От Черчилля до Мэй. Как британские премьер-министры досрочно уходили в отставку

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 мая 2019 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии 7 июня. Она будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового партийного главы. Тереза Мэй потеряла поддержку членов своего кабинета из-за провала попыток провести через парламент соглашение с Евросоюзом о выходе королевства из состава сообщества.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о премьер-министрах, которые досрочно покидали должность в послевоенной истории королевства.

Уинстон Черчилль (премьер-министр от Консервативной партии в 1940-1945 и 1951-1955 годах)

5 апреля 1955 года Уинстон Черчилль, которому было 80 лет, покинул пост премьера по состоянию здоровья. В июне 1953 года он перенес инсульт, однако смог восстановиться и продолжить исполнение своих обязанностей. Тем не менее заболевание, а также возраст премьера стали поводом для членов кабинета настаивать на его досрочной отставке. В конце концов Черчилль согласился и вскоре окончательно ушел из политики.

Энтони Иден (1955-1957), консерватор

9 января 1957 года Энтони Иден подал в отставку из-за событий вокруг Суэцкого канала. В июле 1956 года египетский президент Гамаль Абдель Насер принял решение национализировать канал, акционерами которого были Великобритания и Франция. Это спровоцировало в октябре того же года британо-французско-израильскую операцию против Египта, инициированную в том числе Иденом. Вторжение вызвало негативную реакцию в мире, в Великобритании Энтони Иден был подвергнут резкой критике.

Гарольд Макмиллан (1957-1963), консерватор

18 октября 1963 года Гарольд Макмиллан принял решение оставить пост главы правительства. Официально причиной было названо состояние его здоровья - ранее у него был диагностирован рак простаты, однако к моменту отставки уже было установлено, что диагноз был поставлен ошибочно. По мнению историков, настоящим поводом стал скандал вокруг члена правительства Макмиллана - военного министра Джона Профьюмо. Весной 1963 года в СМИ появилась информация, что он встречался с танцовщицей Кристин Килер, которая также поддерживала отношения с работавшим в Лондоне советским разведчиком Евгением Ивановым. В связи с этим в печати было распространено предположение, что Килер могла передавать Иванову информацию, полученную от британского министра, в результате чего Профьюмо был вынужден подать в отставку.

Гарольд Вильсон (1964-1970; 1974-1976), Лейбористская партия

16 марта 1976 года Гарольд Вильсон подал в отставку. Многие связывают решение Вильсона с тяжелой экономической ситуацией, сложившейся в Великобритании из-за нефтяного кризиса 1973 года. Темпы инфляции в 1975 года достигли 25%, инвесторы начали выводить капиталы из страны. С другой стороны, у Вильсона к моменту отставки серьезно ухудшилось состояние здоровья (начали проявляться признаки болезни Альцгеймера, позже у него было обнаружено онкологическое заболевание). Покидая должность, Вильсон заявил, что "политики должны уходить вовремя".

Маргарет Тэтчер (1979-1990), консерватор

22 ноября 1990 года Маргарет Тэтчер сняла свою кандидатуру со второго тура выборов лидера правящей Консервативной партии и заявила о намерении покинуть пост главы правительства. Первый тур (20 ноября) она выиграла, однако победа оказалась неубедительной - ее поддержали 204 депутата, 152 - бывшего министра обороны Майкла Хезлтайна. По словам Маргарет Тэтчер, она "пришла к выводу, что единство партии укрепится, а ее перспективы на всеобщих выборах улучшатся", если она "даст возможность коллегам вступить в состязание за лидерство". По итогам второго тура (27 ноября) руководство в партии и автоматически должность премьер-министра Великобритании перешли к выигравшему партийные выборы Джону Мейджору.

По мнению экспертов, решение выйти из борьбы за лидерство в партии было принято на фоне ухудшившейся экономической ситуации в стране. К 1990 году политика Маргарет Тэтчер, ориентированная прежде всего на развитие частного предпринимательства и максимальную рыночную либерализацию, привела к росту социального неравенства. Введение в апреле 1990 года так называемого подушного налога (фиксированный налог для всех британцев в фонды местных органов власти, который ранее зависел от уровня доходов граждан) вызвало массовые акции протеста, а также стало одной из причин раскола в партии. Кроме того, в руководстве консерваторов усилились разногласия по вопросу европейской интеграции, которую Тэтчер не поддерживала.

Тони Блэр (1997-2007), лейборист

10 мая 2007 года Тони Блэр объявил, что 27 июня подаст королеве Елизавете II прошение об отставке с поста премьера. По оценке экспертов, поводом для такого решения стало снижение популярности премьера и Лейбористской партии. Согласно опросам, в мае 2007 года рейтинг лейбористов был рекордно низким - их поддерживали примерно 20% британцев. Это объяснялось в том числе участием Великобритании вместе с США и другими союзниками в военных действиях против Ирака (2003-2010). Кроме того, в 2006 году против ряда членов руководства партии были выдвинуты подозрения в причастности к коррупции.

Гордон Браун (2007-2010), лейборист

11 мая 2010 года Гордон Браун объявил об уходе с постов главы правительства. Решение было принято после выборов 6 мая, по итогам которых ни лейбористы, ни консерваторы не набрали абсолютного большинства для формирования однопартийного правительства. Отставка последовала после провала переговоров с "Либеральными демократами" о формировании правительства.

Дэвид Кэмерон (2010-2016), консерватор

24 июня 2016 года в телеобращении к нации Дэвид Кэмерон заявил, что покинет пост премьера. Это решение было принято после обнародования результатов референдума (23 июня) о выходе Великобритании из ЕС. Несмотря на то, что Кэмерон выступал за сохранение членства, почти 52% британцев высказались против него. Кэмерон пообещал, что сделает все, что в его силах как премьер-министр, "чтобы сбалансировать этот корабль в ближайшие недели и месяцы", но не думает, что будет правильно для него "быть капитаном этого корабля на пути к будущему месту назначения".