членом Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека (с февраля 2011 года - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека). 22 июня 2012 года объявила о выходе из Совета из-за несогласия с новой процедурой его формирования. По мнению Людмилы Алексеевой, избрание членов Совета посредством интернет-голосования было "направлено на уничтожение совета как действующей правозащитной организации".

В 2009-2010 годах совместно с лидером оппозиционной партии "Другая Россия" Эдуардом Лимоновым организовывала на Триумфальной площади Москвы несанкционированные акции в защиту 31-й статьи конституции РФ (о свободе собраний). 31 октября 2010 г. провела на Триумфальной площади собственный митинг, согласованный с московскими властями, за что была обвинена представителями "Другой России" в "предательстве общей борьбы".

С октября 2011 года являлась членом Общественного совета при Министерстве внутренних дел РФ.

В апреле 2014 года принимала участие в конгрессе "Украина - Россия: диалог", участники которого заявили о поддержке "территориальной целостности Украины в ее конституционных границах" и ее "европейского выбора". В сентябре 2014 года подписала заявление с требованием "вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистам на юго-востоке Украины".

26 мая 2015 года указом президента РФ Владимира Путина Людмила Алексеева вновь была включена в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Награды и премии

Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2017 года. (указ от 10 декабря 2017 года).

Отмечена благодарностью президента РФ (2008).

Награждена орденами Почетного легиона (Франция, 2007), "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" (2009), Великого князя Литовского Гядиминаса (Литва, 2008), имеет орден "Крест Марьямаа" III класса (Эстония, 2012).

Лауреат премий Улофа Пальме (Швеция, 2004), "Премии демократии" Национального фонда поддержки демократии (США, 2004), "Человек года — 5765" Федерации еврейских общин России в номинации "Правозащитная деятельность" (2005), "За свободу мысли" им. Андрея Сахарова (Европарламент, 2009), премии им. Вацлава Гавела в области прав человека (ПАСЕ, 2015).

Автор книг "История инакомыслия в СССР. Новейший период" (1984, США; первое издание в РФ – 1992 год), "Поколение оттепели" (в соавторстве с Полом Гольдбергом; первое издание на англ. яз. – 1990 г., на русск. яз. – 2006 г.).

Личная жизнь

Дважды была замужем. Первый супруг - Валентин Алексеев, преподаватель Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского. Второй муж - Николай Вильямс (1926-2006), участник диссидентского движения, политзаключенный, преподаватель математики в Институте тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова

Имела двух сыновей от первого брака: Сергея и Михаила.