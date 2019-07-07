История иранской ядерной сделки

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 июля 2019 года истекает срок ультиматума, выдвинутого Тегераном участникам соглашения по иранской ядерной программе. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории подписания этого документа, его реализации и ситуации, сложившейся после выхода из него США.

Всеобъемлющее соглашение

Официальное название документа - Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД). Он был подписан 14 июля 2015 года в Вене Исламской Республикой Иран (ИРИ) и группой стран в составе Великобритании, США, России, Франции, Китая и Германии, известной как "шестерка" международных посредников. Подписанию предшествовали длительные переговоры, которые неоднократно были на грани срыва (с 2004 года их вели Франция, Германия и Великобритания, в 2006 году к ним присоединились США, Россия и Китай, отсюда второе название "евротройка + 3"). Заключение этого документа ознаменовало окончание кризиса, начавшегося в 2004 году, когда западные страны стали подозревать Иран в разработке ядерного оружия, в связи с чем в отношении Тегерана были введены санкции, и страна оказалась в международной изоляции.

Основные положения

Всеобъемлющий план включает взаимные обязательства сторон.

Иран обязуется в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% (такой уран используется в энергетических реакторах, уран с обогащением до 20% - в исследовательских и экспериментальных реакторах, с обогащением более 20% - для создания ядерного оружия) и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду (более 130 тонн) и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства. Завод по обогащению урана в Фордо Иран обязан перепрофилировать в ядерный, физический и технологический центр, а тяжеловодный реактор в Араке перестроить для проведения ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Избыточное количество ядерного материала Иран должен продавать в обмен на природный уран, а отработанное ядерное топливо вывозить за пределы страны. В соответствии с соглашением эксперты МАГАТЭ должны проводить мониторинг иранских ядерных объектов на протяжении 25 лет.

При условии выполнения этих обязательств документ предусматривает поэтапную отмену санкций, введенных ООН, ЕС и отдельными странами и касающихся торговли, технологий, финансов и энергетики. Европейские страны обязались обеспечивать возможности для экспорта иранской нефти, притока инвестиций (в т. ч. участие в совместных проектах), поддержку иранских нефтяного, газового и нефтехимического секторов, гарантировать свободу судоходства и авиасообщения.

Оружейное эмбарго, введенное по решению Совета Безопасности ООН, сохраняется в течение пяти лет, при этом поставки вооружений в Иран возможны при прохождении соответствующей процедуры уведомления и верификации через СБ ООН. Запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет действует на протяжении восьми лет. При нарушении условий сделки санкции могут быть возобновлены.

Шаги по реализации соглашения

20 июля 2015 года Всеобъемлющий план был единогласно одобрен Советом Безопасности ООН (резолюция 2231), 13 октября получил одобрение иранского Меджлиса (парламента), 18 октября вступил в силу.

С этого дня стороны начали предпринимать шаги для выполнения взятых на себя обязательств. Так, Иран уведомил МАГАТЭ о готовности к применению Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях в ядерной сфере, в соответствии с которым международные инспекторы получили доступ к ядерным объектам и дополнительные возможности для проведения проверок. 15 декабря Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, закрывающую "ядерное досье" Ирана и вопрос о возможной военной направленности его ядерной программы.

По условиям соглашения, в декабре Иран направил в Россию весь уран, обогащенный до 20% (11 тонн). В обмен на эту поставку Россия передала иранской стороне 197 тонн уранового концентрата (продукт переработки урановой руды, используется для нужд АЭС), а Казахстан - 60 тонн природного урана.

16 января 2016 года МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном всех обязательств в соответствии с СВПД. В тот же день ООН, США и ЕС сняли ряд экономических и финансовых ограничений, введенные в отношении Ирана в связи с его ядерной программой.

Совместная комиссия

Для наблюдения за выполнением соглашения и разрешения возможных споров была создана специальная комиссия в составе представителей "евротройки + 3" и ИРИ. В ее задачи входит оценка и утверждение предложенных Ираном планов по созданию исследовательского реактора на тяжелой воде, уранового топлива, работам по обогащению урана, исследовательским работам в центре Фордо.

