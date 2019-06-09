История конфликта между ветвями власти в Молдавии

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 июня 2019 года действующий премьер-министр Молдавии Павел Филип, которого Конституционный суд (КС) ранее наделил полномочиями президента, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент страны Игорь Додон расценил это как попытку узурпации власти.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о конфликте между ветвями власти в Молдавии.

Госустройство Молдавии

Согласно конституции, Молдавия - парламентская республика. Правительство подотчетно парламенту и формируется коалицией парламентского большинства. Властные функции президента ограничены. Формально он утверждает главу правительства и министров, имеет право приостанавливать действие постановлений правительства, однако окончательное решение по этому вопросу принимает Конституционный суд страны. Президент вправе однократно отклонить закон, принятый парламентом. 17 октября 2017 года КС постановил, что отказ главы государства от подписания закона в случае повторного его принятия парламентом или отказ назначить министра в случае повторного выдвижения кандидатуры премьер-министром расценивается как "неспособность президента исполнять свои обязанности". В таких случаях соответствующие полномочия президента временно передаются председателю парламента или премьеру, однако в каждом конкретном случае они должны запрашивать решение КС.

Выборы президента - 2016

С 2001 года президента Молдавии избирали депутаты национального парламента, согласно поправкам в основной закон республики от 5 июля 2000 года. 4 марта 2016 года Конституционный суд постановил считать эту норму нелегитимной, вернув таким образом прямые выборы лидера государства.

Первым избранным за последние 15 лет президентом страны стал Игорь Додон, глава Партии социалистов Республики Молдова. 13 ноября 2016 года он получил поддержку 52,11% избирателей, одержав победу над единым кандидатом от проевропейских сил, лидером Партии действия и солидарности Майей Санду (47,89%). В ходе предвыборной кампании Додон, который является сторонником стратегического сотрудничества Молдавии с Россией и противником евроинтеграции, неоднократно критиковал своих соперников - прозападную коалицию во главе с правящей Демократической партией. Конфликт между Додоном с одной стороны, парламентским большинством и сформированным им правительством Павла Филипа - с другой, привел к тому, что президент фактически оказался лишен возможности реализовывать свою предвыборную программу.

Разногласия по основным кадровым вопросам

Одним из первых шагов Игоря Додона на посту президента стала отставка 27 декабря 2016 года министра обороны Анатолия Шалару. Свое решение молдавский лидер объяснил тем, что министр, который является сторонником вступления республики в НАТО, устраивал "провокации", организовывая военные учения стран альянса вблизи Приднестровья, а также призывал к вступлению в НАТО и объединению с Румынией.

Должность главы Минобороны оставалась вакантной почти год. В сентябре 2017 года премьер-министр Павел Филип предложил на этот пост кандидатуру Евгения Стурзу, но Додон дважды ее отклонял. В ответ правительство обратилось в Конституционный суд. КС счел, что действия президента нарушают законодательство республики, которое разрешает главе государства отклонять кандидатуры только один раз. Судьи расценили отказ Додона утвердить кандидатуру Стурзы как "неспособность президента исполнять свои обязанности", что в соответствии с конституцией позволяет делегировать его полномочия главе правительства или парламента республики. В результате 24 октября 2017 года спикер парламента Андриан Канду назначил Евгения Стурзу министром обороны Молдавии.

20 декабря 2017 года в рамках реформы правительства премьер Павел Филип передал на утверждение президенту заявления об отставке главы МИД Андрея Галбура и еще пятерых членов правительства, а также список новых кандидатур на эти должности, предложенный Демпартией. Однако Игорь Додон отказался одобрить назначение новых министров. Он заявил, что некоторые из них имеют "дурную репутацию" и их место "за решеткой".

После того, как президент дважды отклонил предложенные ему кандидатуры, Конституционный суд 2 января 2018 года снова временно приостановил полномочия Игоря Додона и разрешил провести кадровые перестановки в правительстве председателю парламента, игнорируя мнение президента. 10 января 2018 года Андриан Канду утвердил двух новых вице-премьеров и пять министров в правительстве страны.

25 сентября 2018 года Андриан Канду снова утвердил двух министров в правительстве Молдавии, подписав соответствующие документы вместо временно отстраненного от должности Конституционным судом президента страны Игоря Додона. Глава государства дважды отказался утвердить предложенных правящей Демократической партией Молдовы членов кабинета, объяснив свое решение несоответствием этих кандидатов необходимым требованиям.

Сотрудничество с РФ

Антироссийская позиция парламентского большинства и правительства вызывает резкую критику со стороны президента Молдавии. В 2017 году он выступал против решения МИД об объявлении персонами нон грата пяти сотрудников российского посольства и вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, отзыва из Москвы молдавского посла, осуждал многочисленные случаи недопуска на территорию страны российских журналистов и деятелей культуры. По мнению президента, подобные действия оказывают "плохую услугу" Молдавии и направлены на срыв стратегического партнерства с Россией, "чтобы обрести лояльность со стороны Запада". Однако на практике Игорь Додон не может повлиять на решения дипведомства.

Со своей стороны президент блокирует антироссийские инициативы парламентской коалиции. Так, в августе 2017 года он наложил вето на принятый депутатами закон о праздновании 9 мая Дня Европы одновременно с Днем Победы. В декабре 2017 года Игорь Додон дважды отклонял закон, содержащий ограничения на трансляцию информационно-аналитических, политических и военных передач российских телеканалов (по решению КС, документ был подписан 5 января 2018 года спикером парламента в обход президента). 4 июня 2018 года Конституционный суд признал законными введенные парламентом ограничения на трансляцию российских телеканалов, которые ранее оспорил президент страны Игорь Додон.

