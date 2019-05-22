Обрушение эскалатора, замыкание и подтопление. Крупнейшие аварии в московском метро

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 мая 2019 года в Московском метрополитене на совмещенном участке Солнцевской и Большой кольцевой линии произошла авария - остановились поезда между станциями "Хорошевская" и "Шелепиха". Потребовалась эвакуация более 1 тыс. пассажиров. По предварительным данным, причиной ЧП стала потеря напряжения на контактном рельсе. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о различных причинах аварий и ЧП в московском метро.

Неправильное техобслуживание эскалатора

17 февраля 1982 года на одном из эскалаторов станции "Авиамоторная" Калининской линии метро в результате излома ступени лестничное полотно стало двигаться вниз, быстро набирая скорость. Аварийный тормоз не остановил движения, около ста человек скатились вниз, заблокировав выходную площадку. В результате давки погибли восемь и пострадали 30 человек. Следствие установило, что с декабря 1981 года все четыре эскалатора серии ЭТ на станции эксплуатировались в аварийном режиме: обслуживание их тормозов велось по инструкции, относящейся к другому типу эскалаторов.

Использование некачественных материалов

20 октября 1983 года из-за аварийного состояния была закрыта для пассажиров станция "Ленинские горы" Кировско-Фрунзенской линии (ныне - Сокольническая). Она была открыта в 1959 году на нижнем ярусе Лужнецкого моста над Москвой-рекой. При проектировании и строительстве железобетонного моста были допущены грубые нарушения, использовались некачественные материалы. Из-за коррозии арматуры мост начал разрушаться. В течение трех лет поезда проезжали станцию без остановки, в 1986 году их пустили в обход по временным мостам. Заново станция, переименованная в "Воробьевы горы", была открыта 14 декабря 2002 года после полной реконструкции моста.

Ошибки при проектировании

31 декабря 1984 года, на следующий день после запуска движения на новом участке между станциями "Ленино" (ныне - "Царицыно") и "Кантемировская" Горьковско-Замоскворецкой линии (ныне - Замоскворецкая) произошел прорыв плывуна (насыщенного водой грунта) в тоннель. Ошибки при проектировании и строительстве участка привели к вымыванию грунта и проседанию тоннеля. Эксплуатацию участка пришлось закрыть до 9 февраля 1985 года. Несмотря на укрепление грунта и тоннелей, в 2001, 2003 и 2014 годах аварийный перегон повторно закрывали из-за протечек.

Короткое замыкание в электросистеме вагона

20 апреля 1987 года произошло возгорание в хвостовом вагоне поезда, следовавшего по перегону Горьковско-Замоскворецкой линии между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая". После остановки горящего состава на "Павелецкой" из него были эвакуированы пассажиры, никто из них не пострадал. Дежурная по станции была доставлена в больницу с симптомами отравления дымом. Пожар удалось ликвидировать в течение 40 минут. В результате сильно обгорели вагоны состава и облицовка фрагмента станционного зала. Причиной возгорания было короткое замыкание в электросистеме вагона. После ЧП на "Павелецкой" вагоны метро стали оснащать специально разработанной автоматической системой пожаротушения "Игла".

Сбои системы сигнализации

30 марта 1994 года на перегоне Серпуховско-Тимирязевской линии "Нагорная" - "Нахимовский проспект" двигавшийся из центра состав врезался во впереди идущий поезд. Пострадали 20 человек, девять из них были госпитализированы. Всего из аварийных составов были эвакуированы 2 тыс. 500 человек. Причиной ЧП стало несрабатывание автоматической системы сигнализации, предупреждающей машиниста о превышении скорости состава и приближении к светофору (АЛС-АРС). На следующий день на той же линии в поезд, стоявший на станции "Петровско-Разумовская", врезался шедший следом состав. В результате последний вагон сошел с рельсов, началось задымление. Пострадали три человека, движение на линии было остановлено на шесть часов. Авария также произошла из-за сбоя системы АЛС-АРС.

