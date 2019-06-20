Поручения и указы Путина в социально-экономической сфере по итогам прямых линий

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июня 2019 года в 12:00 по московскому времени в 17-й раз выйдет специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. Она будет транслироваться в прямом эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о ключевых решениях в социально-экономической сфере, принятых после прямых линий с Владимиром Путиным в предыдущие годы.

Возврат долгов военным пенсионерам

В ходе прямой линии 18 октября 2007 года к Владимиру Путину обратился подполковник в отставке Геннадий Баракин из Самарской области с просьбой компенсировать военным пенсионерам деньги, недоплаченные в 1994-1995 годха. В те годы правительство подняло оклады военнослужащим на 25%, но, вопреки закону, не повысило размер пенсионных выплат. Глава государства пообещал "в ближайшее время" подписать указ о решении этой проблемы. Этот документ вышел в тот же день - 18 октября 2007 года. Общая сумма выплат составила порядка 40 млрд рублей.

Уменьшение числа медкомиссий для инвалидов

В том же 2007 году инвалид из города Орла Николай Дмитров обратился к Владимиру Путину с вопросом о том, почему инвалидов, нуждающихся в новых протезах, заставляют каждый раз проходить медицинское переосвидетельствование. Президент пообещал дать поручение Минздраву и кабинету министров о снятии подобных ограничений. 7 апреля 2008 года премьер-министр Виктор Зубков подписал постановление правительства РФ о внесении изменений в Правила признания лица инвалидом. В соответствии с ним был определен перечень болезней, которые гарантировали бессрочную инвалидность без необходимости постоянного переосвидетельствования.

Льготы для приемных семей

В ходе прямой линии 25 апреля 2013 года к президенту РФ Владимиру Путину обратилась многодетная семья Кузьменко из поселка Новошахтинск Приморского края с просьбой приравнять льготы семей, имеющих приемных детей к тем, что установлены для многодетных семей. Глава государства пообещал, что даст соответствующее поручение правительству. После прямой линии органам исполнительной власти субъектов Федерации было поручено уравнять льготы для многодетных и приемных семей. В октябре 2016 года детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что соответствующие нормативные акты были приняты в 59 российских регионах. В настоящее время парламентом разрабатываются законопроекты о единой системе государственной поддержки многодетных семей.

Возвращение пригородных поездов

16 апреля 2015 года жители ряда регионов РФ пожаловались Владимиру Путину на отмену пригородных поездов, в том числе из Саратова в Балашов. Глава государства пообещал разобраться в проблеме. Ранее, 4 февраля 2015 года, президент уже требовал от Минтранса и РЖД решить проблемы с пригородным сообщением в регионах, где за предыдущий год сократили около 300 маршрутов. После прямой линии Владимир Путин поручил правительству РФ, руководству субъектов Федерации и РЖД восстановить пригородные поезда по востребованным направлениям, особенно там, где их маршруты являются безальтернативными, и осуществлять мониторинг состояния перевозок. Электропоезд "Саратов-1" - "Балашов-1" вернули в расписание через месяц после прямой линии - 18 мая. Для решении проблемы с перевозками правительство уже в июле 2015 года увеличило компенсации регионам на 36% - до 10,2 млрд рублей.

Субсидирование отечественного производства дешевых лекарств

В ходе прямой линии 14 апреля 2016 года Владимиру Путину пожаловались на отсутствие в аптеках недорогих отечественных лекарств. Глава государства дал правительству поручение по созданию плана поддержки отечественных фармацевтических производителей лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. 30 августа и 31 декабря 2016 года в рамках Госпрограммы развития фармацевтической и медицинской промышленности правительство РФ приняло постановления, расширившие перечень приоритетных направлений по субсидированию разработки и производству лекарственных средств. Также согласно принятому в марте 2016 года Плану действий правительства, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ, была реализована программа по поддержке производителей дешевых лекарств (до 50 рублей).

Бюджетная помощь по ипотеке для многодетных семьей

В ходе прямой линии 7 июня 2018 года к Путину обратились члены многодетной семьи Верховских из Иваново. Они пожаловались на отказ банка снизить ставку ипотеки с 13 до 8% годовых, потому что в постановлении правительства от 30 декабря 2017 года государственное субсидирование ипотечных ставок предусмотрено только при рождении второго и третьего ребенка, а у Верховских четверо детей. 15 июля 2018 года глава государства поручил российскому правительству внести изменения в законодательство, которые бы решили данную проблему. 21 июля 2018 года кабинет министров скорректировал постановление. С этого момента оно позволяет субсидирование до уровня 6% ставки по ипотечным кредитам семей, в которых с 1 января 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.

Отмена НДС на авиаперевозки на Дальний Восток

7 июня 2018 года Владимир Путин ответил жителю Уссурийска (Приморский край) Алексею Григорьеву, который пожаловался на рост цен на билеты из Москвы на Дальний Восток. Глава государства рассказал, что принято решение об обнулении НДС на эти перевозки. Соответствующий законопроект был подготовлен Минфином, принят Госдумой 25 июля, одобрен Советом Федерации 28 июля и подписан президентом РФ 3 августа.