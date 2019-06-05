Строительство жилья и поставки нефти. Крупнейшие сделки, которые заключались на ПМЭФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 6-8 июня 2019 года состоится XXIII Петербургский международный экономический форум. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о крупнейших сделках и соглашениях, заключенных на полях предыдущих форумов.

2007 год

Подписано соглашение между "Аэрофлотом" и компанией Boeing о поставке 22 дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner. Стоимость сделки на тот момент составляла $3,6 млрд (к 2016 году выросла до $4,8 млрд). Поставки должны были начаться в 2014 году, однако были отложены сначала из-за проблем с литий-ионными аккумуляторами для электрооборудования самолетов этого типа, а затем - из-за удорожания стоимости лизинга, в свою очередь, вызванного падением курса рубля. Договор был расторгнут в ноябре 2016 года.

2008 год

Девелоперская "Группа компаний "ПИК" подписала с управляющей компанией "Морской фасад" соглашение о строительстве 1,3 млн кв. м жилья на намывных территориях в Санкт-Петербурге. Стоимость сделки оценивалась в $3 млрд. "ПИК" оплатила только часть этой суммы, в 2010 году компания была вынуждена из-за финансовых проблем выйти из проекта, отдав купленные участки банкам-кредиторам.

2012 год

Авиакомпания "Трансаэро" заключила твердый контракт с международной корпорацией Airbus о поставках четырех широкофюзеляжных двухэтажных пассажирских самолетов Airbus A380. Размер сделки оценивался в $1,7 млрд. Самолеты так и не были поставлены компании до того, как она прекратила полеты в октябре 2015 года.

2013 год

Между "Роснефтью" и Китайской народной нефтегазовой компанией (CNPC) было заключено соглашение на долгосрочные поставки нефти на сумму в $270 млрд. Контракт предусматривает отгрузку в Китай 365 млн т нефти в течение 25 лет. Поставки начались в конце июля 2013 года.

"Роснефть" заключила соглашение с польской компанией PKN Orlen S. A. на поставку в Чехию 8 млн т нефти по трубопроводу "Дружба" на сумму $7 млрд. Контракт изначально был заключен до 30 июня 2016 года, на ПМЭФ в 2016 году был продлен до 30 июня 2019 года.

"Роснефть" достигла соглашения о поставках нефти с голландской компанией Trafigura. Предоплата по первой партии составила $1,5 млрд, к 2016 году Trafigura стала крупнейшим партнером "Роснефти" после китайской CNPC.

2014 год

Заключено соглашение по формированию инвестиционного проекта между правительством Нижегородской области и Федеральным центром проектного финансирования (дочерняя структура ВЭБ) на строительство моста через Волгу в районе поселка Подновье. Общая стоимость проекта оценивалась в $3 млрд (около 100 млрд руб.). Планировалось, что конкурс на строительство будет проведен в 2015 году, однако он так и не состоялся. В мае 2017 года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил, что мост будет построен и после ввода в эксплуатацию станет платным. В настоящее время проект остается замороженным.

Правительство Санкт-Петербурга подписало соглашение с израильской компанией Morgal Investments о строительстве на Пулковских высотах многофункционального жилого комплекса "Планетоград". Объем соглашения составил около $3 млрд (104,1 млрд руб.). Из-за задержек с получением согласований на строительство застройщик начал работу на участке только в 2017 году. Завершить стройку планируется в 2027 году.

Государственная компания "Автодор" подписала соглашение со "Стройгазконсалтингом" о строительстве первого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Стоимость соглашения составила порядка $1,8 млрд (57,54 млрд руб.). В августе 2015 года "Стройгазконсалтинг" передал обязательства компании "Крокус интернешнл", которая в настоящее время занимается строительством этой трассы.

2015 год

"Российские железные дороги" (РЖД) подписали договор с компанией Siemens (Германия) на техническое обслуживание поездов модели "Ласточка" (Desiro Rus, "Дезиро Рус") на срок до 40 лет. Стоимость контракта составила €1,7 млрд.

2016 год

Газпромбанк и азербайджанская госнефтекомпания ГНКАР подписали меморандум о финансировании проекта газоперерабатывающего комплекса в Гарадаге (Азербайджан) в размере до $5 млрд. Ожидается, что предприятие начнет работу в 2021 году.

Минпромторг и "Еврохим" подписали три соглашения о создании химических производств на $4,5 млрд (287 млрд руб.). В рамках данных договоренностей были построены калийный комбинат в городе Усолье (Пермский край), горно-обогатительный комбинат и фабрика по производству хлористого калия в городе Котельниково (Волгоградская обл.). В июне 2019 года в городе Кингисепп (Ленинградская обл.) будет сдан в эксплуатацию завод по производству аммиака.

Российский оператор сотовой связи МТС и шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson подписали соглашения о поставке программного обеспечения и контракт на развитие сетей. Общий объем - €1,82 млрд.

2017 год

Заключен меморандум о стратегическом партнерстве между немецкой Linde Group и группой компаний ТАИФ о строительстве нового комплекса по производству этилена на базе "Нижнекамскнефтехима". Инвестиции в проект составят $10 млрд. Также стороны подписали контракт на проектирование этого предприятия стоимостью около $1 млрд. Запустить производство планируется в 2020 году.

"Росатом" подписал с Корпорацией атомной энергии Индии контракт стоимостью $4,2 млрд (239,4 млрд руб.) на строительство двух новых энергоблоков АЭС "Куданкулам".

Подписан договор о строительстве новой платной скоростной автодороги в Санкт-Петербурге - Восточного скоростного диаметра (ВСД). Банк ВТБ согласился вложить в проект $1,9 млрд (110 млрд руб.), Евразийский банк развития - $700 млн (40 млрд руб.). Планируется, что проектирование трассы завершится в 2019 году.

2018 год