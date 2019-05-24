Должность главного сержанта. История звания в России и за рубежом

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 мая 2019 года пресс-служба Южного военного округа сообщила о том, что в России появилась должность главного сержанта. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории этой должности и ее аналогах в зарубежных армиях.

История

В 1960-1970-х годах, по мере увольнения сержантов-сверхсрочников, имевших фронтовой опыт, младший командный состав Вооруженных силах СССР стал формироваться из военнослужащих срочной службы, прошедших подготовку на сержантов или старшин. В связи с этим младшие офицеры (командиры взводов и рот) фактически лишались своих первых помощников, которые имели бы достаточный авторитет, могли временно заменять лейтенанта и обеспечивать дисциплину. Для восполнения этого пробела в 1972 году было введено звание прапорщика (мичмана - на флоте), которое было выше старшины, но ниже младшего лейтенанта.

В 1990-2000-е годы в рамках сокращения численности Вооруженных сил РФ и перехода на контрактную службу, возник вопрос о том, как реформировать систему младшего командного состава. В частности, в 2007 году в качестве эксперимента во 2-й гвардейской армии Приволжско-Уральского военного округа была введена внештатная выборная должность главного сержанта на уровнях батальонов, рот и т. д. Они занимались определением кандидатов на сержантские должности, были главными помощниками командиров частей и соединений.

В 2008 году в рамках армейской реформы, запущенной министром обороны Анатолием Сердюковым, было объявлено о ликвидации института прапорщиков и мичманов. Тогда предполагалось, что их заменят профессиональные сержанты-контрактники.

Впервые о планах ввести в Вооруженных силах РФ звание или должность главного сержанта заявил в октябре 2011 года статс-секретарь замминистра обороны Николай Панков. Он отметил, что для контрактников-сержантов будет введена служебная вертикаль с такими уровнями, как сержанты-управленцы, сержанты-администраторы, вплоть для сержантов бригадного, армейского звена и должности главного сержанта (или мастер-сержанта) вооруженных сил. Панков уточнил, что это "перспектива не сегодняшнего дня и даже не завтрашнего". Эксперименты по введению должности главного сержанта были проведены в Восточном военном округе уже в начале 2010-х годов. Как сообщала газета "Красная звезда", главные сержанты не везде могли качественно выполнять свои обязанности из-за размытого круга полномочий и отсутствия регламента их деятельности.

В ноябре 2012 года Анатолий Сердюков был отправлен в отставку, его сменил Сергей Шойгу, в связи с чем концепция реформы была пересмотрена. 27 февраля 2013 года Сергей Шойгу объявил о возвращении института прапорщиков и мичманов.

22 декабря 2016 года на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ было объявлено, что сержантский состав в России полностью укомплектован контрактниками. До мая 2019 года о продолжении экспериментов по введению должностей главных сержантов в армии не сообщалось.

За рубежом

Сообщая о планах по введению института главных сержантов в 2011 году, замминистра обороны Николай Панков пояснял, что он будет создан по аналогии с существующим в США и странах НАТО.

В вооруженных силах США существует институт первых сержантов, мастер-сержантов или сержант-майоров (названия могут меняться в зависимости от родов войск). Это седьмая, восьмая и девятая ступени в воинской иерархии. Они являются начальниками сержантского состава отдельных батальонов, полков, бригад или дивизий. В 1950-1960-х годов появилась должности и звания сержант-майоров и мастер-сержантов родов войск, которые являются высшими для неофицерского состава ВС США. В частности, сержант-майор армии США является командиром всех сержантов сухопутных войск, представляет их в высшем руководстве Вооруженных сил страны и является помощником председателя Объединенного комитета начальников штабов. Хотя он не является офицером, по протоколу его должность считается выше по званию, чем у генерал-лейтенантов. Сержант-майор армии США назначается сроком на четыре года по решению начальника штаба армии и министром армии США.

Аналогичная системы должностей существуют и в других странах НАТО, а также странах британского Содружества. В Израиле среди служащих сверхсрочной службы также имеются звания, соответствующие сержант-майору и главному сержант-майору.

В странах бывшего СССР должности и звания главных сержантов впервые были введены в Латвии в 1990-х годах. В 2002 году звания главных или мастер-сержантов (шебер-сержантов) были введены в Казахстане. В 2016 году о введении званий по стандартам НАТО было объявлено на Украине. Планировалось, что вместо старшин, прапорщиков и мичманов будут введены звания "штаб-старшин", "мастер-старшин", "старших мастеров-старшин" и "главных мастеров-старшин". Однако в феврале 2019 года соответствующий законопроект был отклонен Верховной радой.