{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

История прямых линий с Владимиром Путиным

20 июня 2019 года в 17-й раз выйдет программа "Прямая линия с Владимиром Путиным"

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июня 2019 года в 12:00 по московскому времени в 17-й раз выйдет специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным". Она будет транслироваться в прямом эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

История

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в ходе которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и других стран. Впервые такой формат общения президента с гражданами на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года. В дальнейшем прямые линии проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. Всего Владимир Путин участвовал в 16 передачах, из них 12 раз в качестве главы государства и четыре как председатель правительства. По словам президента, "прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество".

Вопросы

Вопросы президенту задают как приглашенные в московскую студию программы гости, так и жители городов, где организованы прямые включения. Кроме того, за несколько дней до начала эфира начинает работать Единый центр приема сообщений, куда поступают вопросы по телефону, через сайты www.moskva-putinu.ru, москва-путину.рф и с помощью SMS и MMS-сообщений (бесплатно). Возможность задавать вопросы через интернет появилась в 2001 году, а с помощью SMS - в 2003 году. С 2014 года видеовопрос президенту можно записать при помощи любого мобильного устройства, используя приложение, которое называется "Москва - Путину". Регистрация в нем доступна автоматически через личный аккаунт в социальных сетях. Кроме того, видеообращения можно направить и со стационарного компьютера через сайты единого центра. С 2016 года вопросы главе государства поступают также через официальную группу в социальной сети "ВКонтакте", которая также ведет трансляцию прямой линии. С 2017 года аналогичная возможность появилась в социальной сети "Одноклассники". С авторами отобранных для программы вопросов связываются редакторы программы.

В ходе первой прямой линии в 2001 году Владимиру Путину было задано меньше всего вопросов - 400 тыс. В дальнейшем их число постоянно увеличивалось, достигнув максимума в 2015 году - 3,25 млн. Всего в ходе 16 передач Владимир Путин ответил на 1 тыс. 126 вопросов.

Прямые включения

Во время первого теледиалога президента с гражданами прямые включения осуществлялись из восьми административных центров субъектов РФ. В последующие годы включения шли также из небольших населенных пунктов (например, из села Подгородняя Покровка Оренбургской области) и с территорий крупных промышленных предприятий ("Уралвагонзавод" в городе Нижний Тагил Свердловской области и др.). Кроме того, в разные годы телестанции работали в ближнем зарубежье: в 2002 году - в Душанбе (Таджикистан), в 2003 году - на российской авиабазе в городе Кант (Киргизия), в 2005 году - в Риге (Латвия), в 2007 году - в Актау (Казахстан). Всего за 2011-2018 годы в эфире прямых линий было свыше 110 прямых включений из регионов России и государств - бывших республик СССР.

Участие членов правительства и глав регионов

В 2018 году прямая линия прошла в новом формате - с участием членов правительства и глав субъектов Федерации. Три вице-премьера, четыре министра и семь губернаторов ответили на вопросы, относившиеся к сферам их компетенции. В частности, вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак рассказали о мерах по предотвращению роста цен на бензин, министр здравоохранения Вероника Скворцова - о проблемах диагностики и лечения онкологических заболеваний, губернатор Томской области Сергей Жвачкин - о выделении многодетным семьям земельных участков в регионе.

Дата выхода и продолжительность программ

В октябре 2012 года было принято решение о переносе даты выхода программы в эфир на более теплое время года, чтобы погодные условия не мешали проведению прямых включений из регионов. С 2013 года прямые линии стали проводить в апреле, с 2017 года программа была перенесена на июнь.

Продолжительность программ постоянно увеличивалась. В 2001 году президент РФ общался с гражданами 2 часа 20 минут, а в 2013 году был поставлен рекорд по продолжительности - 4 часа 47 минут. Если сложить все время, которое Владимир Путин провел, отвечая на вопросы во время прямых линий, то оно составит более 60 часов 52 минут.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
О чем просили Владимира Путина в ходе прямых линий
20 июня президент ответит на вопросы граждан в прямом эфире в 17-й раз
Читать полностью