История музыкальной премии Grammy

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоится 61-я церемония вручения американской музыкальной премии Grammy, одной из самых престижных в индустрии музыки.

История

Идея учреждения премии была предложена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США (Recording Industry Association of America, RIAA) в середине 1950-х годов, когда начался отбор кандидатов от индустрии звукозаписи, которые могли бы претендовать на звезду на "Аллее славы" в Голливуде. В 1957 году для присуждения будущей награды была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи (National Academy of Recording Arts and Sciences, NARAS; или Академия звукозаписи, The Recording Academy). В 1958 году эта организация учредила премию, получившую название Grammy (от слова "граммофон"). Приз представляет собой маленький позолоченный граммофон.

Первая церемония вручения Grammy состоялась 4 мая 1959 года, она проходила одновременно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Награды присуждались более чем в 20 номинациях за музыкальные достижения 1958 года. В числе первых обладателей приза - Элла Фицджеральд, Доменико Модуньо, Фрэнк Синатра (последний был награжден за лучшую обложку альбома).

Награды за 1959 год были вручены в ноябре того же года. С 1961 года премии присуждаются за год, предшествующий церемонии.

В разное время церемонии проходили в различных городах США: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго (штат Иллинойс) и Нашвилле (штат Теннесси). С 2004 по 2017 годы постоянным местом проведения мероприятия был многофункциональный комплекс Staples Center в Лос-Анджелесе. В 2018 году церемония награждения прошла в комплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Номинации

В связи с разнообразием музыкальных жанров премия имеет большое количество номинаций. Их список неоднократно менялся. В 2019 году награды будут вручаться в 84 номинациях. Главных из них четыре - "альбом года", "запись года" (вручается за отдельную композицию ее исполнителю), "песня года" (вручается автору или авторам композиции) и "лучший новый исполнитель". Остальные номинации распределяются по отдельным музыкальным жанрам. Помимо этого, вручаются премии специалистам в области звукозаписи, а также награды за художественное оформление альбомов, видеоклипы и музыкальные фильмы и другое. Существуют несколько почетных премий, вручаемых за вклад в индустрию музыки, например, "За жизненные достижения" и "Легенда".

Для вручения большей части призов проводится отдельная церемония, которая не транслируется телевидением. В телеверсию попадает только объявление лауреатов в четырех ключевых категориях, а также в отдельных номинациях, относящихся к наиболее популярным жанрам (поп, рок, рэп, кантри и другие).

Выбор победителей

На получение премии могут претендовать только записи, выдвинутые членами Академии звукозаписи (ими могут являться как звукозаписывающие компании, так и артисты). Ограничений по национальности номинантов нет. На первом этапе все поданные заявки оценивает специальная комиссия, которая определяет, в какой из конкурсных категорий может рассматриваться та или иная работа. Далее проводится первый тур тайного голосования, в ходе которого члены Академии делают свой выбор. Все они могут голосовать в четырех ключевых номинациях, а также в девяти других категориях по своему выбору. По итогам первого тура определяются списки финалистов (обычно по пять в каждой категории). Второй тур голосования проходит по той же схеме, что и первый, за исключением того, что академики могут выбирать только из пяти финалистов. Результаты голосования держатся в тайне до торжественной церемонии награждения. В рамках 60-й премии Grammy впервые была применена система онлайн-голосования. Ранее использовались бумажные бюллетени. Право голоса при выборе обладателей награды имеют более 13 тыс. членов Академии звукозаписи.

Рекордсмены

Обладателем наибольшего количества призов Grammy является венгерский и британский дирижер Георг Шолти (31 награда). Рекордсменка среди женщин - американская скрипачка и певица Элисон Краусс (27). Ирландской рок-группе U2 принадлежит рекорд среди музыкальных коллективов - 22 награды. Лишь трем музыкантам в истории премии удавалось победить в престижной номинации "Альбом года" с тремя разными записями - это Фрэнк Синатра, Стиви Уандер и Пол Саймон. За всю историю только два исполнителя получали награды во всех четырех ключевых категориях - американец Кристофер Кросс (все - в 1981 году) и британка Адель ("Лучший новый исполнитель" в 2009 году, остальные - в 2012 году). Рекорд по количеству Grammy в отдельно взятый год (восемь) делят Майкл Джексон (1984) и американская группа Santana (2000).

Лауреаты из СССР и России

Отечественные музыканты неоднократно получали Grammy, в основном в номинациях, связанных с классической музыкой. Первым советским исполнителем, удостоенным этой награды, стал пианист Святослав Рихтер (1961, категория "Лучшее сольное классическое исполнение"). Рекордсменом среди советских и российских музыкантов по числу наград в конкурсных номинациях является дирижер и виолончелист Мстислав Ростропович, он получал Grammy пять раз. В 2003 году премию в категории "Альбом для детей в разговорном жанре" получил бывший президент СССР Михаил Горбачев, который вместе с экс-президентом США Биллом Клинтоном и итальянской актрисой Софи Лорен записал для детей музыкальную сказку Сергея Прокофьева "Петя и Волк".

Grammy - 2018

"Альбомом года" был признан 24K Magic американского певца Бруно Марса, "Записью года" - его же одноименная композиция. "Песней года" стала That's What I Like, авторы которой - Бруно Марс, Филип Лоуренс, Кристофер Броди Браун, Джеймс Фонтлерой, Рэй Чарльз Маккулох, Джереми Ривз, Рэй Ромулус и Джонатан Йип. "Лучшим новым исполнителем" была признана канадская певица Алессия Кара. Российский пианист Даниил Трифонов получил премию в номинации "Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение". Награду ему принес цикл Ференца Листа "Трансцендентные этюды", записанный и изданный в виде альбома.

Grammy - 2019

Список номинантов был опубликован 7 декабря 2018 года на официальном сайте премии. Для 61-й Grammy число номинантов в основных категориях впервые было увеличено с пяти до восьми. Лидером по числу номинаций стал американский рэп-исполнитель Кендрик Ламар (8).

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, ушедший из жизни в ноябре 2017 года, а также дирижер Константин Орбелян номинированы на Grammy в категории "Лучшая запись оперного произведения" за исполнение оперы Верди "Риголетто". В числе номинантов в категории "Лучшее хоровое выступление" названы два российских дирижера. Один из них - регент мужского хора Подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры Владимир Горбик - за исполнение произведения "Чесноков: Научи мя оправданием твоим" мужским хором Российско-американского музыкального института Патриарха Тихона с участием солистов Михаила Давыдова и Владимира Красова. Второй - Марис Янсонс - за исполнение произведения "Колокола" Сергея Рахманинова симфоническим оркестром и хором Баварского радио с участием солистов Олега Долгова, Алексея Маркова и Татьяны Павловской.