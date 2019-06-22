Операция "Багратион". Как советская армия освобождала Белоруссию от фашистской оккупации

ТАСС-ДОСЬЕ. 75 лет назад, 23 июня 1944 года, Красная армия в ходе Великой Отечественной войны начала одну из крупнейших в истории наступательных операций - по освобождению Белоруссии. Операция получила название в честь русского полководца Петра Багратиона.

Обстановка перед началом наступления

Зимой - весной 1944 года советским вооруженным силам удалось отбросить германские войска от Ленинграда, был освобожден Крым, на южном направлении - практически полностью очищена Украина, советские войска вышли на границу с Румынией. При этом территория Белоруссии по-прежнему была оккупирована гитлеровцами - образовался выступ, который занимала группа армий "Центр". Германское командование, не зная, на каком направлении последует следующий удар Красной армии, предположило, что советские войска продолжат уже начатое наступление в сторону Карпат, чтобы захватить румынские месторождения и лишить Германию единственного источника нефти. По этой причине Адольф Гитлер решил усилить группу армий "Северная Украина", оборонявшую южную часть фронта. Часть войск была переброшена с белорусского выступа: немцы сочли, что глубоко эшелонированная линия обороны, построенная на этом участке, и труднодоступная местность остановят советские войска. Также Гитлер объявил Витебск, Оршу, Могилев, Полоцк и Бобруйск "крепостями".

Усиление южного направления было замечено советским командованием, поэтому наступление там решено было приостановить и направить главные силы на белорусское направление. Замысел операции состоял в ряде ударов по флангам германской группировки под Витебском (с севера) и Бобруйском (с юга). Планировалось перерезать немцам путь к отступлению в районе Минска. Общий план наступления был подготовлен генералом армии Алексеем Антоновым к маю 1944 года. Проведение операции было поручено трем Белорусским фронтам (под командованием генерала армии Константина Рокоссовского, генерал-полковников Георгия Захарова и Ивана Черняховского), а также 1-му Прибалтийскому фронту под командованием генерала армии Ивана Баграмяна. Координацией действий фронтов занимались Маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Александр Василевский. Советская армия располагала на белорусском направлении 2,4 млн человек, 5 тыс. танков, более 33 тыс. орудий и минометов, имела более 5,3 тыс. самолетов. Тем самым было сформировано решительное численное превосходство перед германской группировкой, которой командовал генерал-фельдмаршал Эрнст Буш (1 млн человек, не более 900 танков, 10 тыс. орудий и минометов, около 1 тыс. 250 самолетов).

Наступление тщательно скрывалось Красной армией. На белорусском направлении был введен режим полного радиомолчания, развертывание войск велось в отдалении от фронта, имитировалось строительство долговременной обороны. Это обеспечило внезапность и застало немцев врасплох - примерно так же, как высадка союзников в Нормандии, проведенная двумя неделями ранее.

Первый этап операции

22 июня, в третью годовщину нападения Германии на СССР, советские войска начали разведку боем. Одновременно действовавшие в немецком тылу партизаны провели одну из крупнейших своих акций, устроив налет на все важнейшие коммуникации противника и парализовав управление немецкими частями.

Основной штурм немецких позиций с севера и с юга развернулся 23 июня. Уже на следующий день дивизии 1-го Прибалтийского фронта и 3-го Белорусского фронта окружили Витебск, а затем - Оршу. 27 июня оба города были освобождены. 4 июля советские войска заняли Полоцк.

На южном направлении 2-й Белорусский фронт форсировал Днепр и 28 июня взял Могилев. 27 июня силами 1-го Белорусского фронта была окружена и через два дня полностью уничтожена белорусская группировка противника.

Немецкий фронт на белорусском направлении начал разваливаться, 28 июня для его спасения с южного направления было срочно переброшено несколько дивизий. Командующим группы армий "Центр" был назначен генерал-фельдмаршал Вальтер Модель, который имел репутацию "пожарного фюрера", спасавшего положение вермахта после советских наступлений 1943 - начала 1944 гг. Однако на этот раз вмешательство Моделя не помогло: 1-й и 3-й Белорусские фронты синхронно ударили по направлению к столице советской Белоруссии. В результате решительных действий 4 июля Минск был освобожден (ныне эта дата празднуется в Белоруссии как День независимости). В котле оказалась 4-я армия вермахта, которая 11 июля была ликвидирована.

Второй этап операции

После взятия Полоцка 5 июля 1-й Прибалтийский фронт приступил к Шяуляйской операции. Ее целью был выход к Балтийскому морю и рассечение группы армий "Север". 30 июля эта задача была достигнута, однако вскоре из-за яростного сопротивления советские войска были вынуждены отступить от побережья.

3-й Белорусский фронт 5-го июля начал Вильнюсскую операцию, в результате чего 13 июля был освобожден Вильнюс, советские части вышли на границы Восточной Пруссии. 28 июля 3-й Белорусский фронт продолжил наступление в рамках Каунасской операции. В результате был освобожден Каунас (1 августа), однако и в этот раз выйти к морю не удалось.

2-й Белорусский фронт в тот же период успешно провел Белостоцкую и Осовецкую операцию, 16 июля был освобожден Гродно, 27 июля - взят Белосток, советские войска вышли на государственную границу СССР.

1-й Белорусский фронт совместно с 1-й армией Войска польского (командующий - Зыгмунт Берлинг) действовал южнее, в рамках Люблин-Брестской операции была полностью освобождена юго-западная Белоруссия. При этом в Бресте (освобожден 28 июля) удалось взять в котел несколько немецких дивизий. К 31 июля советские войска подошли к предместьям Варшавы.

Завершилась операция "Багратион" 29 августа 1944 года.

Итоги

В результате летнего наступления 1944 года Красная армия продвинулась на запад более чем на 600 км. Были освобождены Белоруссия, часть Прибалтики, восточные районы Польши. По данным исследовательского коллектива под руководством консультанта Военно-мемориального центра ВС РФ генерал-полковника Григория Кривошеева, безвозвратные потери Красной армии операции "Багратион" с 23 июня по 29 августа 1944 года составили 178 тыс. 507 человек, санитарные потери - 587 тыс. 308 человек. Согласно оценке американского военного историка Дэвида Гланца, общие потери германских войск составили не менее 450 тыс. человек; российский историк Алексей Исаев считает, что в операции "Багратион" Германия потеряла более 500 тыс. человек убитыми и ранеными. По советским данным, 158 тыс. 480 немцев были взяты в плен.

17 июля 1944 года в Москве состоялся "парад побежденных" - по улицам города провели 57,6 тыс. военнопленных, в том числе более 1 тыс. офицеров и около 20 генералов, попавших в окружение в Белоруссии. Вслед за колоннами военнопленных следовали поливочные и моечные машины, очищая московский асфальт от следов побежденных захватчиков.