Засор коллектора

12 августа 1990 года после сильного ливня была подтоплена станция метро "Киевская". За полчаса на станцию попало более 10 тыс. куб. м воды. Был затоплен вестибюль со стороны кассового зала пригородных поездов Киевского вокзала, где уровень воды доходил до 1,5 м. Пути Филевской линии оказались залиты на расстоянии 150-300 м. Движение метропоездов на пострадавшем участке было прервано на несколько дней. Заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Гаев сообщил тогда корреспонденту ТАСС, что главной причиной нарушения работы станций метро стало засорение решеток канализационных коллекторов на площади Киевского вокзала.

Отвалившийся двигатель

1 января 2003 года на перегоне Люблинской линии (ныне - Люблинско-Дмитровская) между станциями "Волжская" и "Печатники" произошла авария электропоезда типа "Яуза". У четвертого вагона оторвался тяговый двигатель, закрепленный под днищем. В результате оказались повреждены двигатели трех последних вагонов поезда, несколько метров путевого полотна и контактного рельса. Пассажиров вывели на поверхность, жертв и пострадавших в результате инцидента не было. Движение на участке было прервано. Составы типа "Яуза" отстранили от работы для проверки подвагонного оборудования, позднее их эксплуатация возобновилась.

Строительная свая в тоннеле

19 марта 2006 года на перегоне между станциями "Войковская" и "Сокол" Замоскворецкой линии бетонная свая пробила свод тоннеля, задела кабину движущегося поезда, а затем провалилась внутрь одного из вагонов через крышу. Никто не пострадал. Движение было прервано до утра следующего дня. Выяснилось, что рабочие занимались установкой рекламного щита над тоннелем метро, не имея на то разрешительной документации. Хотя первая из забитых свай ушла глубоко под землю, они решили забить вслед за ней еще десять и остановились только когда поняли, что пробили тоннель метро. Похожие случаи произошли 7 мая 2002 года между станциями "Третьяковская" и "Марксисткая" Калининской линии (тоннель пробила буровая колонна) и 22 января 2014 года - между "Автозаводской" и "Коломенской" Замоскворецкой линии (в тоннель попала свая для опоры контактной сети железной дороги). В тех случаях машинисты успевали затормозить перед столкновением.

Дефект в новом вагоне

11 июня 2013 года на перегоне Серпуховско-Тимирязевской линии между станциями "Серпуховская" и "Тульская" произошло аварийное отключение электропитания. В результате было прекращено движение поездов от станции "Боровицкая" до "Нагорной". Два состава, в которых находились около 900 пассажиров, простояли в тоннеле почти 50 минут. 14 человек обратились за медицинской помощью, девять из них были госпитализированы. Причиной ЧП стал дефект нового вагона 2013 года постройки (по неофициальным данным, короткое замыкание было вызвано ошибкой, допущенной при монтаже электрооборудования). ОАО "Метровагонмаш", по вине которого произошел сбой, выплатило метрополитену 6 млн руб.

Крепление стрелочного перевода проволокой

15 июля 2014 года в тоннеле между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории российских метрополитенов. В районе путевой стрелки у строящегося съезда к новому пути Калининской линии сошли с рельсов и разрушились три передних вагона электропоезда модели 81-740/741 "Русич". На месте происшествия погибли 24 человека, 188 получили ранения. Причиной катастрофы стало самопроизвольный перевод недавно врезанной на перегоне стрелки. Она была зафиксирована, т. к. новый съезд еще не использовался, однако фиксацию провели неправильно - обычной проволокой. В момент проезда состава по стрелке проволока порвалась, в результате механизм перевелся, головной вагон на скорости около 70 км/ч ударился в стену камеры съездов. В 2015 году по делу о катастрофе к разным срокам заключения были приговорены ответственные за некачественную установку стрелочного перевода.