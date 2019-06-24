История международного военно-технического форума "Армия"

ТАСС-ДОСЬЕ. 25-30 июня 2019 года в Кубинке пройдет военно-технический форум "Армия-2019". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о его истории.

Международный военно-технический форум "Армия" проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства РФ. Его организатором является Министерство обороны РФ. Форум задуман как масштабная выставка достижений оборонного комплекса России. Мероприятие призвано содействовать техническому переоснащению Вооруженных сил (ВС) РФ и повышению их эффективности, патриотическому воспитанию российской молодежи, а также развитию международного военно-технического сотрудничества и укреплению позитивного имиджа ВС РФ.

Площадки форума

Основная выставочная и деловая части мероприятия проводятся на территории расположенного в Кубинке (55-й км автотрассы М-1) военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот". Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть форума проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы в рамках форума также организуются во всех военных округах РФ.

"Армия-2015"

Впервые форум прошел в парке "Патриот" 16-19 июня 2015 года, в церемонии открытия принимал участие президент РФ Владимир Путин. "Армия-2015" собрала 828 предприятий и организаций (в том числе 28 компаний из семи зарубежных стран), которые представили около 7 тыс. выставочных образцов. Согласно данным Минобороны, форум посетили 73 иностранные делегации, в том числе 38 - официальные. Всего в 2015 году на форуме побывали свыше 200 тыс. человек.

В рамках деловой программы был заключен ряд международных контрактов, в том числе договор о поставке в Белоруссию 12 военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-4.

"Армия-2016"

В 2016 году форум прошел 6-11 сентября. Кроме площадок в Подмосковье, демонстрация морской техники проводилась в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах, а также на Северном флоте. Свою продукцию представили около 1 тыс. организаций, в том числе 60 иностранных. Форум посетили более 500 тыс. человек.

Всего экспонировались 11 тыс. образцов техники и оборудования. На форуме в 2016 году появился павильон Ракетных войск стратегического назначения (в частности, там демонстрировался ракетный комплекс РС-12М "Тополь", развернутый на стартовой позиции). Были представлены машины на базе платформы "Армата": танк Т-14 и боевая машина пехоты Т-15, а также колесный бронетранспортер "Бумеранг". В форуме приняли участие делегации более чем 80 стран, из них 35 официальных. В рамках "Армии-2016" Минобороны подписало 17 госконтрактов на общую сумму в 130 млрд рублей (в том числе на поставку ВМФ РФ шести подводных лодок проекта 636 и трех малых ракетных кораблей проекта 21631).

"Армия-2017"

22-27 августа в "Армии-2017" приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 - высокого уровня. Общее число делегатов от иностранных военных ведомств превысило 300 человек. Семь стран были представлены национальными выставочными экспозициями (Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР). В качестве участников были заявлены 1 209 предприятий и организаций, в том числе 79 иностранных. Всего форум посетили 563 тыс. человек.

1 200 предприятий и организаций представили 18,5 тыс. образцов вооружения. По итогам форума Минобороны подписало 23 госконтракта на сумму 170 млрд рублей. Среди них - соглашения о поставках танков Т-90М, БМП-3С с боевым модулем "Эпоха". "Рособоронэкспорт" подписал более 10 контрактов и соглашений, в том числе на поставку Ми-171Ш в Буркина-Фасо.

В рамках форума в парке "Патриот" действовала экспозиция, посвященная деятельности группировки Вооруженных сил РФ в Сирии, в том числе образцам оружия, захваченного у террористов. 25-27 августа прошло военное шоу "Вежливые люди" с участием современной сухопутной военной техники, самолетов и вертолетов, средств противовоздушной обороны. Зрителям были показаны "танковый балет" и высший пилотаж в исполнении летных групп "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".

"Армия-2018"

21-26 августа 2018 года "Армия" была совмещена с международным форумом "Неделя национальной безопасности". Впервые число гостей и участников превысило 1 млн человек. В программах приняли участие представители 118 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, 18 руководителей оборонных ведомств различных стран. 1 254 организации представили 26 459 образцов продукции военного и двойного назначения.

Статические экспозиции (включая 295 единиц вооружений и военной техники из наличия ВС РФ) были развернуты на площади почти в 350 тыс. кв. м. В экспозиции "Армия России - завтра" были показаны танк "Армата", бронемашина Т-15 с новым боевым модулем "Кинжал", самоходные арткомплексы "Деривация-ПВО" и "Коалиция-СВ", армейские снегоходы в арктической версии, БТР "Бумеранг", БМП "Курганец", ЗРК "Тор-М2ДТ", ЗРПК "Панцирь-С1". Также в рамках форума прошла выставка трофейного вооружения, изъятого у боевиков в Сирии.

В шоу "Вежливые люди" на полигоне Алабино, озере Комсомольском и аэродроме Кубинка были задействованы 288 единиц новейшей техники. Демонстрировались огневые и маневренные возможности модернизированных танков Т-90М и Т-80БВМ, боевых машин пехоты "Басурманин", ЗУ-23М "Спарка" и сверхлегкой ударной машины багги "Эскадрон", робототехнического комплекса "Нерехта", бронеавтомобилей "Тигр-М", "Рысь", самоходной артиллерийско-минометной установки "Нона-С", зенитной самоходки "Шилка-М4", самоходного орудия 2С34 "Хоста", модернизированной БМП-2.

На аэродроме Кубинка состоялись показательные выступления "Стрижей", "Русских витязей", "Беркутов". Впервые на форуме участвовала пилотажная группа ВВС Народно-освободительной армии Китая "Первое августа".

В рамках научно-деловой программы "Армии-2018" Минобороны РФ подписала 31 госконтракт с 20 предприятиями ОПК на сумму более 130 млрд рублей.

Официальный сайт форума - www.rusarmyexpo.ru