Жизнь после ареста. Как сложилась судьба участников ГКЧП после "августовского путча"

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 февраля 2019 года исполняется 25 лет со дня принятия Государственной думой РФ I созыва постановления "Об объявлении политической и экономической амнистии". Согласно этому решению от уголовной ответственности были освобождены участники Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) СССР, пытавшиеся в августе 1991 года отстранить от власти президента Советского Союза Михаила Горбачева. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о судьбах членов ГКЧП после августа 1991 года.

Состав ГКЧП

В состав ГКЧП входили восемь человек. Главой комитета являлся вице-президент СССР Геннадий Янаев, возложивший на себя с 19 августа 1991 года полномочия президента Советского Союза. Также членами ГКЧП были премьер-министр СССР Валентин Павлов, министры обороны и внутренних дел СССР Дмитрий Язов и Борис Пуго, председатель союзного Комитета государственной безопасности (КГБ) Владимир Крючков, первый заместитель председателя Совета обороны СССР Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков.

Аресты участников ГКЧП

21 августа 1991 года генеральный прокурор РСФСР Валентин Степанков дал санкцию на арест всех членов ГКЧП. 22 августа президиум Верховного Совета СССР дал разрешение на заключение под стражу Олега Бакланова и Василия Стародубцева, которые являлись народными депутатами Советского Союза. В тот же день были арестованы Геннадий Янаев, Владимир Крючков, Дмитрий Язов и Александр Тизяков. Глава МВД Борис Пуго покончил жизнь самоубийством. 23 августа были задержаны Валентин Павлов, Олег Бакланов и Василий Стародубцев. Все они были помещены в следственный изолятор (СИЗО) "Матросская Тишина" в Москве. Членам Госкомитета были предъявлены обвинения по пункту "а" ст. 64 Уголовного кодекса РСФСР ("Измена Родине с целью захвата власти").

Освобождение из-под ареста

6 июня 1992 года по состоянию здоровья из СИЗО был освобожден Василий Стародубцев. 26 января 1993 года на свободу под подписку о невыезде вышли остальные члены ГКЧП. 23 февраля 1994 года все они были амнистированы Государственной думой РФ I созыва. 6 мая 1994 года на основании постановления нижней палаты парламента "Об объявлении политической и экономической амнистии" уголовное дело в отношении членов ГКЧП было прекращено.

Геннадий Янаев

4 сентября 1991 года был снят c поста вице-президента СССР на V внеочередном Съезде народных депутатов СССР. После освобождения из СИЗО принимал участие в съездах и общественных мероприятиях КПРФ. Являлся консультантом Комитета ветеранов и инвалидов государственной службы "Родина и честь", также возглавлял Фонд помощи детям - инвалидам с детства. В 2002-2010 годы занимал должность заведующего кафедрой отечественной истории и международных отношений Российской международной академии туризма. Скончался 24 сентября 2010 года в Москве, был похоронен на Троекуровском кладбище столицы.

Валентин Павлов

Был уволен с поста премьера СССР указом президента СССР Михаила Горбачева от 22 августа 1991 года (28 августа это решение одобрил Верховный Совет СССР). В 1993 году, находясь в СИЗО "Матросская Тишина", написал книгу "Август изнутри: Горбачев-путч". В 1994 году возглавлял собственную консалтинговую компанию "Доверие". В 1994-1995 годах занимал пост президента Часпромбанка, в 1996-1997 годах был главным финансовым советником президента Промстройбанка Якова Дубенецкого. С 1998 года работал вице-президентом американской фирмы "Вusiness Мanagement Systems" (специализировалась в области компьютерных технологий). В конце 1990-х годов являлся вице-президентом Вольного экономического общества России, возглавлял Институт исследований и содействия развитию регионов и отраслей при Международном союзе экономистов, был вице-президентом Международной академии менеджмента и председателем ее ученого совета. В 2002 году перенес инфаркт. Скончался 30 марта 2003 года после обширного инсульта, похоронен в Москве на Пятницком кладбище.

Дмитрий Язов

22 августа 1991 года указом Михаила Горбачева был освобожден от должности министра обороны Советского Союза (28 августа решение одобрено Верховным Советом СССР). В течение полутора лет не получал пенсии (оформлена в 1993 году), его сын был отчислен из Академии Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ. 7 февраля 1994 года указом президента РФ Бориса Ельцина Дмитрий Язов был уволен с военной службы. С 1998 года занимал должность главного военного советника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, также был главным советником-консультантом начальника Академии Генштаба ВС РФ. В 1999 году написал воспоминания "Удары судьбы: воспоминания солдата и маршала". После воссоздания в 2008 году Службы генеральных инспекторов Минобороны РФ был ее ведущим аналитиком (генеральным инспектором). Также возглавлял фонд "Офицерское братство" Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (создан в сентябре 2001 года), общественную организацию "Комитет памяти Маршала Жукова". Живет в Москве.

