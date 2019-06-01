Уголовные дела в отношении бывших и действующих глав регионов за последние пять лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 июня 2019 года Следственный комитет России сообщил, что бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан по уголовному делу о коррупции. Коньков возглавлял Ивановскую область с 2013 по 2017 годы.

Всего в России с 1996 года уголовные дела были возбуждены в отношении 31 главы субъектов Федерации (с учетом Павла Конькова - прим. ТАСС-ДОСЬЕ), включая 18 действующих руководителей субъектов РФ. Виновными были признаны 11 руководителей регионов: семь из них приговорены к реальным срокам лишения свободы (двое амнистированы, двое вышли на свободу по условно-досрочному освобождению), четверо получили условное наказание. Самый длительный срок наказания получил экс-глава Сахалина Александр Хорошавин (13 лет колонии строго режима). В настоящее время под следствием или судом остаются еще восемь бывших глав субъектов РФ. В отношении остальных 12 губернаторов дела были прекращены.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как в последние пять лет действующие и бывшие главы российских регионов становились фигурантами уголовных дел.

Василий Юрченко, Новосибирская область (2010-2014)

7 августа 2014 года Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении экс-губернатора области Василия Юрченко. Ранее, 17 марта 2014 года, он был отрешен от должности главы региона в связи с утратой доверия президента РФ. 7 августа 2014 года Юрченко предъявили обвинение в превышении должностных полномочий при продаже участка земли в 2010 году в Новосибирске. Ущерб, нанесенный собственнику участка - компании "Газтранском", первоначально был оценен в 14 млн руб. Бывший губернатор находился под подпиской о невыезде. 20 октября 2017 года Центральный районный суд города приговорил бывшего губернатора к трем годам условного наказания. При этом сумма ущерба была снижена до 135 тыс. руб.

Николай Денин, Брянская область (2004-2014)

7 ноября 2014 года Следственное управление СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего губернатора Николая Денина. 9 сентября 2014 года он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ. По данным следствия, в декабре 2011 года и январе 2012 года глава региона подписал распоряжение о незаконном выделении более 21,8 млн руб. из областного резерва птицефабрике "Снежка", подконтрольной его семье. 21 мая 2015 года бывшему губернатору было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Он находился под домашним арестом. 19 ноября того же года Советский районный суд Брянска приговорил его к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 21,8 млн руб. в пользу администрации Брянской области. Экс-губернатор был заключен под стражу в зале суда. В конце апреля 2018 года вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

Александр Хорошавин, Сахалинская область (2007-2015)

3 марта 2015 года по подозрению в получении взятки был задержан губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и несколько сотрудников областной администрации. На следующий день решением Басманного суда Москвы глава региона был арестован, 13 марта ему предъявлено обвинение. 25 марта 2015 г. указом президента РФ Владимира Путина Хорошавин был отправлен в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". По версии следствия, в 2009 г. губернатор Сахалинской области создал организованную преступную группу, члены которой получали от предпринимателей деньги за право выполнения работ по госконтрактам, получение субсидий и др. Общая сумма взяток превысила 522 млн руб. При этом Александр Хорошавин легализовал свыше 77 млн руб. путем перевода средств на банковские карты и приобретая валюту. Экс-глава Сахалина свою вину не признал. 9 февраля 2018 г. суд Южно-Сахалинска приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. 20 июня 2018 г. стало известно, что СК России предъявил Хорошавину и его сообщникам обвинения по еще 20 фактам получения взяток в размере от 2 до 10 млн руб.

Вячеслав Гайзер, Республика Коми (2010-2015)

19 сентября 2015 года был задержан глава Коми Вячеслав Гайзера и ряд чиновников республики. Накануне в отношении них было возбуждено уголовное дело по обвинению в создании и участии в организованном преступном сообществе и мошенничестве. 20 сентября фигуранты дела были арестованы решением Басманного суда Москвы. 25 сентября в отношении них возбудили новое дело по обвинению в легализации денежных доходов, полученных в результате совершения преступления организованной группой. По данным следствия, Вячеслав Гайзер, его заместитель Алексей Чернов и др. лица в 2006 году возглавляли преступное сообщество, участники которого незаконно завладели рядом предприятий Коми. Размер причиненного ущерба составляет порядка 4,5 млрд руб. 30 сентября 2015 года Вячеслав Гайзер был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента РФ. 31 августа 2016 года ему было предъявлено обвинение в получении взятки. В настоящее время дело рассматривается в суде. Вячеслав Гайзер свою вину не признал.

Андрей Нелидов, Карелия (2010-2012)

24 сентября 2015 года в Петрозаводске по подозрению в получении взятки задержан экс-глава республики, директор музея-заповедника "Кижи" Андрей Нелидов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2015 году Нелидов при посредничестве своего бывшего советника Ивана Романова получил от предпринимателей более 4,6 млн руб. За это коммерсантам была предоставлена возможность беспрепятственной торговли на территории музея-заповедника. 25 сентября 2015 года Нелидов был арестован. Экс-губернатор отказался признавать вину. 2 марта 2018 года Петрозаводский городской суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 27,5 млн руб.