Одним из главных успехов на посту главы государства Игорь Додон считает восстановление отношений с Россией. В январе 2017 года во время своего официального визита в Москву он добился расширения списка молдавских предприятий, которым будет открыт доступ на российский рынок, и договорился о предоставлении российской стороной миграционной амнистии гражданам республики, работающим в РФ. По инициативе Игоря Додона в апреле 2017 года Молдавия подала заявку на получение статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда входят РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Разногласия между президентом и правящей коалицией существуют по вопросу пребывания российских военнослужащих в Приднестровье. В сентябре 2017 года премьер Молдавии Павел Филип, выступая на Генсссамблее ООН, попросил поддержки в выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья. В задачу ОГРВ входит помощь миротворцам и охрана военных складов в Приднестровье. Филип также высказался за преобразование нынешней миротворческой операции с участием Молдавии, Приднестровья, России и наблюдателей Украины "в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом". В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон назвал просьбу премьер-министра о выводе российских военных из Приднестровья "пустым пиар-ходом".

Отношения со странами Запада и НАТО

Главным направлением внешней политики правящей коалиции является курс на сближение с ЕС и активное сотрудничество с НАТО. Часть ее представителей выступает за объединение с Румынией. Однако серия коррупционных и политических скандалов, хищение из банковской системы страны $1 млрд фактически лишили коалицию поддержки простых граждан. Это обеспечило Игорю Додону, выступающему за нейтралитет страны и сближение с Россией, победу на президентских выборах в ноябре 2016 года.

После прихода к власти, в январе 2017 года Игорь Додон потребовал отозвать из Румынии посла Михая Грибинчу. Поводом послужила критика дипломатом решения главы Молдавии об отмене указа о предоставлении бывшему президенту Румынии Траяну Бэсеску молдавского гражданства. Бэсеску известен как сторонник ликвидации молдавского государства и его слияния с Румынией. Когда премьер-министр Павел Филип отклонил требование Игоря Додона, глава государства отказался подписывать указы о назначении других послов, предложенных правительством. После этого президент и министр в течение нескольких месяцев согласовывали кандидатуры руководителей дипведомств.

Отношения между ветвями власти в Молдавии вновь обострились после того, как в сентябре правительство решило направить молдавских военных на учения НАТО на Украине вопреки запрету президента, который, согласно конституции, является верховным главнокомандующим. В ответ 8 сентября Игорь Додон издал приказ, запрещающий военным покидать пределы страны без его разрешения. Однако военные по решению правительства все равно отправились на Украину. Президент позже потребовал от премьер-министра отправить в отставку исполняющего обязанности министра обороны и понизить в должностях и в воинских званиях офицеров, нарушивших его приказ.

Попытка референдума о расширении полномочий президента

10 января 2017 года группа депутатов от правящей коалиции попросила Конституционный суд уточнить полномочия президента относительно его прав вмешиваться в кадровую политику правительства. 24 января КС вынес решение, согласно которому президент Молдавии обязан утверждать министров и послов, которых предлагает премьер, имея право только один раз отклонить предложенную кандидатуру.

В феврале 2017 года Додон внес в парламент законодательную инициативу об изменении конституции, предложив наделить президента правом распустить парламент еще в пяти случаях кроме двух, прописанных в конституции. Он заявил, что руководствуется "пожеланиям большинства граждан страны, выступающих за проведение досрочных парламентских выборов". Однако парламент отклонил данную инициативу главы государства.

28 марта 2017 года президент подписал указ о проведении консультативного референдума 24 сентября 2017 года. На плебисцит предполагалось вынести вопрос о предоставлении президенту дополнительных прав для роспуска парламента и организации досрочных выборов. Таким способом президент Игорь Додон попросил народ выступить арбитром в его конфликте с парламентом. 27 июля Конституционный суд Молдавии признал инициированный президентом референдум незаконным, отметив, что "сформулированные вопросы превышают компетенцию президента".

Спорные законопроекты

10 декабря 2018 года Конституционный суд Молдавии вновь разрешил парламенту обойти вето президента страны Игоря Додона на ряд резонансных законопроектов. Глава государства отказался утверждать закон о праздновании 9 мая Дня Европы, выступил против передачи территории бывшего Республиканского стадиона под строительство здания нового посольства США, а также нового Аудиовизуального кодекса, который содержит ограничения на популярные в Молдавии российские телеканалы. Кроме того, он выступил против переподчинения карабинеров правительству.

Парламентские выборы - 2019 и формирование новой коалиции

24 февраля 2019 года в Молдавии состоялись парламентские выборы. В 101-местный парламент прошли три крупных формирования: поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова (35 мандатов), контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы (30 мандатов) и проевропейский блок Acum ("Сейчас") с 26 мандатами. И социалисты, и демократы приглашали Acum к переговорам, однако оппозиционеры отвергли любые альянсы в будущем парламенте. В связи с этим формирование правящего большинства, на которое, согласно законодательству страны, отводится три месяца, зашло в тупик.

8 июня 2019 года новому парламенту удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как социалисты договорились с блоком Acum о коалиции. Они назначили спикером парламента лидера социалистов Зинаиду Гречаный и сформировали правительство во главе с премьер-министром Майей Санду, возглавляющей входящую в блок Acum Партию действия и солидарности. В ответ представители контролирующей правительство Демократической партии Молдовы заявили, что не признают решения, которые были приняты действующим составом парламента, а участники его заседаний могут быть обвинены в попытке узурпации власти. Перед этим КС Молдавии выступил с разъяснениями, согласно которым парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.