Владимир Крючков

22 августа 1991 года указом президента СССР Михаила Горбачева освобожден от должности председателя КГБ СССР. 4 октября 1994 года уволен из органов госбезопасности на пенсию. С середины 1990-х годов - член совета директоров акционерного общества (АО) "Регион", входящего в холдинг Владимира Евтушенкова АФК "Система". По данным СМИ, компания являлась информационно-аналитическим центром в рамках холдинга. Также в 1990-2000-х годах был советником Экспериментального творческого центра российского политолога Сергея Кургиняна. В 1996 году написал двухтомные мемуары "Личное дело". С 1997 года входил в оргкомитет Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки, созданного генерал-лейтенантом, депутатом Госдумы РФ II созыва Львом Рохлиным. СМИ также сообщали, что в 1998-1999 годах Владимир Крючков был советником директора ФСБ России Владимира Путина, однако эта информация официально не подтверждена. 7 мая 2000 года был приглашен на инаугурацию президента РФ Владимира Путина. Скончался 23 ноября 2007 года в Москве, похоронен на Троекуровском кладбище.

Олег Бакланов

С 1994 года входил в руководящие органы партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина. В 2004-2007 годах, когда Бабурин был вице-спикером Думы, Олег Бакланов занимал пост его советника. Также работал советником президента акционерного коммерческого банка "Мир". Возглавлял региональную общественную организацию "Общество дружбы и сотрудничества народов России и Украины". В 2004 году, во время президентских выборов на Украине, выступал в поддержку Виктора Януковича. С 2005 года - председатель совета директоров ОАО "Корпорация "Рособщемаш" (осуществляет работы по техническому и авторскому надзору в ракетно-космической отрасли). Также возглавляет правление Международного союза общественных объединений дружбы и сотрудничества со странами СНГ "Киевская Русь". Живет в Москве. В 2012 году издал книгу воспоминаний и дневников "Космос - моя судьба. Записки из "Матросской Тишины".

Василий Стародубцев

После освобождения из СИЗО вернулся к работе председателя аграрно-промышленного комплекса "Новомосковское" и колхоза им. В. И. Ленина (Тульская область), которыми руководил до ареста. В феврале 1993 года стал соучредителем Аграрной партии России (АПР), позднее входил в ее руководящие органы. 12 декабря 1993 года избран депутатом Совета Федерации РФ I созыва, входил в состав комитета по аграрной политике. В июне 1994 года распоряжением правительства был включен в коллегию Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ. 22 января 1995 года стал членом ЦК КПРФ. В декабре 1995 года на выборах в Госдуму II созыва входил в первую тройку федерального списка АПР, в Думу не прошел (партия не преодолела 5%-ный барьер). 23 марта 1997 года был избран губернатором Тульской области (62,82% голосов), переизбран в 2001 году. Занимал этот пост до 29 апреля 2005 года. В 2007-2011 годы - депутат Государственной думы РФ V созыва. Был избран по списку КПРФ от Тульской области, являлся членом думского комитета по аграрным вопросам. В разное время также возглавлял общественные организации сельхозпроизводителей: Аграрный и Агропромышленный союзы России, Крестьянский союз СНГ. 4 декабря 2011 года вновь был избран в нижнюю палату парламента по списку КПРФ. 30 декабря того же года скоропостижно скончался в г. Новомосковске. Похоронен в селе Спасское Новомосковского района Тульской области.

Александр Тизяков

В декабре 1995 года на выборах в Госдуму II созыва баллотировался от избирательного блока "Союз патриотов" (в него входили Русский национальный собор Александра Стерлигова и Всероссийское офицерское собрание Владислава Ачалова). Блок не преодолел 5%-ный барьер и в Думу не прошел. В 2003 году Тизяков участвовал в думских выборах по списку КПРФ, в составе Уральской региональной группы. При распределении депутатских мандатов в Госдуму не прошел. Также занимался предпринимательской деятельностью. По данным "Спарк-Интерфакс", являлся соучредителем ряда фирм в Свердловской области: ООО "Антал" (оптовая торговля промышленным оборудованием), ООО "Страховая компания "Северная казна", ООО "Видикон" (производство ДСП) и др. В 2010-х годах являлся совладельцем (45%) ООО "Наука 93". Основным видом ее деятельности указана "сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества". Проживал в Екатеринбурге. Являлся членом КПРФ, был председателем екатеринбургского регионального общественного движения "В поддержку армии и оборонной мощи РФ". Скончался 25 января 2019 года.