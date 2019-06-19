История прямых линий с Владимиром Путиным

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июня 2019 года в 12:00 по московскому времени в 17-й раз выйдет специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным". Она будет транслироваться в прямом эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

История

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в ходе которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и других стран. Впервые такой формат общения президента с гражданами на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года. В дальнейшем прямые линии проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. Всего Владимир Путин участвовал в 16 передачах, из них 12 раз в качестве главы государства и четыре как председатель правительства. По словам президента, "прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество".

Вопросы

Вопросы президенту задают как приглашенные в московскую студию программы гости, так и жители городов, где организованы прямые включения. Кроме того, за несколько дней до начала эфира начинает работать Единый центр приема сообщений, куда поступают вопросы по телефону, через сайты www.moskva-putinu.ru, москва-путину.рф и с помощью SMS и MMS-сообщений (бесплатно). Возможность задавать вопросы через интернет появилась в 2001 году, а с помощью SMS - в 2003 году. С 2014 года видеовопрос президенту можно записать при помощи любого мобильного устройства, используя приложение, которое называется "Москва - Путину". Регистрация в нем доступна автоматически через личный аккаунт в социальных сетях. Кроме того, видеообращения можно направить и со стационарного компьютера через сайты единого центра. С 2016 года вопросы главе государства поступают также через официальную группу в социальной сети "ВКонтакте", которая также ведет трансляцию прямой линии. С 2017 года аналогичная возможность появилась в социальной сети "Одноклассники". С авторами отобранных для программы вопросов связываются редакторы программы.

В ходе первой прямой линии в 2001 году Владимиру Путину было задано меньше всего вопросов - 400 тыс. В дальнейшем их число постоянно увеличивалось, достигнув максимума в 2015 году - 3,25 млн. Всего в ходе 16 передач Владимир Путин ответил на 1 тыс. 126 вопросов.

Прямые включения

Во время первого теледиалога президента с гражданами прямые включения осуществлялись из восьми административных центров субъектов РФ. В последующие годы включения шли также из небольших населенных пунктов (например, из села Подгородняя Покровка Оренбургской области) и с территорий крупных промышленных предприятий ("Уралвагонзавод" в городе Нижний Тагил Свердловской области и др.). Кроме того, в разные годы телестанции работали в ближнем зарубежье: в 2002 году - в Душанбе (Таджикистан), в 2003 году - на российской авиабазе в городе Кант (Киргизия), в 2005 году - в Риге (Латвия), в 2007 году - в Актау (Казахстан). Всего за 2011-2018 годы в эфире прямых линий было свыше 110 прямых включений из регионов России и государств - бывших республик СССР.

Участие членов правительства и глав регионов

В 2018 году прямая линия прошла в новом формате - с участием членов правительства и глав субъектов Федерации. Три вице-премьера, четыре министра и семь губернаторов ответили на вопросы, относившиеся к сферам их компетенции. В частности, вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак рассказали о мерах по предотвращению роста цен на бензин, министр здравоохранения Вероника Скворцова - о проблемах диагностики и лечения онкологических заболеваний, губернатор Томской области Сергей Жвачкин - о выделении многодетным семьям земельных участков в регионе.

Дата выхода и продолжительность программ

В октябре 2012 года было принято решение о переносе даты выхода программы в эфир на более теплое время года, чтобы погодные условия не мешали проведению прямых включений из регионов. С 2013 года прямые линии стали проводить в апреле, с 2017 года программа была перенесена на июнь.

Продолжительность программ постоянно увеличивалась. В 2001 году президент РФ общался с гражданами 2 часа 20 минут, а в 2013 году был поставлен рекорд по продолжительности - 4 часа 47 минут. Если сложить все время, которое Владимир Путин провел, отвечая на вопросы во время прямых линий, то оно составит более 60 часов 52 минут.