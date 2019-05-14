История первых визитов госсекретарей США в Россию

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 мая в ходе рабочего визита в Россию госсекретарь США Майкл Помпео проведет в Сочи переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и будет принят президентом Владимиром Путиным. Для Помпео это первый визит в Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства. С 1992 года в США сменилось девять госсекретарей. Как правило, они посещали нашу страну в течение нескольких месяцев после назначения. Только Колин Пауэлл и Хиллари Клинтон совершили визиты в РФ почти через год после вступления в должность. Майкл Помпео приезжает в РФ спустя 381 день после назначения на пост 26 апреля 2018 года.

Джеймс Бейкер (1989-1992; администрация Джорджа Буша - старшего)

Первым госсекретарем США, посетившим Российскую Федерацию после распада Советского Союза, был Джеймс Бейкер (вступил в должность 20 января 1989 года). Он приехал в Москву 28 января 1992 года - через 51 день после прекращения существования СССР. Поводом к визиту стала международная встреча в Москве по организации многосторонних переговоров по Ближнему Востоку под сопредседательством России и США (28-29 января). В ходе визита госсекретарь провел переговоры с главой МИД РФ Андреем Козыревым и президентом Борисом Ельциным. На них обсуждались вопросы, касающиеся развития ситуации в России, ход экономических реформ, проблемы ядерной безопасности. Накануне переговоров с Бейкером президент РФ сделал заявление о решении "поменять военную доктрину, не считать Соединенные Штаты потенциальным противником и отвести системы наведения баллистических ракет со всех городов Соединенных Штатов". На переговорах была достигнута договоренность продолжить обсуждение технических вопросов, связанных с реализацией этого решения, 1 февраля в Кэмп-Дэвиде на первой встрече президентов РФ и США Бориса Ельцина и Джорджа Буша - старшего (в ходе этого саммита была подписана декларация, положившая конец холодной войне).

Лоуренс Иглбергер (1992-1993; администрация Джорджа Буша - старшего)

Лоуренс Иглбергер прибыл в Россию с визитом 2 января 1993 года, через 25 дней после вступления в должность 8 декабря 1992 года. Госсекретарь принимал участие в переговорах Бориса Ельцина и Джорджа Буша - старшего и присутствовал при подписании российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2), окончательную редакцию которого главам внешнеполитических ведомств удалось согласовать в декабре 1992 года на переговорах в Женеве.

Уоррен Кристофер (1993-1997; администрация Билла Клинтона)

Уоррен Кристофер первый визит в Россию совершил 4-5 мая 1993 года, через 104 дня после вступления в должность 20 января 1993 года. Он был принят президентом Борисом Ельциным и провел переговоры с министром иностранных дел России Андреем Козыревым. Основной темой переговоров стал межэтнический конфликт на территории Боснии и Герцеговины (БиГ). В частности, обсуждался план его мирного урегулирования ("план Вэнса - Оуэна", предложен в январе 1993 года), который поддержали боснийцы и хорваты, но отклонили сербы. По итогам встречи российская сторона впервые заявила, что не будет настаивать на исключительно политическом разрешении конфликта и выразила готовность выделить военные формирования для участия в миротворческой операции ООН в БиГ. 10 апреля 1994 года самолеты НАТО нанесли первые бомбовые удары по позициям сербов в БиГ.

Мадлен Олбрайт (1997-2001; администрация Билла Клинтона)

Мадлен Олбрайт, сторонница курса усиления роли США в НАТО и расширения альянса, вступила в должность 23 января 1997 года. Через 28 дней, в ходе турне по европейским странам, она впервые посетила Россию (20-21 февраля 1997 года). Госсекретарь встретилась в Москве с президентом Борисом Ельциным, премьер-министром Виктором Черномырдиным и главой МИД Евгением Примаковым. Одной из главных тем переговоров стало предстоящее расширение НАТО. В этот период в организацию готовились вступить бывшие страны - участницы Организации Варшавского договора Венгрия, Чехия и Польша, что вызывало крайнюю озабоченность у российских властей. Олбрайт стремилась убедить российское руководство, что "расширение НАТО - это нечто положительное". Одним из результатов этих переговоров стала разработка Основополагающего акта, подписанного сторонами в мае 1997 года. В нем Россия и НАТО подтвердили, что "не рассматривают друг друга как противников" и создают "механизм для консультаций, координации и совместных действий". Несмотря на возражения российской стороны, первое после распада СССР расширение НАТО произошло в 1999 году.

Колин Пауэлл (2001-2005; администрация Джорджа Буша - младшего)

Колин Пауэлл занял пост 20 января 2001 года. Свой первый визит в Москву в качестве госсекретаря США совершил 9-10 декабря 2001 года, через 323 дня после вступления в должность. Его встреча с главой МИД РФ Игорем Ивановым произошла на фоне начатой американцами войны с терроризмом после событий 11 сентября 2001 года и военной операции США в Афганистане (началась в октябре 2001 года). В этой связи темами переговоров стали вопросы антитеррористического сотрудничества России и США, ход военной операции США в Афганистане и проблемы транспортировки американской военной техники через территорию России. Кроме того, на переговорах поднимались вопросы достижения российско-американских договоренностей по вопросам стратегических наступательных вооружений (договор СНП был заключен в мае 2002 года). Обсуждалась и судьба договора о противоракетной обороне 1972 года. Российская сторона подчеркивала, что этот документ является "ключевым элементом обеспечения стратегической стабильности". Госсекретарь заявил, что он ограничивает возможности США для исследовательских и испытательных работ, поэтому может стать вопрос о том, чтобы избавиться от этих ограничений (уже в 2002 году США вышли из этого документа). Пауэлл и Иванов также обсудили перспективы отмены поправки Джексона - Вэника (к закону о торговле 1974 года, увязывала торговые отношения между США и СССР с вопросом о свободной эмиграции) и вступление России во Всемирную торговую организацию (вступила только в июле 2012 года). 10 декабря Колин Пауэлл был принят президентом Владимиром Путиным.