Никита Белых, Кировская область (2009-2016)

24 июня 2016 года в московском ресторане был задержан губернатор Кировской области Никита Белых в момент получения им пакета с €150 тыс. наличными. Управлением по расследованию особо важных дел СК РФ было возбуждено уголовное дело в отношении губернатора по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 25 июня ему предъявили обвинение, в тот же день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. 28 июля 2016 году президент РФ Владимир Путин отправил Никиту Белых в отставку в связи с утратой доверия главы государства. По версии следствия, губернатор области лично и через посредника получил от руководства двух предприятий региона около €600 тыс., пообещав в обмен покровительство со стороны областного правительства. Бывший губернатор свою вину не признал. 1 февраля 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил его к 8 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 48 млн 201 тыс. руб. При этом суд оправдал экс-губернатора по одному из эпизодов дела за недостаточностью доказательств.

Владимир Торлопов, Республика Коми (2002-2010)

6 октября 2016 года бывшему главе республики Владимиру Торлопову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и легализации денежных средств (ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Обвинение предъявлено в рамках расследования уголовного дела об организованном преступном сообществе в Коми, по которому проходят экс-глава Коми Вячеслав Гайзер и ряд чиновников республики. Владимир Торлопов признал свою вину, он находится под домашним арестом.

Михаил Юревич, Челябинская область (2010-2014)

16 марта 2017 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора региона Михаила Юревича. Он был обвинен в получении 26 млн руб. от главы областного Минздрава Виталия Тесленко. Впоследствии экс-губернатору предъявили новое обвинение в коррупции: по версии следствия, в период капитального ремонта дорог в регионе в 2011-2014 годах. Юревич получил от предпринимателей Челябинской области за свое покровительство 3,4 млрд руб. Кроме того, бывшему губернатору вменяется в вину подстрекательство к клевете в отношении председателя Челябинского областного суда. Юревич, по данным его адвокатов, в настоящее время находится в Лондоне "по состоянию здоровья" и не может вернуться в Россию. 5 мая 2017 года он был объявлен в международный розыск. 24 мая 2017 года Свердловский областной суд вынес решение о заочном аресте бывшего губернатора.

Александр Соловьев, Удмуртская Республика (2014-2017)

4 апреля 2017 года был задержан глава Удмуртии Александр Соловьев. Накануне Главное управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило в отношении него уголовное дело по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 4 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом отстранил Соловьева от должности руководителя республики в связи с утратой доверия главы государства. По версии следствия, в 2014-2016 годах глава Удмуртии получил от строительных компаний 139 млн руб., а также долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. За это он должен был обеспечить внеочередную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий на разведку и добычу песка. Экс-глава республики был доставлен в Москву и арестован. Свою вину он признал и сотрудничал со следствием. В августе 2017 года был переведен из СИЗО под домашний арест. Судебные слушания продолжаются.

Леонид Маркелов, Республика Марий Эл (2001-2017)

13 апреля 2017 года Следственный комитет РФ задержал по подозрению в получении взятки Леонида Маркелова, который был освобожден от должности главы Марий Эл 6 апреля 2017 года. По данным следствия, Маркелов через главу местного телеканала "Регион 12" Наталью Кожанову получил от местного предпринимателя более 235 млн руб. за оказание покровительства его бизнесу. 14 апреля бывшему главе республики было предъявлено обвинение в незаконном получении денежных средств (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В тот же день Басманный суд Москвы заключил Леонида Маркелова под стражу. Свою вину он не признал. 11 января 2017 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении нового дела в отношении Маркелова - по факту незаконного хранения боеприпасов. 26 марта 2018 года было возбуждено еще одно дело - по факту злоупотребления должностными полномочиями. Речь идет о неправомерном зачислении 6 млн руб. в качестве заработной платы сотрудникам администрации республики. В апреле 2019 года началось рассмотрение дела в Нижегородском суде.

Александр Винников, Еврейская автономная область (2010-2015)

В октябре 2018 года возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Винникова. Он обвиняется в подстрекательстве руководства управления здравоохранения ЕАО к закупкам на фиктивных торгах в 2014-2015 годах медоборудования для онкодиспансера по завышенной стоимости (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ). В результате федеральному и областному бюджетам был причинен ущерб на сумму более 24 млн руб. 1 ноября 2018 года Биробиджанский районный суд начал рассматривать дело. Александр Винников отказался признавать свою вину. Он находится под подпиской о невыезде.

Виктор Ишаев, Хабаровский край (1991-2009)

28 марта 2019 года в Москве был задержан Виктор Ишаев, экс-глава Хабаровского края, бывший полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (2009-2013) и министр по развитию Дальнего Востока (2012-2013). С сентября 2013 года по ноябрь 2018 года занимал должность советника президента компании "Роснефть", координировал проекты на Дальнем Востоке в ранге вице-президента. В отношении него и иных лиц Главное управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило уголовное дело и предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2014-2017 годах путем обмана сотрудников и руководства "Роснефти" Ишаев обеспечил заключение договоров аренды помещения для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией по завышенной стоимости. Свою вину Ишаев не признал, был помещен под домашний арест. 8 апреля 2019 года стало известно, что экс-губернатор возместил предполагаемый ущерб "Роснефти" на 5,7 млн руб.