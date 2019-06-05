Петербургский международный экономический форум. Организаторы и партнеры

ТАСС-ДОСЬЕ. 6-8 июня 2019 года состоится XXIII Петербургский международный экономический форум.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России, часто называется в прессе "Русским Давосом" (по аналогии со Всемирным экономическим форумом в Давосе). Проходит с 1997 года, до 2007 года носил название "Петербургский экономический форум" (ПЭФ). На площадке ПМЭФ лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты, а также ученые встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом.

Ежегодно форум посещают более 10 тыс. участников из более чем 140 стран мира. Работа организована в виде пленарных заседаний, круглых столов, выставок, телемостов, презентаций. С 2005 года в работе форума принимает участие президент России: в 2005-2007 годах и в 2012-2018 годах на нем присутствовал Владимир Путин, в 2008-2011 годах - Дмитрий Медведев.

Традиционно форум сопровождает обширная культурная программа (в 2018 году - 60 концертов, выставок и т. д.).

Особенностью мероприятия является его практическая направленность. В рамках ПМЭФ с 2010 года было подписано несколько сотен инвестиционных соглашений и меморандумов на общую сумму почти $600 млрд США. В 2013 году было заключено 102 соглашения на общую сумму 9 трлн 600 млрд рублей, что является самым крупным показателем за всю историю форума. В 2014 году сумма соглашений составила 401,4 млрд рублей, в 2015 году - 293,4 млрд рублей, в 2016 году - 1 трлн 46 млн рублей, в 2017 году - 1 трлн 817 млрд рублей, а в 2018 году - 2 трлн 625 млрд рублей.

Выездные мероприятия

Помимо основного форума в рамках ПМЭФ в течение года проводятся выездные мероприятия под его эгидой. Так, в 2018 году состоялся XI Евразийский экономический форум в Вероне (Италия), "Русский дом" в рамках Давосского форума (Швейцария), бизнес-форум в Гаване (Куба), а также три выездных сессий в регионах России.

Место проведения

В 2019 году форум в четвертый раз с 2016 года состоится в выставочном комплексе в Санкт-Петербурге - "Экспофорум". В 2006-2015 годах ПМЭФ проходил на площадке "Ленэкспо", а в 1997-2005 годах - в Таврическом дворце.

Организаторы и партнеры

В 2007 году организатором ПМЭФ стало Министерство экономического развития РФ. Организационный комитет по подготовке и проведению ПМЭФ возглавляет первый заместитель руководителя Аппарата правительства РФ, вице-премьер Константин Чуйченко. В 2007 году для проведения форума был создан постоянный Фонд ПМЭФ, который в 2015 году был переименован в "Росконгресс" (директор - Александр Стуглев). Официальный бюджет мероприятия не разглашается, по данным СМИ, в 2018 году составил 1,5 млрд рублей, из них государственные расходы - 40 млн рублей. Основную часть бюджета мероприятия составляют средства партнеров-спонсоров и регистрационные взносы участников.

В качестве партнеров форума в 2018 году выступают более 100 организаций и компаний. Генеральные партнеры ПМЭФ-2019 - "Роснефть", Сбербанк России, "Газпром", банк "Тинькофф", "Дом.рф", Национальная платежная система "Мир", а также две корпорации из Саудовской Аравии - многопрофильная SABIC и нефтедобывающая Saudi Aramco. Генеральный спонсор - Банк ВТБ. Стратегический партнер - "Россети".

Официальный сайт форума - forumspb.com.