Кондолиза Райс (2005-2009; администрация Джорджа Буша - младшего)

Кондолиза Райс была утверждена в должности 26 января 2005 года, первый визит в Россию она совершила спустя 83 дня - 19 апреля 2005 года. В Москве Райс провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию в Киргизии после "тюльпановой революции" в феврале - марте 2005 года (привела к свержению президента Аскара Акаева), поставки оружия России Венесуэле (правительство страны планировало закупить у России 100 тыс. автоматов и около 40 вертолетов, что вызывало неодобрение американской администрации). Также Кондолиза Райс согласовала дату визита президента США Джорджа Буша - младшего в Россию (9 мая он участвовал в праздновании 60-й годовщины Дня Победы).

Хиллари Клинтон (2009-2013; администрация Барака Обамы)

Хиллари Клинтон впервые приехала в Россию в должности госсекретаря 13 октября 2009 года, на 265-й день после своего назначения (заняла пост 21 января 2009 года). Ее визит проходил на фоне "перезагрузки" отношений, инициатором которой выступил президент США Барак Обама. Среди вопросов, обсуждаемых в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, - создание новой системы противоракетной обороны, которая включала развертывание элементов американской ПРО в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. Ранее Москва неоднократно настаивала на получении гарантий ненаправленности системы ПРО против России. Хиллари Клинтон заявила, что США намерены учитывать позицию РФ, но юридически обязывающего договора по ПРО с Россией Вашингтон заключать не планирует. Кроме того, министры обсудили новый американо-российский договор СНВ-3 (подписан в апреле 2010 года). Хиллари Клинтон принял президент Дмитрий Медведев.

Джон Керри (2013-2017; администрация Барака Обамы)

Джон Керри, утвержденный на пост 1 февраля 2013 года, совершил первый визит в Россию 7-8 мая 2013 года, через 95 дней после вступления в должность. Джон Керри и Сергей Лавров обсуждали вопросы утилизации российских ядерных боеприпасов и химического оружия после завершения действия программы Нанна - Лугара (с июня 2013 года переданы в ведение Многосторонней ядерно-экологической программы), ситуацию в Сирии, Иране (развитие иранской ядерной программы), КНДР (корейская ядерная программа) и Афганистане (последствия американской операции). Одним из главных итогов визита стало решение созвать международную конференцию по Сирии в связи с провалом попыток добиться мирного урегулирования конфликта между сирийской оппозицией и правительством Башара Асада (новый этап переговоров состоялся в Женеве 22 января 2014 года и получил название "Женева-2"). По итогам переговоров, госсекретарь отметил, что "внешнеполитические вопросы, стоящие перед РФ и США, требуют такого же уровня сотрудничества, как во времена Второй мировой войны". В ходе визита Джон Керри возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. До этого госсекретари США не участвовали в подобного рода церемониях (лишь однажды, после окончания официальной части визита в СССР в апреле 1988 года, госсекретарь США Джордж Шульц возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парке Вечной Славы в Киеве, почтив память погибших в борьбе с фашизмом). В ходе визита Джон Керри был принят президентом РФ Владимиром Путиным.

Рекс Тиллерсон (2017-2018; администрация Дональда Трампа)

Рекс Тиллерсон, утвержденный на пост 1 февраля 2017 года, посетил Москву 12 апреля 2017 года - на 70-й день после вступления в должность. Визит проходил на фоне ухудшения американо-российских отношений, которое произошло еще при президенте Бараке Обаме (Дональд Трамп сменил его 20 января 2017 года). Причиной стал разразившийся в США скандал вокруг приписываемого России вмешательства в избирательную кампанию 2016 года. В итоге из страны были высланы 35 российских дипломатов и был наложен арест на объекты российской дипсобственности. Дальнейшее ухудшение двусторонних отношений произошло после применения химоружия в сирийской провинции Идлиб 4 апреля 2017 года. Это событие в корне изменило позицию США по Сирии (еще 30 марта Трамп заявлял, что смещение Асада не является приоритетной задачей политики США в Сирии), и 9 апреля американцы нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрет. Известно, что перед прибытием в Москву Тиллерсон призвал Россию сделать выбор между отношениями с США и поддержкой президента Сирии Башара Асада. Переговоры глав внешнеполитических ведомств проходили в закрытом формате и длились пять часов. "Мы зафиксировали то, что нынешний этап не самый спокойный, есть многочисленные проблемы, которые были оставлены как мины замедленного действия предыдущей администрацией", - заявил по их итогам глава МИД РФ Сергей Лавров. Госсекретарь США признал, что взаимодействие и степень доверия между США и Россией находятся на недопустимо низком уровне. Россия и США решили назначить спецпредставителей от МИД и Госдепа, чтобы проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран. После завершения переговоров Тиллерсон и Лавров были приняты президентом Путиным. Беседа продолжалась два часа.