Заседания комиссии проходят в Нью-Йорке, Вене или Женеве ежеквартально или по требованию любого из участников комиссии. Первое заседание состоялось 19 октября 2015 года Координирует работу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Большинство решений принимаются на основе консенсуса. Если механизмы добровольного урегулирования не сработают, комиссия может потребовать от Ирана прояснить обеспокоенности инспекторов МАГАТЭ. Кроме того, соглашением предусмотрен механизм регулярных встреч Ирана и "шестерки" посредников на министерском уровне.

Выход США

США при президенте Бараке Обаме (2009-2017) принимали активное участие в разработке соглашения. Пришедший в Белый дом в 2017 году Дональд Трамп обвинил Иран в несоблюдении договоренностей. Выступая с трибуны Генассамблеи ООН 19 сентября 2017 г., он назвал СВПД "худшей сделкой в истории США", а Иран - "страной-изгоем, которая экспортирует насилие, кровопролитие и хаос". Кроме того, по мнению Вашингтона, в документе плохо проработаны меры контроля и игнорируются ракетные программы Ирана.

8 мая 2018 года, несмотря на заявления МАГАТЭ о выполнении Ираном обязательств по СВПД, США объявили о выходе из этого документа. В августе 2018 года были частично восстановлены американские ограничения на торговлю с Тегераном, а в ноябре США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под их действие подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Кроме того, американские санкции были распространены на сотрудничающие с Ираном страны.

Попытки сохранения соглашения

Комментируя решение США о выходе из соглашения, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что этот шаг открывает Тегерану путь "для любых действий". При этом Роухани заявил о намерении сохранить сделку, которая, по его словам, "с этого момента действует между Ираном и пятью другими странами". Позже иранская сторона добавила, что будет соблюдать условия соглашения о ядерной программе, если Евросоюз сможет компенсировать урон от американских санкций. Тегеран выдвинул европейским партнерам ряд условий, среди которых обеспечение гарантий со стороны европейских банков о продолжении торгового сотрудничества после выхода США из СВПД.

В июле 2018 года на министерской конференции представители России, КНР, Франции, Германии и Великобритании подтвердили свои обязательства расширять экономические связи с Ираном, в частности продолжать инвестиционное сотрудничество с этой страной, а также заявили о намерении защищать свои компании от воздействия экстерриториальных санкций США. На следующей министерской встрече в сентябре 2018 года было предложено создать специальный финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США. В его развитие был разработан механизм INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges - Инструмент поддержки торговых расчетов).

Ультиматум

8 мая 2019 года, ровно через год после выхода из сделки США, Тегеран уведомил ее оставшихся участников о решении приостановить исполнение части своих обязательств на два месяца (до 7 июля), чтобы дать другим сторонам, прежде всего "европейской тройке" (Великобритания, Германия, Франция), вернуться к ее выполнению и предпринять конкретные шаги в поддержку иранской экономики, в частности, касающиеся продажи нефти и снятия банковских санкций.

15 мая Тегеран приостановил продажу имеющегося у него обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны, а 17 июня заявил, что оставляет за собой право на хранение на территории страны свыше 300 кг обогащенного урана, а также прекратит экспортировать тяжелую воду. 1 июля запасы обогащенного до 3,67% урана в стране превысили объемы в 300 кг. Эту информацию подтвердили в МАГАТЭ.

1 июля глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что следующим этапом отказа от обязательств в рамках СВПД будет обогащение урана до уровня более 3,67% и возможное возвращение к первоначальному плану по модернизации атомного реактора в Араке, принятому до подписания СВПД и потенциально позволяющему производить оружейный плутоний.

При этом президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран вернется к полному выполнению обязательств, как только стороны сделки сделают то же самое.

Запуск INSTEX

28 июня 2019 года Германия, Франция и Великобритания запустили механизм финансовых транзакций INSTEX (через пять месяцев после создания компании INSTEX; зарегистрирована 31 января 2019 года; штаб-квартира в Париже) и заявили о намерении подключить к нему операторов из третьих стран. Этот механизм платежей без использования доллара США призван защитить европейские предприятия, торгующие с Ираном, от ограничений со стороны США и предотвратить подпадание европейских компаний под штрафные меры. На первом этапе он будет применяться для поставок медикаментов, продовольствия, оборудования, которые в настоящее время выведены из-под действия американских санкций. Представители ИРИ заявили, что у Тегерана нет гарантий, что в перспективе новая платежная система будет задействована для закупки подпадающей под американские рестрикции иранской нефти.