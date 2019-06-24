Биография Юнус-Бека Евкурова

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 июня 2019 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в эфире национального телевидения заявил о намерении уйти в отставку. Юнус-Бек Евкуров возглавляет регион с 30 октября 2008 года (3889 дней). По продолжительности пребывания на посту занимает седьмое место среди действующих глав субъектов Федерации.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила его биографию.

Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров родился 30 июля 1963 года в селе Тарское Пригородного района Северо-Осетинской АССР (ныне - Республика Северная Осетия - Алания) в многодетной крестьянской семье. По национальности - ингуш.

В 1989 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (ныне - Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, военный институт, им. генерала армии В. Ф. Маргелова), в 1997 году Военную академию им. М. В. Фрунзе (ныне - в составе Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ), в 2004 году Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Был членом КПСС.

С 1982 года - в Вооруженных силах СССР/РФ. Срочную службу проходил в морской пехоте Тихоокеанского флота.

Служил на различных командных должностях в Воздушно-десантных войсках. Принимал участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. Занимал должность начальника штаба полковой тактической группировки 217-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской Свирской воздушно-десантной дивизии.

В 1999 году, после начала военной операции НАТО "Союзническая сила" против Союзной Республики Югославия, находился на территории Боснии и Герцеговины в составе российской воздушно-десантной бригады, которая была частью группировки международных миротворческих сил SFОR. В звании майора ГРУ ГШ России стал участником спецоперации по взятию под контроль международного аэропорта "Слатина" близ Приштины и удержанию его до прибытия основных сил российского контингента. За участие в приштинской операции 13 апреля 2000 года Юнус-Беку Евкурову было присвоено звание Героя РФ с вручением медали "Золотая Звезда". В 2019 году он стал консультантом российско-сербского фильма "Балканский рубеж" (реж. Андрей Волгин), посвященного броску на Приштину.

Во время второй чеченской кампании (1999-2009), выполняя задание во главе группы десантников по разведке местности, участвовал в операции по освобождению из плена 12 российских военнослужащих.

В 2004-2008 годах являлся начальником разведки - заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург).

30 октября 2008 года указом главы государства Дмитрия Медведева Юнус-Бек Евкуров был назначен временно исполняющим обязанности президента Республики Ингушетия в связи с досрочной отставкой бывшего главы республики Мурата Зязикова. На следующий день, 31 октября, депутаты Народного собрания Ингушетии по представлению Дмитрия Медведева утвердили Юнус-Бека Евкурова на посту президента Ингушетии (за - 16 из 18 депутатов, против - один, еще один бюллетень был признан недействительным). Новый глава республики отказался от церемонии инаугурации в целях экономии средств бюджета Ингушетии.

В 2009 году вступил во Всероссийскую политическую партию "Единая Россия". Входит в высший совет партии, президиум ее ингушского регионального отделения.

22 июня 2009 года на президента Ингушетии было совершено покушение: на федеральной трассе "Кавказ" в его кортеж врезался заминированный автомобиль, управляемый террористом-смертником. Юнус-Бек Евкуров и его брат Увайс Евкуров получили тяжелые ранения. Погибли двое охранников. 3 июля указом президента РФ временное исполнение обязанностей главы Ингушетии было возложено на председателя правительства республики Рашида Гайсанова. 12 августа, после выздоровления Юнус-Бека Евкурова, Дмитрий Медведев восстановил его на посту президента Ингушетии. 13 октября того же года глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что покушение раскрыто, его организаторы ликвидированы.

7 сентября 2010 года Народное собрание приняло решение об изменении названия должности руководителя республики с 1 января 2011 года - глава Республики Ингушетия.

4 июля 2013 года президент РФ Владимир Путин удовлетворил прошение о досрочной отставке Юнус-Бека Евкурова и назначил его врио главы Ингушетии. 19 августа президент внес на рассмотрение Народного собрания Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики: Юнус-Бека Евкурова (от "Единой России"), председателя совета Ингушского отделения партии "Справедливая Россия" Урусхана Евлоева и заместителя председателя республиканского парламента Магомеда Татриева ("Единая Россия").

8 сентября того же года парламент Ингушетии по представлению президента РФ избрал Юнус-Бека Евкурова главой республики. Его кандидатуру в ходе тайного голосования поддержали 25 из 27 депутатов. В тот же день Евкуров принес присягу и официально вступил в должность.

17 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин внес в Народное собрание Ингушетии список претендентов на пост главы республики. Вместе с Юнус-Беком Евкуровым (выдвинут "Единой Россией") в выборах участвовали заместитель председателя комитета республиканского парламента по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев (КПРФ) и депутат городского совета муниципального образования "Городской округ г. Назрань" Урусхан Евлоев ("Справедливая Россия"). 9 сентября Народное собрание Ингушетии избрало Юнус-Бека Евкурова главой республики. За него проголосовали 26 из 30 присутствовавших на заседании депутатов. В тот же день он официально вступил в должность.

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 2 млн 621 тыс. рублей, супруги - 169 тыс. рублей.

Генерал-майор.

Награжден орденами Красной Звезды, Мужества, "За военные заслуги" (2009), Александра Невского (2013), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2018), двумя медалями "За отвагу". Отмечен благодарностью (2010) и Почетной грамотой (2017) президента РФ.

Бюст Юнус-Бека Евкурова установлен на Аллее героев на территории Рязанского высшего воздушно-десантного училища.

Женат (с 2007 года), пятеро детей. Супруга - Марета (в девичестве Кодзоева), сыновья - Итар, Рамазан, Магомед, Берс, дочь - Дали.